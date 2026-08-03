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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBankipur Bypoll Result 2026 Live: प्रशांत किशोर, BJP या RJD किसके सिर सजेगा बांकीपुर का ताज? फैसला आज

Bankipur Bypoll Result 2026 Live: प्रशांत किशोर, BJP या RJD किसके सिर सजेगा बांकीपुर का ताज? फैसला आज

Bihar Bankipur Bypoll Result 2026 Live: बांकीपुर में बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच में मुकाबला माना जा रहा है. देखना होगा कि आरजेडी की रेखा गुप्ता कितने नंबर पर रहती हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना  | Updated at : 03 Aug 2026 06:26 AM (IST)

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(Bankipur Assembly By-election Result LIVE: बांकीपुर उपचुनाव लाइव)
Source : एबीपी लाइव ग्राफिक्स

Background

पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) पर गुरुवार (30 जुलाई, 2026) को हुए उपचुनाव के नतीजे आज (सोमवार) घोषित हो किए जाएंगे. इस सीट पर कुल 34.30 प्रतिशत मतदान हुआ है. सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी जीत का दावा किया है लेकिन आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन बाजी मारता है. 

पटना के एएन कॉलेज में गिनती की तैयारी

पटना के एएन कॉलेज में मतों की गिनती होनी है. बीते रविवार को एएन कालेज के परीक्षा भवन में ब्रीफिंग के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार ने मतगणना से जुड़े सभी पदाधिकारियों को समय पर पहुंचने का निर्देश दिया. साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने का निर्देश दिया.

क्या बोले पटना के एसएसपी?

इस मौके पर पटना के एसएसपी भी रहे. वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने सभी दंडाधिकारीयों एवं पुलिस पदाधिकारियों को प्रवेश पास एवं सघन सुरक्षा जांच करके ही मतगणना केंद्र में प्रवेश दिए जाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सुगम यातायात के लिए जो रूट प्लान तैयार किया गया है उसे सख्ती से लागू  किया जाए.

बीजेपी, जन सुराज और आरजेडी के बीच मुकाबला

बांकीपुर सीट पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नीरज कुमार सिन्हा, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की रेखा गुप्ता के बीच माना जा रहा है. इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,79,616 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 2,00,060 पुरुष, 1,79,533 महिला और 23 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं.

इस उपचुनाव में कुल 25 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 23 पुरुष और दो महिला प्रत्याशी हैं. निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान के लिए 569 कंट्रोल यूनिट, 1,146 बैलेट यूनिट और 617 वीवीपैट का उपयोग किया गया है. मतदान के दौरान तकनीकी कारणों से 14 बैलेट यूनिट, सात कंट्रोल यूनिट और नौ वीवीपैट बदले गए. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कुल 59 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनका समय पर निपटारा कर दिया गया था.

06:26 AM (IST)  •  03 Aug 2026

Bankipur Bypolls Result Live Updates: कितने वोटों से हार-जीत का अंतर?

इस चुनाव में हार-जीत के साथ एक और बड़ी बात देखने वाली होगी कि वोटों का अंतर कितना रहता है. 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन इस सीट से 51, 936 के अंतर से जीते थे. आरजेडी दूसरे नंबर पर रही थी. इस बार माना जा रहा है कि बीजेपी जीतती है तो वोटों का अंतर 50 हजार से कम हो सकता है.

06:19 AM (IST)  •  03 Aug 2026

Bankipur Bypolls Result Live Updates: एएन कॉलेज में किस गेट से किसकी एंट्री?

निर्वाचन आयोग की ओर से जानकारी दी गई है कि अभ्यर्थी व उनके प्रतिनिधि का प्रवेश एएन कालेज के गेट नंबर एक से होगा. मतगणना कर्मी एवं मीडिया के प्रतिनिधि गेट नंबर 2 से मतगणना केंद्र मे प्रवेश कर सकेंगे.

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