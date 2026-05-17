जहानाबाद में बीजेपी नेता की चाची की हत्या, घर में खून से लथपथ मिली लाश, इलाके में हड़कंप

बिहार के जहानाबाद में बीजेपी नेता की चाची बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है. ये घटना कल्पा थाना क्षेत्र के कामदेव बिगहा गांव की है. मृतका की पहचान शिवधारी सिंह की 70 वर्षीय पत्नी और बीजेपी नेता सत्येंद्र सिंह उर्फ कारू सिंह की चाची रामकुमारी देवी के रूप में हुई है, जो घर में अकेली रहती थीं. उनका कोई संतान नही था.

जहानाबाद के कल्पा थाना क्षेत्र के कामदेव बिगहा गांव में सुबह सुबह उस समय हड़कम मच गया, जब बीजेपी नेता और बिहार के बड़े संवेदक सत्येंद्र सिंह उर्फ कारू सिंह की चाची खून से लथपथ लाश घर में मिली. परिजनों ने आशंका जताई है कि अज्ञात बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया है क्योंकि महिला ने हाल ही में धान बेची थी और उसका पैसा घर में ही रखा हुआ था.

घर में खून से लथपथ मिला महिला का शव

घटना की जानकारी रविवार (17 मई) को सुबह-सुबह उस समय मिली, जब काम करने वाली महिला घर में पहुंची. दरवाजा न खुलने पर ग्रामीणों ने छत के रास्ते घर के अंदर प्रवेश किया, जहां रामकुमारी देवी का खून से लथपथ शव कमरे में पड़ा मिला. जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई.

सदर एसडीपीओ भी मौके पर पहुंचे

इधर घटना की जानकारी मिलते ही सदर एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे. मामले में वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड को भी मौके पर बुलाया गया. इस संबंध में ​एसडीपीओ ने बताया कि कल्पा थाना के तहत कामदेव बिगहा गांव में एक बुजुर्ग महिला की अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या की गई है. पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुँचकर जांच में जुट गई है.

पुलिस मामले की बारीकी से कर रही जांच

एसडीपीओ ने बताया, ''फॉरेंसिक और डॉग स्क्वायड की टीम को भी साक्ष्य जुटाने के लिए बुलाया गया. शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के सही कारणों का पता चल पाएगा. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. बहरहाल जांच के बाद पता चल पायेगा कि लूटपाट का विरोध करने के बाद हत्या हुई है या इसकी कोई दूसरी वजह है.