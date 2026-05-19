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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सW,W,W,W,W,W...एक ही ओवर में 6 विकेट, जानिए किस गेंदबाज ने किया 6 गेंद में ऐसा चमत्कार

W,W,W,W,W,W...एक ही ओवर में 6 विकेट, जानिए किस गेंदबाज ने किया 6 गेंद में ऐसा चमत्कार

क्रिकेट इतिहास में सचिन के 100 शतक से लेकर मुरलीधरन के 1347 इंटरनेशनल विकेटों का रिकार्ड इतिहास में दर्ज है, लेकिन एक रिकॉर्ड ऐसा भी है, जिसे सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Anshu Kumar Singh | Updated at : 19 May 2026 01:07 PM (IST)
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क्रिकेट में हैट्रिक लेना बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, ऑस्ट्रेलिया के दो गेंदबाजों ने ऐसा कारनामा किया जिसे आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई नहीं दोहरा सका. एलेड कैरी और गैरेथ मॉर्गन ने क्लब क्रिकेट में लगातार 6 गेंदों पर 6 विकेट लेकर इतिहास रच दिया. यह रिकॉर्ड आज भी क्रिकेट दुनिया के सबसे अनोखे और हैरान करने वाले कारनामों में गिना जाता है.

यह कारनामा इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं हुआ, बल्कि क्लब क्रिकेट में देखने को मिला. ऑस्ट्रेलिया के एलेड कैरी ने 21 जनवरी  2017 में यह इतिहास रचा था. वह गोल्डन पॉइंट क्रिकेट क्लब की तरफ से खेल रहे थे. मैच विक्टोरिया में खेला गया था. कैरी जब अपना ओवर लेकर आए तब विरोधी टीम 40 रन 2 विकेट की अच्छी स्थिति में थी. इसके बाद उन्होंने पारी के 9 वें ओवर में लगातार 6 गेंदों पर 6 बल्लेबाजों को आउट कर दिया. पहली गेंद पर स्लिप में कैच हुआ. दूसरी गेंद विकेटकीपर ने पकड़ी. तीसरी गेंद पर बल्लेबाज एलबीडब्ल्यू आउट हुआ. इसके बाद अगली तीनों गेंदों पर बल्लेबाज बोल्ड हो गए. इस तरह उन्होंने डबल हैट्रिक के साथ मैच खत्म कर दिया.

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साल 2023 में एक और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी गैरेथ मॉर्गन ने भी यही कमाल किया. उन्होंने मडजीराबा नेरंग क्लब के लिए खेलते हुए 6 गेंदों पर 6 विकेट लिए. विरोधी टीम जीत के बेहद करीब थी. उसे आखिरी ओवर में सिर्फ 4 रन चाहिए थे. लेकिन मॉर्गन ने पूरा मैच पलट दिया. पहली चार गेंदों पर बल्लेबाज कैच आउट हुए. आखिरी दो गेंदों पर उन्होंने बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड कर दिया. मॉर्गन की टीम ने यह मैच  4 रन से जीत लिया. सोशल मीडिया पर फैंस ने उनकी जमकर तारीफ की.

 पेशेवर क्रिकेट में अब तक कोई भी गेंदबाज 6 गेंदों पर 6 विकेट नहीं ले पाया है. हालांकि न्यूजीलैंड के नील वैगनर (2011), बांग्लादेश के अल-अमीन हुसैन (2013) और भारत के अभिमन्यु मिथुन (2019) एक ओवर में 5 विकेट जरूर ले चुके हैं. इसी वजह से एलेड कैरी और गैरेथ मॉर्गन का यह रिकॉर्ड क्रिकेट इतिहास का सबसे अनोखा रिकॉर्ड माना जाता है.

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Published at : 19 May 2026 01:07 PM (IST)
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