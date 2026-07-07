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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारप्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान, 'बिहारी बाबू होने के नाते मुझे…'

प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान, 'बिहारी बाबू होने के नाते मुझे…'

Bankipur By-Election: शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि प्रशांत किशोर ने उपचुनाव में उतरकर राजनीति ही नहीं, बल्कि पूरे देश के राजनीतिक गलियारों और आम जनता के बीच हलचल पैदा कर दी है. पढ़िए और क्या कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 07 Jul 2026 12:14 PM (IST)
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बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) से जन सुराज पार्टी (Jan Suraaj Party) के प्रत्याशी प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं. इस उपचुनाव के नतीजे क्या होंगे यह तो वोटिंग के बाद पता चलेगा लेकिन पीके के चुनाव लड़ने से माहौल बदल सा गया है. आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न सिंह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

मंगलवार (07 जुलाई, 2026) को सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर लिखा, "बिहार में पॉलिटिकल धमाका! सबसे योग्य, दूरदर्शी, विलक्षण बुद्धिजीवी, जन-जन के नेता और हर दृष्टि से सबसे अधिक लोकप्रिय, प्रशंसित एवं चर्चित व्यक्तित्व प्रशांत किशोर ने आखिरकार चुनावी मैदान में उतरकर बिहार की राजनीति ही नहीं, बल्कि पूरे देश के राजनीतिक गलियारों और आम जनता के बीच एक नई हलचल पैदा कर दी है."

'आशा, इच्छा और प्रार्थना है कि...'

शत्रुघ्न सिन्हा ने इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर का साथ देने की अपील की है. उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा है, "एक 'बिहारी बाबू' होने के नाते मुझे यह राजनीतिक घटनाक्रम बेहद रोचक और निश्चित रूप से विस्फोटक प्रतीत होता है. आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है- सबकी एकता. आशा, इच्छा और प्रार्थना है कि आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी, जाति, धर्म और दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर उनका समर्थन करे. जय बिहार! जय हिंद!"

यह भी पढ़ें- बिहार में प्रेमी-प्रेमिका को उम्र कैद की सजा, पूरा मामला जान उड़ जाएंगे आपके होश

बांकीपुर से लड़ चुके हैं शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे

बता दें कि सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा भी बांकीपुर से किस्मत आजमा चुके हैं. 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में वो पटना की बांकीपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अपना पहला चुनाव लड़े ले, लेकिन वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार नितिन नवीन से वो हार गए थे.

यह भी पढ़ें- राहुल गांधी के बिहार दौरे से पहले सियासी बवाल, BJP बोली- 'आने का अधिकार है, लेकिन…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 07 Jul 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Bankipur Shatrughan Sinha BIHAR NEWS Bankipur By-Election
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