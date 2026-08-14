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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: शराबबंदी को अब आनंद मोहन ने बताया फेल, बोले- 'अगर कल को…'

बिहार: शराबबंदी को अब आनंद मोहन ने बताया फेल, बोले- 'अगर कल को…'

Anand Mohan News: आनंद मोहन का कहना है कि बगल के जो राज्य हैं वहां शराबबंदी कानून लागू नहीं है. ऐसे में बिहार में यह कैसे सफल होगा? पढ़िए और क्या कुछ कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 14 Aug 2026 12:00 PM (IST)
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बिहार में 10 साल से लागू शराबबंदी कानून पर सियासत जारी है. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए और गुजरात मॉडल को लागू करना चाहिए. हालांकि बीजेपी और जेडीयू सहित एनडीए के तमाम नेताओं का कहना है कि हर हाल में बिहार में शराबबंदी लागू रहेगी. इस बीच पूर्व सांसद आनंद मोहन का बयान आया है.

आनंद मोहन ने बिहार में लागू शराबबंदी कानून को फेल बताया है. इसका कारण भी उन्होंने बताया है. बिहार के गयाजी में मीडिया से बातचीत में में आनंद मोहन ने कहा कि नेपाल बगल में विदेशी बॉर्डर है, यूपी में और झारखंड में शराबबंदी नहीं है, बंगाल में नहीं है, जो बॉर्डर के इलाके हैं उन राज्यों में शराबबंदी कानून नहीं है तो यहां कैसे सफल होगा? 

'इस पर विचार करना चाहिए'

शराबबंदी कानून को लेकर आनंद मोहन ने आगे कहा कि ये सफल नहीं है और इसके समानांतर जो अर्थव्यवस्था खड़ी हुई है वह मुखिया से लेकर एमएलए, एमपी और मंत्री तक को प्रभावित करता है. उन पैसों से राजनीति प्रभावित हो रही है. इस पर तो विचार करना ही चाहिए. 

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'अगर कल को…'

आनंद मोहन ने कहा, "एक-दो सप्ताह पहले तीन गुणा टैक्स बढ़ गया. अगर आप बेटी की शादी में या पिता के श्राद्ध में जमीन बेचना चाहेंगे तो कोई खरीदार नहीं मिलेगा. तीन गुणा रेट बढ़ गया है. तो ये शराबबंदी की वजह से अगर ये मार किसानों को झेलना पड़े… अगर कल को किसान बगावत पर उतरें तो इससे पहले इस पर (शराबबंदी) पुनर्विचार करना चाहिए."

बता दें कि विपक्ष के तमाम नेता शराबबंदी को फेल बता रहे हैं. हालांकि सराकर हर कदम उठा रही ताकि बिहार में शराब न बिके. अभी बीते गुरुवार (13 अगस्त, 2026) को मद्य निषेध मंत्री मदन सहनी ने कहा कि दूसरे राज्यों से सीमा पार कर बिहार में विदेशी शराब आती है तो उस ब्रांड से संबंधित कंपनियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी. शराबबंदी की दिशा में यह एक बड़ा कदम है.

यह भी पढ़ें- बिहार में ठेकेदार को ठोका, हाजीपुर में रामनरेश राय को गोलियों से किया छलनी

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 14 Aug 2026 11:55 AM (IST)
Tags :
Anand Mohan BIHAR NEWS
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