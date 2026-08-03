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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'तुम निकलोगे तो मार देंगे', पप्पू यादव को सुबह से 4 बार मिली धमकी!

'तुम निकलोगे तो मार देंगे', पप्पू यादव को सुबह से 4 बार मिली धमकी!

Pappu Yadav Death Threat: पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव संसद में नाटक करने के बाद सुर्खियों में बने हुए हैं. इस बीच उन्होंने धमकी मिलने का आरोप लगाया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 03 Aug 2026 12:17 PM (IST)
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पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव संसद में नाटक करने के बाद सुर्खियों में बने हुए हैं. इस बीच उन्होंने धमकी मिलने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, "आज सुबह से लेकर अभी तक चार धमकी भरे फोन आ चुके हैं." पप्पू यादव ने बताया, "वो लोग कह रहे हैं कि तुम निकलोगे तो तुम्हें मार देंगे, तुम माफी मांगो." 

पप्पू यादव ने कहा, "समझ नही आ रहा कि किस बात की माफी मांगे. चोरी आप कर रहे हो. आप लोग कह रहे हैं जिंदा जला देंगे. गला काट देंगे तो क्या कोई साधु संत ऐसा करता है. उन्होंने कहा कि चंपत राय पर चांदी चोरी और सोना चोरी का आरोप लगा है. कालनेमि साधु कह रहे हैं कि सिर काट कर लाओ. पप्पू यादव ने कहा कि हम सभी संतो का सम्मान करते हैं. 

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धमकी मिलने के बाद क्या बोले पप्पू यादव?

उन्होंने कहा, "हमने किसी का नाम नहीं लिया. हमने चंदा चोरी का केवल एक नाट्य रुपांतरण किया था. आप सबको गाली दीजिये कोई बात नहीं, लेकिन सदन के बाहर कोई प्रदर्शन करे तो धमकी दी जा रही हैं.

निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, "सुबह से 4 बार फोन पर धमकी मिल चुकी है कि आज मुझे मार देंगे. मुझे समझ नहीं आता कि किस बात को लेकर माफी मांगू. चोरी आप कर रहे हो, आम आदमी की आस्था के साथ खिलवाड़ आप कर रहे हो, भगवान के साथ गद्दारी आप कर रहे हो."

पप्पू यादव के खिलाफ स्पीकर को सौंपा नोटिस 

बीजेपी सांसद संजय जायसवाल और पार्टी के मुख्य सचेतक ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 222 और नियम 223 के तहत निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना ​​का नोटिस दिया. यह नोटिस 31 जुलाई, 2026 को संसद परिसर के भीतर सनातन धर्म के कथित अपमान के मामले में दिया गया.

अवमानना ​​का नोटिस मिलने पर क्या बोले पप्पू यादव?

बीजेपी सांसद संजय जायसवाल द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को उनके खिलाफ नोटिस भेजे जाने पर सांसद पप्पू यादव ने कहा, "आप सदन में नेहरू, इंदिरा गांधी या मुलायम सिंह को गाली दे सकते हैं. आप जिसे चाहें उसे गाली दे सकते हैं, यह ठीक है.

आप सदन में विपक्ष के नेता (एलओपी) को बोलने से रोक सकते हैं, यह ठीक है, लेकिन जब कोई सदन के बाहर गरिमापूर्ण तरीके से विरोध करता है, तो 'विशेषाधिकार' का सवाल ही कहां उठता है? अगर अध्यक्ष पूछेंगे, तो मैं निश्चित रूप से अपना पक्ष रखूंगा. मैंने अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 11:41 AM (IST)
Tags :
CONGRESS BIHAR NEWS PAPPU YADAV Purnia NEWS
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