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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'कोई अफसोस नहीं है...' JDU से निकाले जाने के बाद अनंत सिंह का पहला बयान

'कोई अफसोस नहीं है...' JDU से निकाले जाने के बाद अनंत सिंह का पहला बयान

जेडीयू के भविष्य पर सवाल उठाते हुए विधायक अनंत सिंह ने कहा कि पार्टी नीतीश कुमार की थी. उन्होंने ही फैसले लिए थे. अब नीतीश कुमार नहीं रहे, तो पार्टी भी खत्म हो गई.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 25 Oct 2026 10:30 AM (IST)
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बिहार में जनता दल यूनाइटेड (JDU) से निकाले जाने के बाद विधायक अनंत सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी से निकाले जाने का कोई अफसोस नहीं है. उन्होंने पार्टी के फैसले को सही बताया और कहा कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है. अनंत सिंह ने यह भी कहा कि जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी थी और फैसले भी उन्होंने ही लिए थे. उनके बयान के बाद बिहार की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है.

अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें पार्टी की कार्रवाई से कोई आपत्ति नहीं है. जनता भगवान के समान है और जो भी फैसला हुआ है, वह सही है. विधायकी पर कार्रवाई के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने साफ कहा कि अब वह पार्टी में वापस जाने के लिए नहीं जाएंगे. उनके इस बयान से जेडीयू से दूरी बनाने का संकेत मिला है.

यह भी पढ़ें- पटना में मर्डर के आरोपी का हॉफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

'नीतीश कुमार गए तो पार्टी भी खत्म'

जेडीयू के भविष्य पर सवाल उठाते हुए अनंत सिंह ने कहा कि पार्टी नीतीश कुमार की थी. उन्होंने ही फैसले लिए थे. अब नीतीश कुमार नहीं रहे, तो पार्टी भी खत्म हो गई. उनके इस बयान को पार्टी के मौजूदा नेतृत्व पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, उन्होंने पार्टी के भविष्य को लेकर विस्तार से कुछ नहीं कहा.

नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे अनंत सिंह

अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार से उनकी कोई दूरी नहीं है. वह उनसे जरूर मुलाकात करेंगे. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है और वह उन्हें नहीं छोड़ेंगे. अनंत सिंह ने यह भी साफ किया कि उनका रिश्ता पार्टी में रहने या नेता रहने पर निर्भर नहीं है. यानी जेडीयू से अलग होने के बावजूद वह नीतीश कुमार से व्यक्तिगत संबंध बनाए रखना चाहते हैं.

निशांत कुमार पर भी दिया बयान

निशांत कुमार को लेकर सवाल पूछे जाने पर अनंत सिंह ने कहा कि उनकी क्या बात करें और अभी उनकी क्या हैसियत है. वहीं, जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार बचाई थी, तो उन्होंने कहा कि हां, उन्होंने ऐसा किया था. उनके इन बयानों के बाद बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है. अब देखना होगा कि अनंत सिंह आगे अपनी राजनीतिक भूमिका किस तरह तय करते हैं.

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह ने JDU को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी! '10 सीट भी...'

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 25 Oct 2026 10:31 AM (IST)
Tags :
Anant Singh BIHAR NEWS
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