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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारगंगा के उफान से पुनपुन में आई बाढ़, बकरचक की सड़क नदी में समाई

गंगा के उफान से पुनपुन में आई बाढ़, बकरचक की सड़क नदी में समाई

बिहार में नदियां उफान पर हैं. सड़क टूटने से गौरीचक-चंदौसी और रामनगर का संपर्क भंग हो गया है. सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल डूब गई है. प्रशासनिक अधिकारियों के न पहुंचने से ग्रामीणों में आक्रोश है.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 03 Sep 2026 07:50 AM (IST)
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गंगा नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर का असर अब पुनपुन नदी पर भी साफ दिखाई देने लगा है. पुनपुन नदी उफान पर है और तेज बहाव के कारण फतुहा प्रखंड के पश्चिमी इलाके में बाढ़ का संकट गहराने लगा है. अलावलपुर पंचायत के बकरचक गांव के पास पुनपुन नदी के तेज बहाव में हाल ही में बनी ग्रामीण सड़क पूरी तरह टूटकर ध्वस्त हो गई. सड़क टूटने से बकरचक गांव का गौरीचक, चंदौसी और रामनगर समेत कई गांवों से सड़क संपर्क पूरी तरह भंग हो गया है.

ग्रामीणों के अनुसार बकरचक से चंदौसी होते हुए गौरीचक और रामनगर जाने वाली यह सड़क हाल ही में बनी थी. पुनपुन नदी में अचानक तेज उफान आने के बाद पानी के दबाव और तेज धारा के कारण सड़क का बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में समा गया. सड़क के टूटने के बाद इस मार्ग से वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है.

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10 km अतिरिक्त दूरी तय करने की मजबूरी

सड़क टूटने से बकरचक गांव के लोगों की परेशानी बढ़ गई है. गौरीचक और चंदौसी की ओर जाने का सीधा रास्ता बंद हो गया है. ग्रामीणों को अब फतुहा बाजार आने-जाने के लिए करीब सात से दस किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर पानी का दबाव इसी तरह बना रहा तो आसपास के अन्य ग्रामीण रास्तों पर भी संकट उत्पन्न हो सकता है.

सैकड़ों एकड़ धान की फसल पानी में डूबी

पुनपुन नदी के बढ़े जलस्तर का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा है. नदी का पानी आसपास के खेतों में फैलने से सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल डूब गयी है. किसानों की मेहनत और लागत पर पानी फिरता नजर आ रहा है. किसानों ने बताया कि यदि जल्द पानी कम नहीं हुआ तो धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो सकती है. इससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी.

सड़क टूटने के बाद भी नहीं पहुंचे अधिकारी

ग्रामीणों में इस बात को लेकर भी काफी आक्रोश है कि सड़क टूटने और गांव का संपर्क भंग होने की सूचना के बावजूद सुबह से खबर लिखे जाने तक कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने नहीं पहुंचा. ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल मौके पर पहुंचकर सड़क और बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण करने की मांग की है.

ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को तत्काल वैकल्पिक आवागमन की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि आपात स्थिति में लोगों को फतुहा बाजार, अस्पताल और अन्य जरूरी स्थानों तक पहुंचने में परेशानी न हो. साथ ही किसानों की डूबी फसल का सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की भी मांग की गई है.

पुनपुन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बकरचक और आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है. अब ग्रामीणों की नजर प्रशासन पर टिकी है कि वह कब तक मौके पर पहुंचकर राहत और आवागमन की व्यवस्था करता है.

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About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
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Published at : 03 Sep 2026 07:50 AM (IST)
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