बिहार चुनाव के नतीजे शुक्रवार (14 नवंबर) यानी आज आ रहे हैं. इस बीच दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट पर जनता ने किसको अपना प्रतिनिधि चुना है सबके मन में यही सवाल है. अलीनगर विधानसभा सीट बिहार चुनाव 2025 में चर्चा का एक विषय हैं, क्योंकि इस बार यहां से बिहार की मशहूर लोक गायक का मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं.

मैथिली महज 25 साल की हैं और इनका कोई राजनीतिक इतिहास नहीं हैं. जो कला के क्षेत्र से आकर सीधे चुनाव लड़ रही हैं. चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि मैथिली ठाकुर ब्राह्मण पृष्ठभूमि से आती हैं और उनके खिलाफ आरजेडी ने एक ब्राह्मण उम्मीदवार विनोद मिश्रा को मैदान में उतारा हैं.

अमित शाह ने किया था मैथिली के लिए प्रचार

मैथिली ठाकुर के लिए इस बार प्रचार करने खुद देश के गृहमंत्री अमित शाह गए थे. अलीनगर विधानसभा क्षेत्र बहुत पुराना नहीं है. साल 2008 में परिसीमन के बाद यह विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया और पहली बार 2010 में यहां चुनाव हुआ. अभी तक तीन विधानसभा चुनाव अलीनगर में हुए हैं.

2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में ये सीट विकासशील इंसान पार्टी जीती थी. उस समय पार्टी राजग का हिस्सा थी, इसके वर्तमान विधायक हैं, मिश्रीलाल यादव. मिश्री लाल यादव ने विनोद मिश्रा को 3110 वोटो से हराया था.

इनके बीच है कांटे का मुकाबला

इस बार आरजेडी ने विनोद मिश्रा पर ही एक बार फिर से दांव लगाया हैं, जो मैथिली ठाकुर के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं. जहां यह मैथिली ठाकुर का पहला चुनाव है, वहीं विनोद मिश्रा एक अनुभवी नेता है. एक बयान में विनोद मिश्रा ने कहा भी कि उनका मैथिली ठाकुर से हार जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि वह राजनीति में एकदम नई आई हैं और मैं राजनीति का पुराना खिलाड़ी हूं.

इसके अलावा जन सुराज की तरफ से बिप्लव चौधरी भी मुकाबला को दिलचस्प बना रहे हैं. विनोद मिश्रा ने मैथिली ठाकुर पर हमला करते हुए कहा कि मैथिली ठाकुर केवल चुनाव के दौरान ही इस क्षेत्र में नजर आएंगी और मैं इस क्षेत्र का रहने वाला हूं. बता दें अलीनगर सीट पर पहले चरण में (6 नवंबर) को वोटिंग हुई और वोटो की गिनती शुक्रवार (14 नवंबर) यानी आज हो रही है.

बता दें, शाम होते-होते इस सीट से सस्पेंस पूरी तरह साफ हो जाएगा. इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि आखिर जनता का समर्थन मैथिली की तरफ रहा या विनोद मिश्रा की पर भरोसा जताया.