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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबृजभूषण कोर्ट से बरी, सांसद बेटे करण भूषण बोले- 3.5 साल का संकट...

बृजभूषण कोर्ट से बरी, सांसद बेटे करण भूषण बोले- 3.5 साल का संकट...

UP News: बृजभूषण शरण सिंह के सांसद बेटे करण भूषण सिंह ने यौन शोषण मामले में पिता के बरी होने पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये साढ़े तीस साल का संकट था, जो बड़ी मुश्किल से काटा.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 03 Aug 2026 01:49 PM (IST)
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महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है. जिस पर बेटे करण भूषण सिंह की प्रतिक्रिया आई है. इस दौरान वो पत्रकारों से बात करते हुए भावुक भी हो गए. उन्होंने कहा कि ये साढ़े तीन साल का संकट बड़ी मुश्किल से काटा. 

करण भूषण सिंह ने कोर्ट के फैसले पर कहा एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है. एक तीन साढ़े तीन साल का संकट हम लोगों ने काटा, ये सोचिए कि हमारे पिता पर क्या गुजर रही होगी. मेरे पिता मजबूत इतने, सच्चे और ईमानदार आदमी जिनको 35 साल राजनीति करते हुए बीत गए. बावजूद इसके मेरी लोकसभा, मेरा मंडल और नेताजी से जुड़े करीबी लोग इन सबकी जीत है. 

कोर्ट के फैसले पर भावुक हुए करण भूषण

करण भूषण ये कहते हुए भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि "मैं बहुत भावुक हूं, मेरे पिता भी भावुक है, इतना सबकुछ हो गया कि सोचकर रोना आता है. आपके घर में किसी को रेपिस्ट कहा जाए, इस तरह बोलना कैसा महसूस होता है. हमें दोषी बना दिया गया. वो एक बार फिर से जीतकर वापस आएंगे. 

उन्होंने इस दौरान न्यायपालिका को धन्यवाद दिया और कहा कि ये सच्चाई की जीत है, युवा पहलवानों की जीत है. आज हम पूरे देश के सामने मजबूती से खडे हैं. जो लोग उस समय खिलाफ थे क्या वे आज सामने आकर बोलेंगे कि जो आपके उपर हुआ वो गलत हुआ, जिसका हमको भुगतान करना पडा. 

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विपक्षी दलों पर साधा निशाना

एक समय पर मेरे पिता को मजबूर किया जा रहा था. सारे विरोध दल एकसाथ आकर बोल रहे थे कि फांसी दे देनी चाहिए. क्या आज वो आकर बोलेंगे कि आपके साथ जो हुआ गलत हुआ. महिला पहलवानों को लेकर उन्होंने काँग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि ये उन नेताओं के मुँह पर तमाचा है. आप दोषी बनाकर किसी को उस समय रेपिस्ट बोल रहे थे, आज वो क्या जवाब देंगे? 

एक बेटा अपने पिता से पिता अपने बेटे से नज़र नहीं मिला पा रहा था आपने रेपिस्ट बता दिया. कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है. इनका भाग्य खराब है कि इनको ऐसे नेता मिले हैं. ये भाजपा को मौका देते हैं कि कैसे आप इसे बढ़ाओ. ये भाजपा है पाक-साफ है. भाजपा कभी नहीं जाएगी.

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 03 Aug 2026 01:45 PM (IST)
Tags :
BJP UP News Brijbhushan Sharan Singh Karanbhushan Singh
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