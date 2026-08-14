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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार STET 2026: नोटिफिकेशन जारी, जान लीजिए जरूरी बातें

बिहार STET 2026: नोटिफिकेशन जारी, जान लीजिए जरूरी बातें

Bihar News In Hindi: बिहार STET 2026 के लिए 17 अगस्त से आवेदन शुरू होंगे. इस बार परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी. STET प्रमाण पत्र लाइफटाइम वैध रहेगा.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 14 Aug 2026 11:09 AM (IST)
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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 से शुरू होगी, जो 31 अगस्त 2026 तक चलेगी. आवेदन और फीस जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. आधिकारिक वेबसाइट http://stateregistration.cbtexam.in के जरिए आवेदन और फीस जमा कर सकेंगे.

STET 2026 पास करने वाले अभ्यर्थियों को मिलने वाला प्रमाण पत्र अब लाइफटाइम वैध रहेगा. इसके आधार पर अभ्यर्थी आगामी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे.

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दो भागों में होगी परीक्षा

परीक्षा दो भागों में आयोजित होगी. पेपर-1 माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 9वीं-10वीं के लिए और पेपर-2 उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 11वीं-12वीं के लिए होगा. परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान समेत कई विषय शामिल होंगे.

150 सवाल, नहीं होगी निगेटिव मार्किंग

STET परीक्षा में कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. इसमें 100 अंक विषय आधारित और 50 अंक शिक्षण कला एवं अन्य दक्षताओं के होंगे. परीक्षा की अवधि 150 मिनट होगी और गलत उत्तर पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा.

कौन कर सकता है आवेदन?

पेपर-1 के लिए संबंधित विषय में स्नातक/स्नातकोत्तर के साथ बीएड योग्यता जरूरी होगी. वहीं पेपर-2 के लिए संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड आवश्यक है. कंप्यूटर साइंस विषय में बीएड की अनिवार्यता नहीं रखी गई है. इसके लिए योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी.ई./बी.टेक (कंप्यूटर साइंस/आईटी) या समकक्ष डिग्री/डिप्लोमा, अथवा एम.एससी. (कंप्यूटर साइंस)/एमसीए, अथवा डीओईएसीसी (DOEACC) 'ए' या 'बी' लेवल के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए.

आवेदन शुल्क और आयु सीमा

सामान्य, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को एक पेपर के लिए 960 रुपये और दोनों पेपर के लिए 1440 रुपये शुल्क देना होगा. एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शुल्क कम रखा गया है. न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 14 Aug 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
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