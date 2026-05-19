WWE रेसलर जसप्रीत बुमराह का फैन, कुछ इस तरह दिखाया सपोर्ट; शेयर किया वीडियो
Jasprit Bumrah-Drew McIntyre: भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह के लिए WWE रेसलर ड्रू मैकइंटायर ने एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया. इसमें वह बुमराह की जर्सी पहले हुए एक्सरसाइज कर रहे हैं.
जसप्रीत बुमराह इस समय IPL 2026 में खेल रहे हैं, हालांकि उनकी टीम मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है. बुमराह का व्यक्तिगत प्रदर्शन भी साधारण रहा है. शुरूआती कई मैचों में तो वह एक भी विकेट नहीं ले पाए थे. हालांकि दुनिया के सबसे शानदार गेंदबाज की फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आई है. भारत में तो फैंस उन्हें पसंद करते ही हैं, विदेशों में भी उनके चाहने वाले कम नहीं है. WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर ने बुमराह के लिए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया.
WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर ने इंस्टाग्राम पर जो वीडियो शेयर किया, उसमें उन्होंने टीम इंडिया की जर्सी पहनी हुई है. वीडियो में रेसलर एक्सरसाइज कर रहे हैं. बाइसेप्स की एक्सरसाइज करके वह पीछे मुड़ते हैं और अपने बाइसेप्स दिखाते हैं, टीम इंडिया की जर्सी पर जसप्रीत बुमराह और उनका नंबर 93 लिखा हुआ होता है. रेसलर ने इसके साथ कैप्शन में लिखा, "बाइसेप्स बना रहा हूं, गो बूम बूम."
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जसप्रीत बुमराह को बूम बूम बुमराह भी कहते हैं. बता दें कि ड्रू मैकइंटायर WWE में में मैकइंटायर मेन रोस्टर के रेसलर हैं. उन्हें द स्कॉटिश वॉरियर भी कहा जाता है. वह 3 बार WWE चैंपियन और 1 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं. बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने टीम इंडिया की जर्सी में कोई पोस्ट शेयर किया है.
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इससे पहले ड्रू मैकइंटायर ने 2023 में हुए ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया को शुभकामनाएं भेजी थी. उन्होंने भारतीय टीम की जर्सी में वीडियो शेयर किया था. इस संस्करण में टीम इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची थी, जहां ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी.
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32 वर्षीय जसप्रीत बुमराह ने IPL 2026 में खेले 12 मैचों में सिर्फ 3 विकेट लिए हैं, जो उनके लिए एक बुरा सीजन कहा जा सकता है. हालांकि उन्होंने इकॉनमी में नियंत्रण रखा, लेकिन विकेट लेने को तरसते हुए नजर आए. उन्होंने IPL के पिछले साल 12 मैचों में 18 विकेट लिए थे.
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Source: IOCL