बिहार में ठेकेदार को ठोका, हाजीपुर में रामनरेश राय को गोलियों से किया छलनी
Hajipur News in Hindi: रामनरेश राय सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी पश्चिमी के रहने वाले थे. घटना के वक्त उन्होंने भागने की कोशिश भी की, लेकिन दौड़ाकर बदमाशों ने गोली मार दी.
बिहार के हाजीपुर में गुरुवार (13 अगस्त, 2026) की सुबह एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान रामनरेश राय के रूप में की गई है. घटना हाजीपुर के सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी गांव की है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के अनुसार, रामनरेश राय मॉर्निक वॉक पर निकले थे. इसी दौरान दो बाइक से पहुंचे चार बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया. रामनरेश राय को लगभग चार गोली लगी है. पुलिस घटनास्थल के आसापास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुट गई है. रामनरेश राय सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी पश्चिमी के रहने वाले थे.
दौड़ाकर बदमाशों ने मारी गोली
सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि रामनरेश राय अपने घर से कुछ ही दूर आगे बढ़े कि बाइक सवार बदमाश पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे. रामनरेश राय ने भागने की कोशिश भी की लेकिन दौड़ाकर गोली मारी गई. घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई.
#WATCH हाजीपुर, बिहार: मॉर्निंग वॉक के दौरान बाइक सवार हमलावरों ने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर रामनरेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी।— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 13, 2026
SP शुभंक मिश्रा ने बताया, "2 बाइक पर करीब 4 लोगों ने फायरिंग की है। बॉडी देखकर लग रहा है कि 4 गोली लगी है। सीसीटीवी की जांच की जा रही है। डेढ़ महीने… pic.twitter.com/5ZmjhJ8kgC
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जमीन को लेकर हो सकता है विवाद
जांच के बाद घटना का कारण पता चलेगा. शुरुआती तौर पर यह खबर सामने आ रही है कि इस घटना को जमीन के विवाद में अंजाम दिया गया है. एक-डेढ़ महीना पहले ठेकेदार रामनरेश का एक ग्रामीण के साथ जमीन को लेकर विवाद हुआ था. पुलिस इसी मामले से जोड़कर घटना को देख रही है.
रामनरेश राय कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर थे. इस घटना को लेकर एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया, "लगभग सुबह सवा पांच बजे की घटना है. 2 बाइक पर करीब 4 लोगों ने फायरिंग की है. बॉडी देखकर लग रहा है कि 4 गोली लगी है. सीसीटीवी कैमरे को देखा जा रहा है. डेढ़ महीने पहले का एक जमीन विवाद का पक्ष सामने आ रहा है. संबंध में जांच जारी है."
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