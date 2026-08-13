बिहार: STET 2026 वाले अभ्यर्थी BPSC TRE-4 में बैठेंगे या नहीं? तस्वीर साफ

बिहार में शिक्षक भर्ती से पहले एसटीईटी (STET 2026) की परीक्षा का आयोजन होगा. 17 अगस्त से आवेदन शुरू होने वाला है. सबसे बड़ा सवाल है कि एसटीईटी 2026 का फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी क्या बीपीएससी टीआरई-4 में बैठेंगे? इस पर बिहार के शिक्षा मंत्री ने तस्वीर साफ कर दी है. गुरुवार (13 अगस्त, 2026) को शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ी जानकारी दी.

शिक्षा मंत्री ने का कहना है कि बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET 2026) का रिजल्ट जारी होने के बाद ही बीपीएससी टीआरई-4 का एग्जाम होगा. हालांकि टीआरई-4 का विज्ञापन जारी हो जाएगा और आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

टीआरई-4 के लिए अप्लाई करने में दिक्कत नहीं

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का कहना है कि एसटीईटी का फॉर्म भरने वाले छात्र भी बीपीएससी टीआरई-4 में आवेदन कर सकेंगे. यानी आवेदन से उन्हें वंचित नहीं किया जाएगा. हालांकि मंत्री ने यह भी साफ किया कि टीआरई-4 का एग्जाम वही अभ्यर्थी दे पाएंगे जो एसटीईटी पास कर लेंगे. यानी टीआरई-4 की परीक्षा से पहले एसटीईटी का रिजल्ट जारी हो जाएगा. इसका मतलब यह है कि एसटीईटी 2026 वाले अपीयरिंग छात्र भी टीआरई-4 के लिए अप्लाई करेंगे, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है.

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शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) जब भी टीरआई-4 का विज्ञापन जारी करेगा, उसमें उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन का मौका दिया जाएगा जो इस साल एसटीईटी में शामिल हो रहे हैं. एक शर्त है कि जो अभ्यर्थी एसटीईटी पास करेंगे वही शिक्षक भर्ती की परीक्षा में बैठेंगे. उन्हें ही टीआरई-4 का एडमिट कार्ड भी मिलेगा.

चौथे चरण में होगी 32,388 पदों पर बहाली

बता दें कि चौथे चरण की शिक्षक बहाली के लिए लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं. बीपीएससी को अधियाचना भेज दी गई है. कुल 32,388 पदों पर बहाली होनी है. अब सबसे बड़ी खबर यह है कि एसटीईटी 2026 के अपीयरिंग छात्रों को भी फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा. पास हुए तो टीआरई-4 में भी वे बैठेंगे.

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