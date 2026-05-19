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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत में खेला जाएगा बिग बैश लीग, BCCI ने दी मंजूरी; जानिए कब और कहां होगा ये मैच

भारत में खेला जाएगा बिग बैश लीग, BCCI ने दी मंजूरी; जानिए कब और कहां होगा ये मैच

BBL 2026-27: IPL के बाद बिग बैश लीग दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, जिसका मैच पहली बार ऑस्ट्रेलिया से बाहर भारत में होने जा रहा है. जानिए ये मैच कब और कहां पर होगा.

By : शिवम | Updated at : 19 May 2026 12:05 PM (IST)
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अधिकतर बड़े देश अपनी टी20 क्रिकेट लीग आयोजित करते हैं, जिनमें IPL को सबसे बड़ी लीग माना जाता है. इसके बाद बिग बैश लीग है, जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आयोजित करती है. BBL का आगामी सीजन 16वां संस्करण होगा, जिसका मैच दिसंबर में भारत में होने जा रहा है. खबर के अनुसार भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने इसकी मंजूरी दे दी है.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपनी लीग की पहचान को दुनिया में बढ़ाना चाहता है, जिसे देखते हुए ये ऐतिहासिक कदम है. फैंस और खिलाड़ी इसको लेकर आधिकारिक अपडेट का इंतजार कर रहे हैं. अभी जो खबर है उसके अनुसार बिग बैश लीग 2026 का ओपनिंग मैच भारत में खेला जाएगा.

भारत में कब और कहां होगा BBL का मैच?

रिपोर्ट के अनुसार बिग बैश लीग 2026-27 का पहला मैच चेन्नई (एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम) में तय किया गया है और BCCI ने इसकी मंजूरी दे दी है. यह पहली बार होगा जब BBL का कोई मैच ऑस्ट्रेलिया से बाहर होगा. जानकारी के अनुसार दिसंबर के दूसरे हफ्ते में लीग के 16वें संस्करण की शुरुआत हो सकती है. अभी आधिकारिक शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ है.

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भारत में क्रिकेट के प्रति दीवानगी दुनिया में सबसे ज्यादा है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का ये फैसला इसी को देखते हुए लिया गया है. अगर चेन्नई में BBL का ओपनिंग मैच होता है तो ओपनिंग सेरेमनी भी चेन्नई में आयोजित हो सकती है. इससे लीग को मीडिया में अधिक कवरेज मिल सकती है. इससे विश्व स्तर पर लीग का विस्तार होगा, टीमों में हिस्सेदारी के लिए भारतीय निवेशक उत्साहित होंगे.

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चेन्नई आई थी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की 5 सदस्यीय टीम

रिपोर्ट के अनुसार IPL 2026 में चेन्नई में हुए आखिरी मैच के दौरान क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की 5 सदस्यीय टीम चेन्नई में निरिक्षण के लिए थी, इस दौरान BCCI के अध्यक्ष मिथुन मन्हास भी मौजूद थे और उन्होंने उन सदस्यों से मुलाकात की. पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एक से अधिक मैच भारत में करने पर विचार कर रही थी, लेकिन अब सिर्फ आगामी संस्करण का पहला मैच भारत में होगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 19 May 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
Cricket Australia BBL Big Bash League Chepauk BCCI BBL 2026-27
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