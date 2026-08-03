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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेज प्रताप की EO विमल कुमार की हत्या पर बड़ा बयान, 'बिहार में अब…'

तेज प्रताप की EO विमल कुमार की हत्या पर बड़ा बयान, 'बिहार में अब…'

EO Vimal Kumar Murder Case: तेज प्रताप यादव का कहना है कि EO विमल कुमार की बेरहमी से हत्या राज्य की बदहाल कानून-व्यवस्था का जीता-जागता सबूत है. उन्होंने सरकार पर हमला किया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 03 Aug 2026 08:59 AM (IST)
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रोहतास के डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (EO) विमल कुमार की हत्या के बाद प्रदेश में कानून-व्यवस्था पर सवाल उठने लगा है. विपक्षी दल के नेताओं ने सरकार पर हमला किया है. इस बीच जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के प्रमुख तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) की प्रतिक्रिया आई है. तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया है.

'सरकारी अधिकारी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो...'

तेज प्रताप यादव ने कहा, "बिहार में अब न नागरिक सुरक्षित हैं, न ही सरकार के प्रशासनिक अधिकारी! ​रोहतास (डेहरी) के नगर परिषद EO विमल कुमार जी की बेरहमी से हत्या राज्य की बदहाल कानून-व्यवस्था का जीता-जागता सबूत है. जब सरकारी अधिकारी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता का क्या?"

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'सरकार बस बेकसूर छात्रों…'

तेज प्रताप ने कहा, "​अपराधियों में पुलिस-प्रशासन का खौफ खत्म हो चुका है. सरकार बस बेकसूर छात्रों को जेल भेजने में व्यस्त है और हत्या, बालात्कार जैसे जघन्य अपराधों पर कुंभकर्णी नींद में सो रही है या अपराधियों को संरक्षण दे रही है?"

आरजेडी ने भी किया हमला

इस हत्याकांड पर आरजेडी की ओर से सरकार पर हमला किया गया है. आरजेडी के एक्स हैंडल से लिखा गया, "डेहरी के कार्यपालक अधिकारी विमल कुमार जी की नृशंस हत्या, परिजनों द्वारा डेहरी विधायक पर लगाया गया आरोप और Bihar Police द्वारा जबरदस्ती थोपा जा रहा "निष्कर्ष" सम्राट चौधरी सरकार और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बहुत से प्रश्न खड़े कर रहा है."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 03 Aug 2026 08:52 AM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav BIHAR NEWS
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