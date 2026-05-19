हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स‘अच्छा हुआ मैं रिटायर हो गया…’ वैभव सूर्यवंशी के जोश को देख किस पूर्व क्रिकेटर ने ऐसा कहा

‘अच्छा हुआ मैं रिटायर हो गया…’ वैभव सूर्यवंशी के जोश को देख किस पूर्व क्रिकेटर ने ऐसा कहा

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में विस्फोटक बल्लेबाजी से सबको चौंका दिया. मोहित शर्मा ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि अब वह टीम इंडिया के लिए तैयार हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 19 May 2026 11:47 AM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 में अगर किसी युवा खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, तो वह हैं 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी. इतनी कम उम्र में उन्होंने बड़े-बड़े गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ बल्लेबाजी की है. अब पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने भी उनकी जमकर तारीफ की है और साफ कहा है कि वैभव इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं.

वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि अपने आक्रामक अंदाज से मैच का रुख बदलने का काम किया है. जसप्रीत बुमराह, जोश हेजलवुड और कगिसो रबाडा जैसे विश्वस्तरीय गेंदबाजों के खिलाफ भी उन्होंने बिना किसी डर के बल्लेबाजी की. यही वजह है कि अब उन्हें भविष्य के सुपरस्टार के रूप में देखा जाने लगा है. राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए वैभव ने 12 मैचों में 486 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 237.78 का रहा, जो इस सीजन के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में उन्हें शामिल करता है. इस दौरान उन्होंने एक शतक और दो अर्धशतक भी लगाए.

मोहित शर्मा ने की टीम इंडिया में मौका देने की मांग

स्पोर्टसबूम से बातचीत में मोहित शर्मा ने कहा, 'उसे भारत के लिए खेलना चाहिए. बड़े खिलाड़ियों और बड़ी टीमों के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ता है और वह आईपीएल में वही कर रहा है.' मोहित ने फिर मजाकिया अंदाज में कहा, 'अच्छा हुआ मैं आईपीएल से रिटायर हो गया, नहीं तो वह मुझे भी मारता.' वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी की सिर्फ रन ही नहीं बनाते बल्कि वो ग्राउन्ड पर सुपर एनर्जेटिक रहते हैं. वैभव अपनी दमदार बल्लेबाजी, टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन और आत्मविश्वास से सुर्खियों में रहते हैं. इतनी कम उम्र में जिस तरह उन्होंने अपने बल्लेबाजी से दूसरे टीमों को धूल चटाई है, वह उन्हें बाकी युवा खिलाड़ियों से अलग बनाता है.

यह भी पढ़ें- Ishan Kishan Viral Video: जीत के बाद ईशान ने उड़ाया CSK फैंस का मजाक? सोशल मीडिया पर मचा बवाल

टीम इंडिया में जगह बनाना आसान नहीं

हालांकि भारतीय टीम में ओपनिंग स्लॉट के लिए पहले से कड़ी मुकाबला है. अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, संजू सैमसन और साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में चयनकर्ताओं को टीम इंडिया के लिए खिलाड़ियों को चुनने में मुश्किल हो सकता है. 

यह भी पढ़ें- 'मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो खेलें या नहीं...', एमएस धोनी को लेकर ये क्या बोल गए संजय मांजरेकर

फिर भी वैभव सूर्यवंशी ने अपने प्रदर्शन से यह साफ कर दिया है कि वह लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट का बड़ा नाम बन सकते हैं. अब क्रिकेट फैंस को सिर्फ उस दिन का इंतजार है, जब यह युवा बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए मैदान पर उतरता नजर आएगा.

Published at : 19 May 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals Kagiso Rabada Mohit Sharma Josh Hazlewood JASPRIT BUMRAH Vaibhav Suryavanshi IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
‘अच्छा हुआ मैं रिटायर हो गया…’ वैभव सूर्यवंशी के जोश को देख किस पूर्व क्रिकेटर ने ऐसा कहा
‘अच्छा हुआ मैं रिटायर हो गया…’ वैभव सूर्यवंशी के जोश को देख किस पूर्व क्रिकेटर ने ऐसा कहा
स्पोर्ट्स
WWE रेसलर जसप्रीत बुमराह का फैन, कुछ इस तरह दिखाया सपोर्ट; शेयर किया वीडियो
WWE रेसलर जसप्रीत बुमराह का फैन, कुछ इस तरह दिखाया सपोर्ट; शेयर किया वीडियो
स्पोर्ट्स
CSK Playoff Qualification Scenarios: अब प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, जानिए CSK के सभी समीकरण
अब प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, जानिए CSK के सभी समीकरण
स्पोर्ट्स
CSK Vs SRH IPL 2026: 'ईशान-क्लासेन की साझेदारी टर्निंग प्वाइंट रही, पिच बल्लेबाजी के लिए...', पैट कमिंस का बयान वायरल
'ईशान-क्लासेन की साझेदारी टर्निंग प्वाइंट रही, पिच बल्लेबाजी के लिए...', पैट कमिंस का बयान वायरल
Advertisement

वीडियोज

ट्रंप के बयान से दुनिया में भौचाल!
यहां जानिए पेट्रोल-डीजल के नए दाम
फिर बढ़ी पेट्रोल-डीजल की कीमत! जानिए अब आपके बजट पर कितना पड़ेगा असर?
CBSE OSM Controversy | Sandeep Chaudhary: CBSE के OSM पैटर्न का सटीक विश्लेषण! | NEET Paper Leak
'ऐसी सोच शर्मनाक है', कान्स में आलिया को ट्रोल करने वालों की अमीषा पटेल ने लगाई क्लास
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में नमाज बैन पर खुलकर बोले CM शुभेंदु अधिकारी, कहा- 'मैं AC में बैठकर तमाशा नहीं देखूंगा'
बंगाल में नमाज बैन पर खुलकर बोले CM शुभेंदु अधिकारी, कहा- 'मैं AC में बैठकर तमाशा नहीं देखूंगा'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा-BJP के बीच फंसी रायबरेली की इन 3 सीटों पर राहुल गांधी का फोकस, क्या 2027 में बदलेंगे हालात?
सपा-BJP के बीच फंसी रायबरेली की इन 3 सीटों पर राहुल गांधी का फोकस, क्या 2027 में बदलेंगे हालात?
क्रिकेट
SRH के खिलाफ 'करो या मरो' मैच में हार के बाद क्या बोले कप्तान ऋतुराज गायकवाड़? किसे ठहराया जिम्मेदार
SRH के खिलाफ 'करो या मरो' मैच में हार के बाद क्या बोले कप्तान ऋतुराज गायकवाड़? किसे ठहराया जिम्मेदार
बॉलीवुड
सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसा सांप, मची अफरा-तफरी, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम
सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसा सांप, मची अफरा-तफरी, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम
विश्व
इस्लामपुर अब कृष्ण नगर, बाबरी मस्जिद चौक हुआ जैन मंदिर चौक... पाकिस्तान में बदले गए इन जगहों के नाम 
इस्लामपुर अब कृष्ण नगर, बाबरी मस्जिद चौक हुआ जैन मंदिर चौक... PAK में बदले गए इन जगहों के नाम 
ट्रेंडिंग
Video: जिम कॉर्बेट में हथिनी ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म, जंगल में दिखा दुर्लभ नजारा- वीडियो वायरल
जिम कॉर्बेट में हथिनी ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म, जंगल में दिखा दुर्लभ नजारा- वीडियो वायरल
हेल्थ
Weak Immunity: खांसी, जुकाम, खराश और थकान? मौसम का बदलाव नहीं, शरीर में है ये कमी, पढ़ें डॉक्टर की चेतावनी
खांसी, जुकाम, खराश और थकान? मौसम का बदलाव नहीं, शरीर में है ये कमी, पढ़ें डॉक्टर की चेतावनी
ट्रेंडिंग
'मैं पाकिस्तान को नहीं जानती' चीन आई पाकिस्तानी हसीनाओं की छोटी सी बच्ची ने की बेइज्जती, वीडियो वायरल
'मैं पाकिस्तान को नहीं जानती' चीन आई पाकिस्तानी हसीनाओं की छोटी सी बच्ची ने की बेइज्जती, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
Embed widget