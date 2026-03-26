नवादा से पटना लौटने के दौरान मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह बिहार शरीफ पहुंचे. यहां उन्होंने पूर्व विधायक पप्पू खान के आवास पर मुलाकात की और उसके बाद मीडिया से बातचीत में कई अहम बातें कहीं. बिहार शरीफ में बातचीत के दौरान अनंत सिंह ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की.

उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में नीतीश कुमार ने विकास का काम किया है और राज्य को आगे बढ़ाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं, वे पूरी तरह बेबुनियाद हैं और इनका कोई मतलब नहीं है.

निशांत कुमार को बताया योग्य उम्मीदवार

अनंत सिंह ने इस दौरान निशांत कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से पीछे हटते हैं, तो उनके बेटे निशांत कुमार मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं. उन्होंने निशांत को पढ़ा-लिखा, ईमानदार और अच्छे व्यक्तित्व वाला बताया.

चुनाव को लेकर भी कही बड़ी बात

आगामी विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए अनंत सिंह ने कहा कि अगर नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो वे खुद भी चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे. उनकी जगह उनका बेटा चुनाव लड़ेगा. इस बयान को राजनीतिक गलियारों में काफी अहम माना जा रहा है.

जब उनसे नीतीश कुमार के दिल्ली जाने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि दिल्ली कोई विदेश नहीं है, वहां आना-जाना लगा रहता है. उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की राजनीति में असली ताकत आज भी नीतीश कुमार के पास ही है, चाहे वे किसी भी पद पर रहें.

शोक संतप्त परिवार से भी मिले

इसके अलावा अनंत सिंह नवादा में विधायक विभा देवी के सुपुत्र स्वर्गीय अखिलेश यादव के निधन पर उनके घर भी पहुंचे. उन्होंने परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और दुख की इस घड़ी में साथ रहने का भरोसा दिया.