प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान, 'बिहारी बाबू होने के नाते मुझे…'

बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) से जन सुराज पार्टी (Jan Suraaj Party) के प्रत्याशी प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं. इस उपचुनाव के नतीजे क्या होंगे यह तो वोटिंग के बाद पता चलेगा लेकिन पीके के चुनाव लड़ने से माहौल बदल सा गया है. आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न सिंह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

मंगलवार (07 जुलाई, 2026) को सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर लिखा, "बिहार में पॉलिटिकल धमाका! सबसे योग्य, दूरदर्शी, विलक्षण बुद्धिजीवी, जन-जन के नेता और हर दृष्टि से सबसे अधिक लोकप्रिय, प्रशंसित एवं चर्चित व्यक्तित्व प्रशांत किशोर ने आखिरकार चुनावी मैदान में उतरकर बिहार की राजनीति ही नहीं, बल्कि पूरे देश के राजनीतिक गलियारों और आम जनता के बीच एक नई हलचल पैदा कर दी है."

Political Dhamaka in Bihar!!!! The most deserving, visionary, an intellectual par excellence, a man of the masses, most loved, admired & talked about personality in totality @PrashantKishor at last has jumped into the fray & has created a real sensation, in political circle & in… — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) July 7, 2026

'आशा, इच्छा और प्रार्थना है कि...'

शत्रुघ्न सिन्हा ने इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर का साथ देने की अपील की है. उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा है, "एक 'बिहारी बाबू' होने के नाते मुझे यह राजनीतिक घटनाक्रम बेहद रोचक और निश्चित रूप से विस्फोटक प्रतीत होता है. आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है- सबकी एकता. आशा, इच्छा और प्रार्थना है कि आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी, जाति, धर्म और दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर उनका समर्थन करे. जय बिहार! जय हिंद!"



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बांकीपुर से लड़ चुके हैं शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे

बता दें कि सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा भी बांकीपुर से किस्मत आजमा चुके हैं. 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में वो पटना की बांकीपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अपना पहला चुनाव लड़े ले, लेकिन वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार नितिन नवीन से वो हार गए थे.

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