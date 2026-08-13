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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में ठेकेदार को ठोका, हाजीपुर में रामनरेश राय को गोलियों से किया छलनी

बिहार में ठेकेदार को ठोका, हाजीपुर में रामनरेश राय को गोलियों से किया छलनी

Hajipur News in Hindi: रामनरेश राय सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी पश्चिमी के रहने वाले थे. घटना के वक्त उन्होंने भागने की कोशिश भी की, लेकिन दौड़ाकर बदमाशों ने गोली मार दी.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 13 Aug 2026 01:14 PM (IST)
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बिहार के हाजीपुर में गुरुवार (13 अगस्त, 2026) की सुबह एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान रामनरेश राय के रूप में की गई है. घटना हाजीपुर के सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी गांव की है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. 

जानकारी के अनुसार, रामनरेश राय मॉर्निक वॉक पर निकले थे. इसी दौरान दो बाइक से पहुंचे चार बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया. रामनरेश राय को लगभग चार गोली लगी है. पुलिस घटनास्थल के आसापास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुट गई है. रामनरेश राय सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी पश्चिमी के रहने वाले थे.

दौड़ाकर बदमाशों ने मारी गोली

सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि रामनरेश राय अपने घर से कुछ ही दूर आगे बढ़े कि बाइक सवार बदमाश पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे. रामनरेश राय ने भागने की कोशिश भी की लेकिन दौड़ाकर गोली मारी गई. घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई.

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जमीन को लेकर हो सकता है विवाद

जांच के बाद घटना का कारण पता चलेगा. शुरुआती तौर पर यह खबर सामने आ रही है कि इस घटना को जमीन के विवाद में अंजाम दिया गया है. एक-डेढ़ महीना पहले ठेकेदार रामनरेश का एक ग्रामीण के साथ जमीन को लेकर विवाद हुआ था. पुलिस इसी मामले से जोड़कर घटना को देख रही है. 

रामनरेश राय कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर थे. इस घटना को लेकर एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया, "लगभग सुबह सवा पांच बजे की घटना है. 2 बाइक पर करीब 4 लोगों ने फायरिंग की है. बॉडी देखकर लग रहा है कि 4 गोली लगी है. सीसीटीवी कैमरे को देखा जा रहा है. डेढ़ महीने पहले का एक जमीन विवाद का पक्ष सामने आ रहा है. संबंध में जांच जारी है."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 13 Aug 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
Hajipur BIHAR NEWS
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