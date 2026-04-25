Photos: ईशान किशन या अर्शदीप सिंह, किस भारतीय क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड है सबसे ज्यादा खूबसूरत? देखें तस्वीरें

अर्शदीप सिंह और समरीन कौर के रिलेशन की खबर पहली बार क्रिकेटर के सोशल मीडिया पोस्ट से आई, बाद में दोनों को एयरपोर्ट पर साथ देखा गया. समरीन पंजाब किंग्स को सपोर्ट करने के लिए भी आईं, जिसने इन खबरों को और हवा दी. दोनों साथ में गुरूद्वारे भी गए थे.