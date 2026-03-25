सर्वदलीय बैठक के बाद तारिक अनवर बोले, 'पाकिस्तान हमसे छोटा मुल्क, वो आज मीडिएटर...'

मिडिल ईस्ट के हालात पर बुधवार (25 मार्च) को सर्वदलीय बैठक हुई. इस बैठक की अध्यक्षता रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने की. इस बैठक में शामिल होने के बाद कांग्रेस सांसद तारिक अनवर की प्रतिक्रिया सामने आई. उन्होंने कहा कि सच्चाई तो ये है कि युद्ध तो चल रहा है. पाकिस्तान हमसे छोटा मुल्क है और हर तरह से हमसे कमजोर है, वो आज मीडिएटर बन रहा है और हम मूकदर्शक बने हुए हैं.

पश्चिम एशिया की समस्या पर बहस होनी चाहिए- तारिक अनवर

क्या ये बैठक संतोषजनक रहा, इस सवाल पर उन्होंने कहा, "ये बैठक संतोषजनक तो नहीं रहा. पूरे विपक्षी दलों की मांग है कि 193 के तहत लोकसभा में 176 के तहत राज्यसभा में वेस्ट एशिया की जो समस्या है, उसको लेकर बहस होनी चाहिए."

सांसद धर्मेंद्र यादव ने क्या कहा?

बैठक के बाद सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मीटिंग में बहुत सारे सवाल विपक्ष की ओर से आए. लोकसभा और राज्यसभा में इस पर चर्चा होनी चाहिए. यही हमारी मांग है. बहुत सारे विपक्ष के सवालों का सरकार ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया. जिस तरह से पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, वो हमारे जैसे देश के लिए बहुत शर्म की बात है. सरकार ने जवाब दिए जरूर लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं आए.

सपा सांसद ने ये भी कहा, "विपक्षी दलों ने देशहित से जुड़े सवाल उठाए. पेट्रोलियम की क्राइसिस, गैस की क्राइसिस, वो सभी मुद्दे जो देश के लोगों में चिंता का विषय हैं, उसे समाजवादी पार्टी ने उठाए."

LJP(R) सांसद अरुण भारती ने क्या कहा?

वहीं, एलजेपी(आर) के सांसद अरुण भारती ने कहा कि सरकार ने आश्वस्त किया है कि सरकार को जो तैयारी करनी चाहिए, उसको लेकर सजग है. सरकार इसको लेकर भी सजग है कि देश के नागरिकों को किसी तरह का कोई कष्ट न हो.