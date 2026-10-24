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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह को हटाने के बाद एक और बड़ी कार्रवाई, मयंक राज भी JDU से बाहर

अनंत सिंह को हटाने के बाद एक और बड़ी कार्रवाई, मयंक राज भी JDU से बाहर

मयंक राज को अनंत सिंह का करीबी बताया जाता है. हालांकि पार्टी ने कहा है कि संगठन कार्यों में लगातार बरती जा रही शिथिलता को देखते हुए पार्टी ने मयंक राज को जेडीयू से बाहर किया जा रहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 24 Oct 2026 11:40 PM (IST)
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मोकामा विधायक अनंत सिंह पर पार्टी विरोध गतिविधियों को लेकर जेडीयू ने छह साल के लिए बाहर कर दिया है. इस बीच जेडीयू से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है. पार्टी ने बाढ़ जिला कमेटी को भंग कर दिया है. बाढ़ के जिलाध्यक्ष मयंक राज को भी तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया है. 

शनिवार (24 अक्टूबर, 2026) को जेडीयू की ओर से इसको लेकर पत्र जारी हुआ है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पत्र जारी करते हुए यह एक्शन लिया है.

जेडीय ने पत्र में क्या लिखा?

मयंक राज को बाहर करते हुए पार्टी ने पत्र में लिखा है, "संगठनात्मक कार्यों में लगातार बरती जा रही शिथिलता को देखते हुए, संगठन जिला बाढ़ के जिलाध्यक्ष श्री मयंक राज को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करते हुए जिला कमेटी को भंग किया जाता है."

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह के निष्कासन पर जन सुराज की पहली प्रतिक्रिया, 'अमित शाह...'

…तो इसलिए हुई कार्रवाई?

बता दें कि बाढ़ का इलाका जो है वो मोकामा विधायक अनंत सिंह का ही क्षेत्र है. बाढ़-मोकामा में जेडीयू के कई ऐसे पदधारक हैं जो अनंत सिंह के करीबी माने जाते हैं. कहा जा रहा है कि इस बार भी जब एमएलसी चुनाव में अनंत सिंह अपने क्षेत्र में घूम रहे थे तो जिले के कई नेता-कार्यकर्ता थे वो उनके साथ देखे जा रहे थे. ऐसे में जाहिर है कि पार्टी को कार्रवाई करनी थी तो एक्शन लिया गया है. 

दूसरी ओर चर्चा है कि पार्टी ऐसे और नेताओं पर कार्रवाई कर सकती है जो जेडीयू के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं. दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि बिहार में आठ सीटों पर एमएलसी का चुनाव था इसलिए बीच में पार्टी इस तरह की कार्रवाई नहीं कर रही थी.

अब बाढ़ क्षेत्र में संगठन को नए सिरे खड़ा किया जाएगा. नए लोगों को जिम्मेदारी मिल सकती है. मंयक राज को ना सिर्फ अनंत सिंह बल्कि ललन सिंह का भी करीबी माना जाता है. देखना होगा कि पार्टी अब आगे और किस पर किस तरह का एक्शन लेती है.

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह को पार्टी से निकाले जाने पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'यह JDU का…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 24 Oct 2026 11:17 PM (IST)
Tags :
Anant Singh BIHAR NEWS Mayank Raj
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