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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारऔरंगाबाद में नाबालिग का अपहरण-गैंगरेप! 2 आरोपी गिरफ्तार

औरंगाबाद में नाबालिग का अपहरण-गैंगरेप! 2 आरोपी गिरफ्तार

औरंगाबाद में 15 वर्षीय नाबालिग के अपहरण और गैंगरेप का आरोप लगा है. कार सवार तीन युवकों पर वारदात का आरोप है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर तीसरे की तलाश शुरू की.

Written By : प्रियदर्शी किशोर श्रीवास्तव |  Updated at : 03 Sep 2026 11:34 AM (IST)
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बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुंबा थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता सातवीं कक्षा की छात्रा है. आरोप है कि इलाज के लिए अस्पताल जा रही किशोरी को कार सवार तीन युवकों ने रास्ते में रोककर जबरन गाड़ी में बैठाया और करीब 35 किलोमीटर दूर ले गए. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है. पीड़िता का इलाज औरंगाबाद सदर अस्पताल में चल रहा है.

परिजनों के मुताबिक, किशोरी पिछले कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित थी. घटना के दिन उसकी मां छोटे भाई को लेकर अस्पताल गई थी, जबकि पिता मजदूरी करने गए थे. किशोरी अकेले कुटुंबा अस्पताल जा रही थी. गांव से करीब एक किलोमीटर दूर कार सवार तीन युवकों ने उसे रोककर अस्पताल जाने के बारे में पूछा और कथित तौर पर जबरन कार में बैठा लिया. आरोपियों ने उसका मुंह बंद कर दिया और मोबाइल भी छीन लिया.

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35 किलोमीटर दूर ले जाकर वारदात का आरोप

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने किशोरी को अंबा बाजार होते हुए एनएच-139 से शंकरपुर आरओबी के पास धावा गांव जाने वाले रास्ते तक ले गए. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वहां उसके साथ मारपीट और जबरदस्ती की गई. उसने आरोपियों की बातचीत में हत्या की योजना का जिक्र सुनने का भी दावा किया है.

घर से पहले छोड़कर भागे आरोपी

पीड़िता के अनुसार, बाद में आरोपी उसे घर से करीब डेढ़ किलोमीटर पहले छोड़कर फरार हो गए. जाते समय उसका मोबाइल फोन वापस कर दिया गया. किशोरी ने अपने दादा-दादी को फोन कर बुलाया और घर पहुंचकर परिजनों को पूरी घटना बताई. इसके बाद सोमवार को माता-पिता के साथ कुटुंबा थाने पहुंचकर FIR दर्ज कराई गई.

ऑडियो की जांच, SIT ने दो को पकड़ा

परिजनों ने पुलिस को एक ऑडियो भी सौंपा है. उनका दावा है कि यह रिकॉर्डिंग कार में पीड़िता के मोबाइल से हुई थी. पुलिस ऑडियो की जांच कर रही है. घटना के बाद एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा के निर्देश पर SDPO सदर-1 आदित्य कुमार के नेतृत्व में SIT गठित की गई. पुलिस ने तीन आरोपियों में से दो को उनके गांव से गिरफ्तार किया है. तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

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Published at : 03 Sep 2026 11:34 AM (IST)
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