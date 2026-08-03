पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) पर गुरुवार (30 जुलाई, 2026) को हुए उपचुनाव के नतीजे आज (सोमवार) घोषित हो किए जाएंगे. इस सीट पर कुल 34.30 प्रतिशत मतदान हुआ है. सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी जीत का दावा किया है लेकिन आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन बाजी मारता है.

पटना के एएन कॉलेज में गिनती की तैयारी

पटना के एएन कॉलेज में मतों की गिनती होनी है. बीते रविवार को एएन कालेज के परीक्षा भवन में ब्रीफिंग के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार ने मतगणना से जुड़े सभी पदाधिकारियों को समय पर पहुंचने का निर्देश दिया. साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने का निर्देश दिया.

क्या बोले पटना के एसएसपी?

इस मौके पर पटना के एसएसपी भी रहे. वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने सभी दंडाधिकारीयों एवं पुलिस पदाधिकारियों को प्रवेश पास एवं सघन सुरक्षा जांच करके ही मतगणना केंद्र में प्रवेश दिए जाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सुगम यातायात के लिए जो रूट प्लान तैयार किया गया है उसे सख्ती से लागू किया जाए.

बीजेपी, जन सुराज और आरजेडी के बीच मुकाबला

बांकीपुर सीट पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नीरज कुमार सिन्हा, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की रेखा गुप्ता के बीच माना जा रहा है. इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,79,616 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 2,00,060 पुरुष, 1,79,533 महिला और 23 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं.

इस उपचुनाव में कुल 25 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 23 पुरुष और दो महिला प्रत्याशी हैं. निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान के लिए 569 कंट्रोल यूनिट, 1,146 बैलेट यूनिट और 617 वीवीपैट का उपयोग किया गया है. मतदान के दौरान तकनीकी कारणों से 14 बैलेट यूनिट, सात कंट्रोल यूनिट और नौ वीवीपैट बदले गए. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कुल 59 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनका समय पर निपटारा कर दिया गया था.