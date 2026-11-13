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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपरिसीमन और महिला आरक्षण पर क्या है मोदी सरकार की रणनीति? चिराग पासवान ने बताई अंदर की बात

परिसीमन और महिला आरक्षण पर क्या है मोदी सरकार की रणनीति? चिराग पासवान ने बताई अंदर की बात

चिराग पासवान ने कहा कि परिसीमन और महिला आरक्षण को साथ लाने से किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा. उन्होंने दक्षिण के राज्यों की चिंता और विपक्ष की भूमिका पर भी बयान दिया.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 13 Nov 2026 02:21 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि परिसीमन और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को एक साथ लागू करने से किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा. दक्षिण भारत के राज्यों की ओर से परिसीमन को लेकर जताई जा रही चिंता पर भी उन्होंने अपनी बात रखी. चिराग ने कहा कि महिला आरक्षण जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी परिसीमन भी है.

चिराग पासवान ने कहा कि सरकार परिसीमन और नारी शक्ति अधिनियम को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है. प्रधानमंत्री का मानना है कि इससे किसी को नुकसान नहीं होगा. उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों को परिसीमन को लेकर चिंता है. ऐसे में इस विषय पर चर्चा और संवाद जरूरी है.

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विपक्ष पर सदन में चर्चा नहीं करने का आरोप

केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन में चर्चा और संवाद नहीं करता है. उम्मीद है कि विशेष सत्र में विपक्ष इस विषय की जरूरत को समझेगा. चिराग ने कहा कि देश को संविधान के अनुसार चलना चाहिए.

राहुल गांधी पर संविधान को लेकर तंज

चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला. प्रधानमंत्री मोदी की 'जेब में संविधान' वाली टिप्पणी का समर्थन करते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या संविधान जेब में रखकर लहराने की चीज है? उन्होंने कांग्रेस पर संविधान और बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया. चिराग ने कहा कि संविधान को लहराने के बजाय उसका सम्मान करना चाहिए.

छठ पूजा की दी शुभकामनाएं

पटना में चिराग पासवान ने छठ पूजा की शुभकामनाएं भी दीं. उन्होंने कहा कि वह छठी मैया से सभी के जीवन में खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं. उन्होंने अपने संकल्प 'बिहार फर्स्ट-बिहारी फर्स्ट' को पूरा करने की शक्ति मिलने की कामना की. चिराग ने बताया कि उनके घर में सभी लोग छठ करते हैं, इसलिए इस पर्व का उनके लिए विशेष महत्व है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 13 Nov 2026 02:21 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Patna News BIHAR NEWS
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