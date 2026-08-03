बृजभूषण कोर्ट से बरी, सांसद बेटे करण भूषण बोले- 3.5 साल का संकट...

महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है. जिस पर बेटे करण भूषण सिंह की प्रतिक्रिया आई है. इस दौरान वो पत्रकारों से बात करते हुए भावुक भी हो गए. उन्होंने कहा कि ये साढ़े तीन साल का संकट बड़ी मुश्किल से काटा.

करण भूषण सिंह ने कोर्ट के फैसले पर कहा एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है. एक तीन साढ़े तीन साल का संकट हम लोगों ने काटा, ये सोचिए कि हमारे पिता पर क्या गुजर रही होगी. मेरे पिता मजबूत इतने, सच्चे और ईमानदार आदमी जिनको 35 साल राजनीति करते हुए बीत गए. बावजूद इसके मेरी लोकसभा, मेरा मंडल और नेताजी से जुड़े करीबी लोग इन सबकी जीत है.

कोर्ट के फैसले पर भावुक हुए करण भूषण

करण भूषण ये कहते हुए भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि "मैं बहुत भावुक हूं, मेरे पिता भी भावुक है, इतना सबकुछ हो गया कि सोचकर रोना आता है. आपके घर में किसी को रेपिस्ट कहा जाए, इस तरह बोलना कैसा महसूस होता है. हमें दोषी बना दिया गया. वो एक बार फिर से जीतकर वापस आएंगे.

उन्होंने इस दौरान न्यायपालिका को धन्यवाद दिया और कहा कि ये सच्चाई की जीत है, युवा पहलवानों की जीत है. आज हम पूरे देश के सामने मजबूती से खडे हैं. जो लोग उस समय खिलाफ थे क्या वे आज सामने आकर बोलेंगे कि जो आपके उपर हुआ वो गलत हुआ, जिसका हमको भुगतान करना पडा.

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विपक्षी दलों पर साधा निशाना

एक समय पर मेरे पिता को मजबूर किया जा रहा था. सारे विरोध दल एकसाथ आकर बोल रहे थे कि फांसी दे देनी चाहिए. क्या आज वो आकर बोलेंगे कि आपके साथ जो हुआ गलत हुआ. महिला पहलवानों को लेकर उन्होंने काँग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि ये उन नेताओं के मुँह पर तमाचा है. आप दोषी बनाकर किसी को उस समय रेपिस्ट बोल रहे थे, आज वो क्या जवाब देंगे?

एक बेटा अपने पिता से पिता अपने बेटे से नज़र नहीं मिला पा रहा था आपने रेपिस्ट बता दिया. कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है. इनका भाग्य खराब है कि इनको ऐसे नेता मिले हैं. ये भाजपा को मौका देते हैं कि कैसे आप इसे बढ़ाओ. ये भाजपा है पाक-साफ है. भाजपा कभी नहीं जाएगी.

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