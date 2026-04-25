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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीक्रिकेटPhotos: ईशान किशन या अर्शदीप सिंह, किस भारतीय क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड है सबसे ज्यादा खूबसूरत? देखें तस्वीरें

Photos: ईशान किशन या अर्शदीप सिंह, किस भारतीय क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड है सबसे ज्यादा खूबसूरत? देखें तस्वीरें

ईशान किशन और अदिति हुंडिया रिलेशनशिप में हैं, जिसकी पुष्टि उनके दादा ने एक इंटरव्यू में की थी. अदिति एक मॉडल और फैशन एंटरप्रेन्योर हैं. वहीं अर्शदीप सिंह पंजाबी एक्ट्रेस समरीन कौर को डेट कर रहे हैं.

By : शिवम  | Updated at : 25 Apr 2026 04:19 PM (IST)
ईशान किशन और अदिति हुंडिया रिलेशनशिप में हैं, जिसकी पुष्टि उनके दादा ने एक इंटरव्यू में की थी. अदिति एक मॉडल और फैशन एंटरप्रेन्योर हैं. वहीं अर्शदीप सिंह पंजाबी एक्ट्रेस समरीन कौर को डेट कर रहे हैं.

Aditi Hundia, Samreen Kaur

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अर्शदीप सिंह और समरीन कौर के रिलेशन की खबर पहली बार क्रिकेटर के सोशल मीडिया पोस्ट से आई, बाद में दोनों को एयरपोर्ट पर साथ देखा गया. समरीन पंजाब किंग्स को सपोर्ट करने के लिए भी आईं, जिसने इन खबरों को और हवा दी. दोनों साथ में गुरूद्वारे भी गए थे.
अर्शदीप सिंह और समरीन कौर के रिलेशन की खबर पहली बार क्रिकेटर के सोशल मीडिया पोस्ट से आई, बाद में दोनों को एयरपोर्ट पर साथ देखा गया. समरीन पंजाब किंग्स को सपोर्ट करने के लिए भी आईं, जिसने इन खबरों को और हवा दी. दोनों साथ में गुरूद्वारे भी गए थे.
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समरीन कौर अभिनेत्री हैं, जिनका जन्म जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था. क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 की जीत पर बनी फिल्म '83' में भी उन्होंने काम किया. इसके आलावा वह सरदार जी 2, नेल पॉलिश में भी नजर आईं.
समरीन कौर अभिनेत्री हैं, जिनका जन्म जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था. क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 की जीत पर बनी फिल्म '83' में भी उन्होंने काम किया. इसके आलावा वह सरदार जी 2, नेल पॉलिश में भी नजर आईं.
Published at : 25 Apr 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
Cricketers' Girlfriend Aditi Hundia Ishan Kishan Girlfriend Samreen Kaur Arshdeep Singh GF

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