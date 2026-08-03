तेज प्रताप की EO विमल कुमार की हत्या पर बड़ा बयान, 'बिहार में अब…'
EO Vimal Kumar Murder Case: तेज प्रताप यादव का कहना है कि EO विमल कुमार की बेरहमी से हत्या राज्य की बदहाल कानून-व्यवस्था का जीता-जागता सबूत है. उन्होंने सरकार पर हमला किया है.
रोहतास के डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (EO) विमल कुमार की हत्या के बाद प्रदेश में कानून-व्यवस्था पर सवाल उठने लगा है. विपक्षी दल के नेताओं ने सरकार पर हमला किया है. इस बीच जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के प्रमुख तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) की प्रतिक्रिया आई है. तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया है.
'सरकारी अधिकारी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो...'
तेज प्रताप यादव ने कहा, "बिहार में अब न नागरिक सुरक्षित हैं, न ही सरकार के प्रशासनिक अधिकारी! रोहतास (डेहरी) के नगर परिषद EO विमल कुमार जी की बेरहमी से हत्या राज्य की बदहाल कानून-व्यवस्था का जीता-जागता सबूत है. जब सरकारी अधिकारी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता का क्या?"
बिहार में अब न नागरिक सुरक्षित हैं, न ही सरकार के प्रशासनिक अधिकारी!— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) August 2, 2026
रोहतास (डेहरी) के नगर परिषद EO विमल कुमार जी की बेरहमी से हत्या राज्य की बदहाल कानून-व्यवस्था का जीता-जागता सबूत है। जब सरकारी अधिकारी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता का क्या?
अपराधियों में पुलिस-प्रशासन का… pic.twitter.com/B4A38kCMqf
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'सरकार बस बेकसूर छात्रों…'
तेज प्रताप ने कहा, "अपराधियों में पुलिस-प्रशासन का खौफ खत्म हो चुका है. सरकार बस बेकसूर छात्रों को जेल भेजने में व्यस्त है और हत्या, बालात्कार जैसे जघन्य अपराधों पर कुंभकर्णी नींद में सो रही है या अपराधियों को संरक्षण दे रही है?"
आरजेडी ने भी किया हमला
इस हत्याकांड पर आरजेडी की ओर से सरकार पर हमला किया गया है. आरजेडी के एक्स हैंडल से लिखा गया, "डेहरी के कार्यपालक अधिकारी विमल कुमार जी की नृशंस हत्या, परिजनों द्वारा डेहरी विधायक पर लगाया गया आरोप और Bihar Police द्वारा जबरदस्ती थोपा जा रहा "निष्कर्ष" सम्राट चौधरी सरकार और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बहुत से प्रश्न खड़े कर रहा है."
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