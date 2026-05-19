‘अच्छा हुआ मैं रिटायर हो गया…’ वैभव सूर्यवंशी के जोश को देख किस पूर्व क्रिकेटर ने ऐसा कहा

आईपीएल 2026 में अगर किसी युवा खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, तो वह हैं 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी. इतनी कम उम्र में उन्होंने बड़े-बड़े गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ बल्लेबाजी की है. अब पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने भी उनकी जमकर तारीफ की है और साफ कहा है कि वैभव इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं.

वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि अपने आक्रामक अंदाज से मैच का रुख बदलने का काम किया है. जसप्रीत बुमराह, जोश हेजलवुड और कगिसो रबाडा जैसे विश्वस्तरीय गेंदबाजों के खिलाफ भी उन्होंने बिना किसी डर के बल्लेबाजी की. यही वजह है कि अब उन्हें भविष्य के सुपरस्टार के रूप में देखा जाने लगा है. राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए वैभव ने 12 मैचों में 486 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 237.78 का रहा, जो इस सीजन के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में उन्हें शामिल करता है. इस दौरान उन्होंने एक शतक और दो अर्धशतक भी लगाए.

मोहित शर्मा ने की टीम इंडिया में मौका देने की मांग

स्पोर्टसबूम से बातचीत में मोहित शर्मा ने कहा, 'उसे भारत के लिए खेलना चाहिए. बड़े खिलाड़ियों और बड़ी टीमों के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ता है और वह आईपीएल में वही कर रहा है.' मोहित ने फिर मजाकिया अंदाज में कहा, 'अच्छा हुआ मैं आईपीएल से रिटायर हो गया, नहीं तो वह मुझे भी मारता.' वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी की सिर्फ रन ही नहीं बनाते बल्कि वो ग्राउन्ड पर सुपर एनर्जेटिक रहते हैं. वैभव अपनी दमदार बल्लेबाजी, टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन और आत्मविश्वास से सुर्खियों में रहते हैं. इतनी कम उम्र में जिस तरह उन्होंने अपने बल्लेबाजी से दूसरे टीमों को धूल चटाई है, वह उन्हें बाकी युवा खिलाड़ियों से अलग बनाता है.

यह भी पढ़ें- Ishan Kishan Viral Video: जीत के बाद ईशान ने उड़ाया CSK फैंस का मजाक? सोशल मीडिया पर मचा बवाल

टीम इंडिया में जगह बनाना आसान नहीं

हालांकि भारतीय टीम में ओपनिंग स्लॉट के लिए पहले से कड़ी मुकाबला है. अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, संजू सैमसन और साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में चयनकर्ताओं को टीम इंडिया के लिए खिलाड़ियों को चुनने में मुश्किल हो सकता है.

यह भी पढ़ें- 'मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो खेलें या नहीं...', एमएस धोनी को लेकर ये क्या बोल गए संजय मांजरेकर

फिर भी वैभव सूर्यवंशी ने अपने प्रदर्शन से यह साफ कर दिया है कि वह लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट का बड़ा नाम बन सकते हैं. अब क्रिकेट फैंस को सिर्फ उस दिन का इंतजार है, जब यह युवा बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए मैदान पर उतरता नजर आएगा.