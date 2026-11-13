परिसीमन और महिला आरक्षण पर क्या है मोदी सरकार की रणनीति? चिराग पासवान ने बताई अंदर की बात

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि परिसीमन और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को एक साथ लागू करने से किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा. दक्षिण भारत के राज्यों की ओर से परिसीमन को लेकर जताई जा रही चिंता पर भी उन्होंने अपनी बात रखी. चिराग ने कहा कि महिला आरक्षण जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी परिसीमन भी है.

चिराग पासवान ने कहा कि सरकार परिसीमन और नारी शक्ति अधिनियम को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है. प्रधानमंत्री का मानना है कि इससे किसी को नुकसान नहीं होगा. उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों को परिसीमन को लेकर चिंता है. ऐसे में इस विषय पर चर्चा और संवाद जरूरी है.

यह भी पढ़ें- पूर्णिया में IB की बड़ी कार्रवाई, विदेश में बैठे आकाओं से कनेक्शन का शक

विपक्ष पर सदन में चर्चा नहीं करने का आरोप

केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन में चर्चा और संवाद नहीं करता है. उम्मीद है कि विशेष सत्र में विपक्ष इस विषय की जरूरत को समझेगा. चिराग ने कहा कि देश को संविधान के अनुसार चलना चाहिए.

राहुल गांधी पर संविधान को लेकर तंज

चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला. प्रधानमंत्री मोदी की 'जेब में संविधान' वाली टिप्पणी का समर्थन करते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या संविधान जेब में रखकर लहराने की चीज है? उन्होंने कांग्रेस पर संविधान और बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया. चिराग ने कहा कि संविधान को लहराने के बजाय उसका सम्मान करना चाहिए.

छठ पूजा की दी शुभकामनाएं

पटना में चिराग पासवान ने छठ पूजा की शुभकामनाएं भी दीं. उन्होंने कहा कि वह छठी मैया से सभी के जीवन में खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं. उन्होंने अपने संकल्प 'बिहार फर्स्ट-बिहारी फर्स्ट' को पूरा करने की शक्ति मिलने की कामना की. चिराग ने बताया कि उनके घर में सभी लोग छठ करते हैं, इसलिए इस पर्व का उनके लिए विशेष महत्व है.

यह भी पढ़ें- कटिहार: छठ के पहले दिन परिवार पर टूटा कहर, दंपति समेत 3 की दर्दनाक मौत