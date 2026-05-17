बिहार: गया में गहराया पेट्रोल-डीजल का संकट! डिमांड के 3 दिन बाद आ रही सप्लाई, बंद हो रहे पंप!

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar News: गया में गहराया पेट्रोल-डीजल का संकट! डिमांड के 3 दिन बाद आ रही सप्लाई, बंद हो रहे पंप!

Bihar News: गया में गहराया पेट्रोल-डीजल का संकट! डिमांड के 3 दिन बाद आ रही सप्लाई, बंद हो रहे पंप!

Fuel Crisis in Gaya: अमेरिका-ईरान युद्ध का असर अब आम आदमी पर पड़ रहा है, जिससे देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं और भारी किल्लत भी शुरू हो गई है. बिहार के गया में स्थिति गंभीर है.

By : अजीत कुमार | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 17 May 2026 07:33 PM (IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग का असर अब सीधे आम आदमी की जेब और सुविधाओं पर पड़ रहा है. देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के साथ-साथ अब इसकी भारी किल्लत भी शुरू हो गई है. बिहार के गया में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है.

करीब एक हफ्ते से पेट्रोल-डीजल की मांग अचानक बढ़ गई है, जिसके चलते शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक के पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों की लंबी कतारें लग रही हैं. आलम यह है कि महज 10 से 15 मिनट में ही पंपों पर वाहनों की लंबी लाइन लग जाती है.

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HP पंपों पर सबसे ज्यादा किल्लत, समय पर नहीं हो रही आपूर्ति

मांग में अचानक हुए इस इजाफे के बीच पंप संचालकों को समय पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है. हालात यह हैं कि कंपनियों की तरफ से मांग के अनुसार तेल नहीं भेजा जा रहा है. विशेष रूप से हिन्दुस्तान पेट्रोलियम (HP) के पंपों पर किल्लत सबसे ज्यादा है. सप्लाई के अभाव में कई पंपों को मजबूरी में बंद करना पड़ रहा है.

दो दिन में खत्म हो रहा 12 हजार लीटर पेट्रोल

गया शहर के किरानी घाट स्थित एचपी पंप की स्थिति यह है कि एक दिन पेट्रोल मिलता है, तो दूसरे या तीसरे दिन सप्लाई न होने के कारण पंप बंद करना पड़ता है. सामान्य दिनों की तुलना में यहां दोगुनी से अधिक भीड़ उमड़ रही है. पंप संचालक राय आनंद वर्द्धन ने बताया कि मांग काफी बढ़ गई है, जिससे पेट्रोल बहुत जल्द खत्म हो रहा है. महज दो दिन में 12 हजार लीटर पेट्रोल बिक जा रहा है.

उन्होंने बताया कि कंपनी मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं दे रही है. डिमांड भेजने के दो से तीन दिन बाद पेट्रोल की गाड़ी पहुंच रही है. स्टॉक खत्म होते ही पंप बंद करना पड़ता है और गाड़ी आने पर ही बिक्री दोबारा चालू हो पाती है. शुक्रवार को पेट्रोल न होने के कारण पंप बंद रखना पड़ा, जिसके बाद शनिवार सुबह गाड़ी आने पर ही बिक्री दोबारा शुरू हो सकी.

कीमतों में 3 रुपये के इजाफे के बाद भी नहीं टूट रही कतारें

शहर के सबसे भीड़-भाड़ वाले इलाके मिर्जा गालिब कॉलेज के पास स्थित भारत पेट्रोलियम (BP) के पंप पर भी बाइक सवारों की भारी भीड़ देखी जा रही है. यहां 10 नोजल होने के बावजूद लंबी कतारें लग रही हैं. इसी तरह स्टेशन रोड, महारानी बस स्टैंड, माड़नपुर, शहीद रोड और किरानी घाट स्थित पेट्रोल पंपों पर भी सबसे ज्यादा मारामारी है.

हालांकि, शुक्रवार (15 मई ) को पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3 रुपये की बढ़ोतरी होने के बाद भीड़ में मामूली कमी जरूर आई है, लेकिन पंपों पर कतारें अभी भी बदस्तूर जारी हैं. 

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Published at : 17 May 2026 07:31 PM (IST)
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