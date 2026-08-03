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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारXप्लेन: बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर को 50% वोट मिलना कितनी बड़ी जीत?

Xप्लेन: बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर को 50% वोट मिलना कितनी बड़ी जीत?

Bankipur By-election Result: बीजेपी के खिलाफ माहौल, शांत वोटिंग, सवर्ण वोट बैंक और प्रशांत किशोर की राष्ट्रीय पहचान ने नए रिकॉर्ड बना लिए हैं. तो क्या 1995 के बाद पहली बार बीजेपी सीट गंवा देगी.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 03 Aug 2026 12:10 PM (IST)
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3 अगस्त 2026 को बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे आए. जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को हराने की कगार पर हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर को 50% वोट मिल चुके हैं. यह आंकड़ा अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि आमतौर पर किसी उम्मीदवार को इतने वोट नहीं मिलते. कई बार तो पूरी पार्टी को भी 50% से ज्यादा वोट नहीं मिल पाते. आखिर बिहार की राजनीति में किन नेताओं को 50% से ज्यादा वोट मिले और प्रशांत किशोर को इतने वोट मिलने के मायने क्या हैं...

बांकीपुर उपचुनाव नतीजों में ताजा अपडेट क्या है?

चुनाव आयोग के मुताबिक, बांकीपुर में 31 में से 6 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है. इसमें प्रशांत किशोर को 11603 वोट्स (49.96% वोट) मिले हैं, यानी 50% वोट्स. वहीं, बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को 8152 वोट्स मिले हैं, जो 35.1% हैं. राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता को सिर्फ 2154 वोट मिले हैं. प्रशांत किशोर को बाकी सभी उम्मीदवारों के मुकाबले दोगुने से ज्यादा वोट मिले.

बांकीपुर की सियासत: 30 साल का बीजेपी गढ़

बांकीपुर सीट बिहार की सबसे पुरानी और सबसे सुरक्षित बीजेपी सीटों में से एक रही है. 1995 से लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है. पहले नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और उसके बाद उनके बेटे नितिन नवीन लगातार यहां से चुनाव जीतते रहे.

2025 के विधानसभा चुनाव में बांकीपुर से विधायक चुने गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा चले गए. इसके बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिससे यह सीट खाली हुई और उपचुनाव   कराना पड़ा. 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन को बांकीपुर से 62.66% वोट मिले थे. यानी यह सीट बीजेपी के लिए सबसे मजबूत किला थी.

बिहार विधानसभा चुनाव: 50% से ज्यादा वोट पाने वाले नेता

चुनाव आयोग के मुचाबिक, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 8 नेताओं को 50% से ज्यादा वोट मिले:

  • नितिन नवीन (बीजेपी): बांकीपुर सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को 62.66% वोट मिले. यह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत था.
  • नरेंद्र नारायण यादव (जेडीयू): आलमनगर सीट से नरेंद्र नारायण यादव को 53.98% वोट मिले.
  • जयंत राज (जेडीयू): जयंत राज को अमरपुर सीट से 53.51% वोट मिले.
  • तेंद्र कुमार (जेडीयू):  जितेंद्र कुमार (जेडीयू): जितेंद्र कुमार को अस्थावन सीट से 52.13% वोट मिले.
  • रोमित कुमार (अन्य): अत्री सीट से रोमित कुमार को 51.66% वोट मिले.
  • संजय सिंह (बीजेपी): बीजेपी के संजय सिंह (टाइगर) को आरा सीट से 50.98% वोट मिले.
  • मैथिली ठाकुर (बीजेपी): मैथिली ठाकुर को अलीनगर सीट से 50.43% वोट मिले.
  • रामा निषाद (बीजेपी):रामा निषाद को औराई सीट से 50.06% वोट मिले.
  • मिथिलेश तिवारी (बीजेपी): मिथिलेश तिवारी को 49.05% वोट मिले. हालांकि, यह 50% से थोड़ा कम जरूर था.

इन आंकड़ों से साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 50% से ज्यादा वोट पाना कोई आसान बात नहीं थी. सिर्फ 8 उम्मीदवारों को ही 50% से ज्यादा वोट मिले. इनमें से ज्यादातर बीजेपी या जेडीयू के थे, यानी सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवार.

प्रशांत किशोर को 50% वोट क्यों मिल रहे?

प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी के गढ़ को तोड़ा. यह कोई आम जीत नहीं थी. एक्सपर्ट्स इसके पीछे 7 बड़ी वजहें बताते हैं:

  • बीजेपी का 'किला': बांकीपुर पर 1995 से बीजेपी का कब्जा था. 30 सालों में किसी ने बीजेपी को यहां नहीं हराया था. प्रशांत किशोर ने इसी गढ़ को चुनौती दी और जीत हासिल की. यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है.
  • 'बदलाव' का नैरेटिव: प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले ही कहा था, 'जातिगत राजनीति की दीवार टूटेगी और बांकीपुर बदलाव का संदेश देगा.' पीके ने पारंपरिक जातिगत समीकरणों को चुनौती दी और 'बदलाव' का नैरेटिव बनाया. यह नैरेटिव शहरी मतदाताओं (जो बांकीपुर में ज्यादा हैं) के बीच चला.
  • 'शांत वोटिंग' का फायदा: बांकीपुर उपचुनाव में सिर्फ 34.30% मतदान हुआ. यह 2025 के विधानसभा चुनाव (41.39%) से 7% कम था. आमतौर पर कम मतदान सत्तारूढ़ पार्टी के लिए खतरा होता है, क्योंकि उसके पारंपरिक वोटर कम मतदान करते हैं. जन सुराज का दावा था कि कम मतदान 'बदलाव के पक्ष में शांत वोटिंग' का संकेत है. और यही हुआ.
  • सवर्ण वोट बैंक में सेंध: बांकीपुर शहरी और सवर्ण बहुल सीट है. प्रशांत किशोर ने बीजेपी के सवर्ण वोट बैंक में सेंध लगाई. उन्होंने उन मतदाताओं को अपनी तरफ किया जो पारंपरिक रूप से बीजेपी को वोट देते थे.
  • बीजेपी के खिलाफ माहौल: बांकीपुर उपचुनाव CJP आंदोलन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के माहौल में हुआ. बिहार में कानून-व्यवस्था, पुलिस कार्रवाई और कुर्मी जाति को साइडलाइन करने की बीजेपी की साजिश जैसे मुद्दों ने भी बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया.
  • प्रशांत किशोर का सियासी कद: प्रशांत किशोर भारत के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार रहे हैं. पीके ने बीजेपी, जेडीयू, तृणमूल, आप और डीएमके जैसी पार्टियों के साथ काम किया है. पीके की राष्ट्रीय पहचान और जन सुराज पार्टी के जरिए बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का अनुभव   ने उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में पेश किया.
  • उपचुनाव का 'टेस्ट': प्रशांत किशोर के लिए यह उपचुनाव 'मेक-ऑर-ब्रेक' था. 2025 के विधानसभा चुनाव में जन सुराज को एक भी सीट नहीं मिली थी. उनकी बांकीपुर प्रत्याशी को 5% से भी कम वोट मिले थे. अगर वे इस बार हारते, तो उनकी पार्टी का भविष्य अधर में लटक जाता. इस वजह से पीके ने खुद मैदान में उतरकर सब कुछ दांव पर लगा दिया.

50% से ज्यादा वोट का क्या मतलब है?

50% से ज्यादा वोट पाना किसी भी उम्मीदवार के लिए बड़ी बात है, क्योंकि:

  • इसका मतलब है कि उम्मीदवार को आधे से ज्यादा मतदाताओं ने वोट दिया.
  • यह 'क्लियर मैंडेट' दिखाता है, यानी जनता ने साफ तौर पर किसी एक उम्मीदवार को चुना है.
  • बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सिर्फ 8 उम्मीदवारों को 50% से ज्यादा वोट मिले. यह कोई आम बात नहीं है.

बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा क्यों खास हैं?

बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा तीन मायनों में खास है:

  • बीजेपी का 30 साल पुराना किला टूटा. 1995 के बाद पहली बार बीजेपी को यह सीट गंवानी पड़ सकती है.
  • प्रशांत किशोर को 50% से ज्यादा वोट मिले हैं. यह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 50% से ज्यादा वोट पाने वाले 8 उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल होने जैसा है. लेकिन उनकी जीत सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ है, जो इसे और भी खास बनाता है.
  • यह जीत 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा संदेश है. इसने बिहार की सियासत में नया समीकरण बना दिया है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 03 Aug 2026 12:10 PM (IST)
Tags :
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