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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: STET 2026 वाले अभ्यर्थी BPSC TRE-4 में बैठेंगे या नहीं? तस्वीर साफ

बिहार: STET 2026 वाले अभ्यर्थी BPSC TRE-4 में बैठेंगे या नहीं? तस्वीर साफ

Bihar STET 2026: बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET 2026) का रिजल्ट जारी होने के बाद ही बीपीएससी टीआरई-4 का एग्जाम होगा. पढ़िए शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ बताया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 13 Aug 2026 08:16 PM (IST)
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बिहार में शिक्षक भर्ती से पहले एसटीईटी (STET 2026) की परीक्षा का आयोजन होगा. 17 अगस्त से आवेदन शुरू होने वाला है. सबसे बड़ा सवाल है कि एसटीईटी 2026 का फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी क्या बीपीएससी टीआरई-4 में बैठेंगे? इस पर बिहार के शिक्षा मंत्री ने तस्वीर साफ कर दी है. गुरुवार (13 अगस्त, 2026) को शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ी जानकारी दी.

शिक्षा मंत्री ने का कहना है कि बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET 2026) का रिजल्ट जारी होने के बाद ही बीपीएससी टीआरई-4 का एग्जाम होगा. हालांकि टीआरई-4 का विज्ञापन जारी हो जाएगा और आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. 

टीआरई-4 के लिए अप्लाई करने में दिक्कत नहीं

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का कहना है कि एसटीईटी का फॉर्म भरने वाले छात्र भी बीपीएससी टीआरई-4 में आवेदन कर सकेंगे. यानी आवेदन से उन्हें वंचित नहीं किया जाएगा. हालांकि मंत्री ने यह भी साफ किया कि टीआरई-4 का एग्जाम वही अभ्यर्थी दे पाएंगे जो एसटीईटी पास कर लेंगे. यानी टीआरई-4 की परीक्षा से पहले एसटीईटी का रिजल्ट जारी हो जाएगा. इसका मतलब यह है कि एसटीईटी 2026 वाले अपीयरिंग छात्र भी टीआरई-4 के लिए अप्लाई करेंगे, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है.

यह भी पढ़ें- मांझी की मांग पूरी करेगी सरकार? अशोक चौधरी ने कह दी बड़ी बात

शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) जब भी टीरआई-4 का विज्ञापन जारी करेगा, उसमें उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन का मौका दिया जाएगा जो इस साल एसटीईटी में शामिल हो रहे हैं. एक शर्त है कि जो अभ्यर्थी एसटीईटी पास करेंगे वही शिक्षक भर्ती की परीक्षा में बैठेंगे. उन्हें ही टीआरई-4 का एडमिट कार्ड भी मिलेगा.

चौथे चरण में होगी 32,388 पदों पर बहाली

बता दें कि चौथे चरण की शिक्षक बहाली के लिए लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं. बीपीएससी को अधियाचना भेज दी गई है. कुल 32,388 पदों पर बहाली होनी है. अब सबसे बड़ी खबर यह है कि एसटीईटी 2026 के अपीयरिंग छात्रों को भी फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा. पास हुए तो टीआरई-4 में भी वे बैठेंगे. 

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 13 Aug 2026 08:15 PM (IST)
Tags :
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