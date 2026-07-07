बांकीपुर उपचुनाव: महागठबंधन में खटपट! RJD ने उतारा उम्मीदवार तो भड़की कांग्रेस, 'हकीकत सबको…'

बांकीपुर सीट (Bankipur Seat) पर होने वाले उपचुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अलग-अलग पार्टियों की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा भी हो रही है. बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बीते सोमवार (06 जुलाई, 2026) को आरजेडी ने रेखा गुप्ता को इस सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया. आरजेडी की ओर से कैंडिडेट दिए जाने के बाद कांग्रेस ने नाराजगी जताई है.

कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने मंगलवार (07 जुलाई, 2026) को कहा कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया है. हकीकत सबको पता है कि आरजेडी एक बार भी वहां (बांकीपुर) चुनाव नहीं जीती है. 1995 से पहले कांग्रेस ने तीन बार यहां जीत दर्ज की है, जब बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पटना पश्चिमी हुआ करता था.

कांग्रेस नेता ने कहा कि वामदलों ने भी दो बार जीत दर्ज की है. आरजेडी की ओर से प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है और कहा जा रहा है कि महागठबंधन का उम्मीदवार है, लेकिन इसमें गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया है.

आरजेडी ने दिया कांग्रेस को जवाब

बांकीपुर से उम्मीदवार दिए जाने पर कांग्रेस की नाराजगी को लेकर आरजेडी की ओर से जवाब दिया गया है. पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पहले कहा कि गठबंधन के सभी दल आपस में बात कर लेंगे. कहीं कोई नाराजगी नहीं है. 2025 के विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी थीं. आरजेडी ने फिर से उन्हें उम्मीदवार बनाया है.

यह भी पढ़ें- बांकीपुर चुनाव के बीच CM सम्राट ने बुलाई बैठक, नीतीश कुमार भी रहेंगे, PK के खिलाफ बनेगी रणनीति?

इसके बाद मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि महागठबंधन के सभी सहयोगी दलों को हकीकत पता है. किसकी कितनी ताकत है यह सब जानते हैं. धरातल पर यह ताकत दिख रही है. बांकीपुर आरजेडी की सीट थी, इसलिए आरजेडी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया.

बता दें कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने बीते सोमवार को रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान किया था. यह भी कहा था कि यह महागठबंधन की उम्मीदवार हैं. सभी दल मिलकर सहयोग करेंगे. उन्होंने भले यह बात कही है, लेकिन महागठबंधन में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस खुश नहीं है.

यह भी पढ़ें- प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान, 'बिहारी बाबू होने के नाते मुझे…'