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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह ने JDU को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी! '10 सीट भी...'

अनंत सिंह ने JDU को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी! '10 सीट भी...'

पार्टी से निकाले जाने पर अनंत सिंह ने कहा है कि जेडीयू अब खत्म है. आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा. पढ़िए मोकामा विधायक ने जेडीयू को लेकर क्या कुछ भविष्यवाणी की है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 25 Oct 2026 10:31 AM (IST)
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मोकामा विधायक अनंत सिंह को पार्टी से निकाले जाने का कोई दुख नहीं है. जेडीयू की ओर से की गई कार्रवाई पर रविवार (25 अक्टूबर, 2026) को मीडिया से बातचीत में अनंत सिंह पार्टी के कई नेताओं पर बरसे साथ ही जेडीयू को लेकर भविष्यवाणी भी कर दी.

अनंत सिंह ने दावा किया कि जेडीयू अब 10 सीट भी आ जाए तो बहुत है. जेडीयू के भविष्य को लेकर किए गए सवाल पर कहा, "जेडीयू खत्म है. चुनाव आएगा ही न... पता लग जाएगा."

पत्रकारों से बातचीत में अनंत सिंह ने और भी बहुत कुछ कहा. उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि वे अब अपनी पार्टी बनाएंगे. हालांकि देखने वाली बात होगी कि अब वे आगे क्या कुछ कदम उठाते हैं. यह तो तय है कि जेडीयू से अनंत सिंह को निकाले जाने के बाद बिहार में विपक्षी दलों को एक नया मुद्दा मिल गया है. लगातार विपक्ष की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

यह भी पढ़ें- 'कोई अफसोस नहीं है...' JDU से निकाले जाने के बाद अनंत सिंह का पहला बयान

कांग्रेस बोली- बीजेपी-एनडीए की चाल

बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन का कहना है कि जेडीयू प्रत्याशी के विरोध में लगातार अनंत सिंह ने पूरे चुनाव में बयानबाजी करते रहे. वोटों के बिखराव को देखते हुए जेडीयू ने ही खुली छूट दे रखी थी. जैसे ही उन्होंने ललन सिंह को पहचानने से इनकार किया तो कार्रवाई हो गई. पूरे चुनाव में नोटिस नहीं दिया गया, निष्कासित नहीं किया गया, चुनाव बीतते ही नोटिस थमा दिया गया. ये बीजेपी और एनडीए की चाल थी.

'संजय झा ने सही फैसला लिया'

उधर, बिहार के पूर्व मंत्री अभिराम शर्मा ने विधायक अनंत सिंह को जेडीयू से निकालने पर कहा, "पार्टी ने जो फैसला किया है, सही फैसला लिया है. हम आभार व्यक्त करते हैं नीतीश कुमार, हमारे राष्ट्रीय नेता संजय झा का कि सही समय पर सही फैसला लिया."

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह को हटाने के बाद एक और बड़ी कार्रवाई, मयंक राज भी JDU से बाहर

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 25 Oct 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
Anant Singh BIHAR NEWS
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