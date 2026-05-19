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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'आनंद मोहन को इलाज की जरूरत', निशांत को स्वास्थ्य विभाग दिए जाने पर JDU की दो टूक

'आनंद मोहन को इलाज की जरूरत', निशांत को स्वास्थ्य विभाग दिए जाने पर JDU की दो टूक

Anand Mohan News: जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आनंद मोहन के बयानों पर पलटवार किया है. नीरज कुमार का कहना है कि 1995 से नीतीश की पार्टी (जेडीयू) में किसी चीज के लिए पैसा नहीं लिया गया.

By : शशांक कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 19 May 2026 01:06 PM (IST)
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बिहार की सियासत में इन दिनों आनंद मोहन (Anand Mohan) का नाम गूंज रहा है. आनंद मोहन ने कई ऐसे बयान दिए हैं जिससे जेडीयू (JDU) का हर नेता उनसे नाराज दिख रहा है. पूर्व सांसद आनंद मोहन का अब एक नया वीडियो आया है जिसमें वे नीतीश कुमार (Nitish Kumar) और उनके बेटे को लेकर यह कह रहे हैं कि निशांत को स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया है कि बाप-बेटे को डॉक्टर की जरूरत है. इतना ही नहीं उन्होंने यहां तक कहा है कि जेडीयू में टिकट ही नहीं बिका करोड़ों में मंत्री पद भी बेचा गया है. उनके ऐसे बयानों पर अब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जवाब दिया है.

'नाम आनंद… बयान विषैला'

मंगलवार (19 मई, 2026) को जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि नाम आनंद है और बयान ठीक विपरित विषैला आ रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि आनंद मोहन जेडीयू में नहीं हैं. आनंद मोहन के ही एक बयान पर पलटवार किया कि नीतीश कुमार को किसी चांडाल चौकड़ी ने नियंत्रित नहीं कर रखा है. नीतीश जनता के दिल में हैं, जुबान पर हैं.

जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि जिन लोगों ने नीतीश पर हमला किया वैसे लोगों को जनता ने राजनीति में कफन पहना दिया. नीतीश कुमार को राजनैतिक तौर पर कोई कैद नहीं कर सकता है. नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद त्याग कर मिसाल कायम किया. उन्होंने यह भी साफ किया कि निशांत कुमार जेडीयू के सर्वमान्य नेता हैं.

'1995 से जेडीयू में नहीं लिया गया पैसा'

टिकट बेचने और मंत्री पद के लिए करोड़ों रुपये लिए जाने वाले आनंद मोहन के बयान पर नीरज कुमार ने कहा कि जेडीयू में कभी भी टिकट नहीं बेचा गया न मंत्री पद बेचा गया. उनकी (आनंद मोहन) पत्नी लवली आनंद जेडीयू की सांसद हैं, बेटा चेतन आनंद जेडीयू से विधायक हैं. टिकट में कोई पैसा नहीं लिया गया. 1995 से नीतीश की पार्टी (जेडीयू) में किसी चीज के लिए पैसा नहीं लिया गया.

यह भी पढ़ें- बिहार के दरभंगा में 4 हत्याओं से मचा हड़कंप, सनकी पति ने पत्नी और तीन बच्चों को मार डाला

नीरज कुमार ने सख्त लहजे में कहा कि आनंद मोहन को खुद इलाज की जरूरत है. निशांत को स्वास्थ्य विभाग दिए जाने पर जवाब दिया कि वह (आनंद मोहन) तय नहीं करेंगे कि किसको कौन विभाग मिलेगा. 

दूसरी ओर पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर नीरज कुमार ने कहा कि पश्चिम एशिया में संकट है. भारत अपनी जरूरतों का कच्चा तेल आयात करता है. 

यह भी पढ़ें- नोएडा की तरह बिहार में खड़ी हो रही व्यवस्था, सहयोग शिविर में बोले सम्राट चौधरी, अधिकारियों को चेताया

Published at : 19 May 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
JDU Anand Mohan BIHAR NEWS
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