बख्तियारपुर का नाम 'नीतीशपुर' होकर ही रहेगा? अशोक चौधरी बोले- उनके जैसा नेता...

बिहार में बाढ़ और बख्तियारपुर का नाम बदलकर ‘नीतीशपुर’ करने की मांग को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. जनता दल यूनाइटेड (JDU) के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयानों पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है.

बख्तियारपुर का नाम बदलकर ‘नीतीशपुर’ करने के प्रस्ताव पर अशोक चौधरी ने कहा कि संभव है वहां के स्थानीय लोग नाम बदलना चाहते हों. उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि उनके जैसा नेता न पहले हुआ है और न भविष्य में दूसरा होगा. नीतीश का नाम किस तरह लोगों के बीच जिंदा रखा जाए, यह उनके समर्थक और उनकी नीतियों को मानने वाले लोग तय करेंगे.

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तेजस्वी के पीएम को पत्र लिखने पर साधा निशाना

बाढ़ को लेकर तेजस्वी यादव के प्रधानमंत्री को पत्र लिखने पर अशोक चौधरी ने कहा कि तेजस्वी बेवजह चिंता कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री लगातार प्रधानमंत्री के संपर्क में हैं और राज्य सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में जुटी है. उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में आज बाढ़ से निपटने की सरकारी तैयारी बेहतर है.

VIDEO | Patna: Reacting to Bihar legislative assembly LoP and RJD leader Tejashwi Yadav's statement, state Minister Ashok Choudhary says, "Tejashwi ji is expressing unnecessary concern regarding the floods. Consider what the flood situation used to be like in the past versus the… pic.twitter.com/j7t7XBfBkn — Press Trust of India (@PTI_News) September 13, 2026

BRICS में व्यस्त पीएम का दिया हवाला

अशोक चौधरी ने कहा कि हर व्यक्ति प्रधानमंत्री को पत्र लिख सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री हर पत्र का जवाब दें. उन्होंने BRICS समिट का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय नेताओं और प्रतिनिधियों के साथ व्यस्त हैं. चौधरी के मुताबिक, विदेशी प्रतिनिधियों को बिहार का सत्तू और मखाना भी दिया गया, जो ‘वोकल फॉर लोकल’ की नीति को बढ़ावा देने का उदाहरण है.

लालू-तेजस्वी पर भी किया पलटवार

अशोक चौधरी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि लालू यादव यूपीए सरकार के दौरान मजबूत स्थिति में थे, लेकिन बिहार के उत्पादों को आगे बढ़ाने की पर्याप्त कोशिश नहीं की. उन्होंने सवाल किया कि तेजस्वी ने बिहार के उत्पादों की कितनी वकालत की. चौधरी ने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह बयानबाजी कर रहा है.

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