UP में 38 IAS अधिकारियों के तबादले, सीतापुर, बिजनौर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर के DM का ट्रांसफर

उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है. प्रदेश सरकार ने करीब 38 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं. इस फेरबदल में कई जिलों के जिलाधिकारी (DM) बदले गए हैं, जबकि विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों और शासन के अलग-अलग विभागों में भी अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है. लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) से लेकर वाराणसी, गोरखपुर, बिजनौर और सीतापुर तक प्रशासनिक बदलाव हुए हैं.

इस फेरबदल में अनुज सिंह को लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है. वहीं, प्रथमेश कुमार को सीतापुर का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है. जोगिंदर सिंह को बिजनौर का नया DM बनाया गया है.

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वाराणसी और गोरखपुर में भी बड़ा बदलाव

वाराणसी नगर निगम के नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल को गाजियाबाद नगर निगम का नगर आयुक्त बनाया गया है. वहीं, गोरखपुर के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) शाश्वत त्रिपुरारी को वाराणसी नगर निगम का नया नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है.

अभिषेक कुमार को गोरखपुर का नया मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है. इसके अलावा विकास प्राधिकरणों और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भी कई अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं.

सिद्धार्थनगर और महाराजगंज के DM की अदला-बदली

जिलों में हुए फेरबदल की बात करें तो महाराजगंज के जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल को सिद्धार्थनगर भेजा गया है. वहीं, सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन को महाराजगंज का नया जिलाधिकारी बनाया गया है. यानी दोनों जिलों के डीएम की अदला-बदली हुई है.

इसके अलावा उमेश मिश्रा को नगर विकास विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है. वहीं, मुजफ्फरनगर में नई जिम्मेदारी के लिए सुनील कुमार सिंह को जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है.

कई अन्य अधिकारियों को भी मिली नई जिम्मेदारी

तबादला सूची में नोएडा, मेरठ, अयोध्या, फतेहपुर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, श्रावस्ती और बरेली समेत कई जिलों और मंडलों के अधिकारियों के नाम शामिल हैं. नूपुर गोयल को ग्रेटर नोएडा में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है. वहीं, पवन कुमार मीना को नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गई है.

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कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में हुए इस प्रशासनिक फेरबदल में 38 अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है. इस बदलाव के जरिए जिलों से लेकर विकास प्राधिकरणों और नगर निगमों तक प्रशासनिक जिम्मेदारियों में बड़ा बदलाव किया गया है.