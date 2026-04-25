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Photos: ईशान किशन या अर्शदीप सिंह, किस भारतीय क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड है सबसे ज्यादा खूबसूरत? देखें तस्वीरें
ईशान किशन और अदिति हुंडिया रिलेशनशिप में हैं, जिसकी पुष्टि उनके दादा ने एक इंटरव्यू में की थी. अदिति एक मॉडल और फैशन एंटरप्रेन्योर हैं. वहीं अर्शदीप सिंह पंजाबी एक्ट्रेस समरीन कौर को डेट कर रहे हैं.
Aditi Hundia, Samreen Kaur
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Published at : 25 Apr 2026 04:19 PM (IST)
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भावेष पाण्डेय
Opinion