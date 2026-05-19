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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026CSK Playoff Qualification Scenarios: अब प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, जानिए CSK के सभी समीकरण

CSK Playoff Qualification Scenarios: अब प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, जानिए CSK के सभी समीकरण

CSK Playoff Qualification Scenarios: चेन्नई सुपर किंग्स 13 मैचों में 7 हार चुकी है. ये टीम अपने आखिरी लीग स्टेज मैच में जीती भी तो प्लेऑफ में क्वालीफाई नहीं करेगी, लेकिन कुछ समीकरण हैं जिससे ये संभव है.

By : शिवम | Updated at : 19 May 2026 10:00 AM (IST)
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चेन्नई सुपर किंग्स का IPL 2026 के प्लेऑफ में क्वालीफाई करना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन अभी भी ये संभव है. सोमवार को चेपॉक में हुए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने CSK को 5 विकेट से हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 180 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करते हुए ईशान किशन ने 70 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली. जानिए चेन्नई अब प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है.

चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीत दर्ज करने के साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद ने प्लेऑफ में क्वालीफाई कर लिया है. SRH की जीत का फायदा गुजरात टाइटंस को भी हुआ, दूसरे स्थान पर मौजूद GT भी आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ में पहुंच गई है. अब 1 स्पॉट बचा है, जिसके लिए CSK समेत 5 टीमों की उम्मीदें जिंदा हैं. यहां हम चेन्नई के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण के बारे में बता रहे हैं.

दोनों मैच हारे राजस्थान रॉयल्स

RCB, GT और SRH के बाद राजस्थान रॉयल्स चौथी ऐसी टीम है, जो अभी भी 16 अंकों तक पहुंच सकती है. राजस्थान का एक मैच आज (19 मई) लखनऊ के साथ है. अगर राजस्थान जीती तो चेन्नई लगभग बाहर हो जाएगी. राजस्थान का दूसरा मैच मुंबई के साथ है, अगर राजस्थान दोनों मैच जीती तो चेन्नई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगी.

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पंजाब और कोलकाता हारे

चेन्नई सुपर किंग्स को चाहिए कि कोलकाता नाइट राइडर्स 2 में से एक मैच हार जाए. कोलकाता का एक मैच बुधवार को MI और दूसरा मैच DC के साथ रविवार को है. पंजाब का अंतिम मैच लखनऊ के साथ शनिवार को है. चेन्नई को चाहिए कि पंजाब भी अपना आखिरी मैच हार जाए, जो शनिवार को LSG के साथ है.

आखिरी मैच में जीतना जरुरी

ऊपर दिए गए समीकरण अगर होते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपना आखिरी मैच जीत जाती है तो CSK प्लेऑफ में पहुंच जाएगी. गुजरात के साथ चेन्नई का आखिरी मैच 21 मई को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में है.

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CSK प्लेऑफ में पहुंच जाएगी अगर

  • राजस्थान रॉयल्स अपने दोनों मैच हार जाए
  • पंजाब किंग्स अपना आखिरी मैच हार जाए
  • कोलकाता नाइट राइडर्स अपना एक मैच हार जाए

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 19 May 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
CSK CHENNAI SUPER KINGS IPL 2026 IPL 2026 Playoffs IPL Playoff Scenarios
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