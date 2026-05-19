हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWWE रेसलर जसप्रीत बुमराह का फैन, कुछ इस तरह दिखाया सपोर्ट; शेयर किया वीडियो

WWE रेसलर जसप्रीत बुमराह का फैन, कुछ इस तरह दिखाया सपोर्ट; शेयर किया वीडियो

Jasprit Bumrah-Drew McIntyre: भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह के लिए WWE रेसलर ड्रू मैकइंटायर ने एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया. इसमें वह बुमराह की जर्सी पहले हुए एक्सरसाइज कर रहे हैं.

By : शिवम | Updated at : 19 May 2026 11:14 AM (IST)
Preferred Sources

जसप्रीत बुमराह इस समय IPL 2026 में खेल रहे हैं, हालांकि उनकी टीम मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है. बुमराह का व्यक्तिगत प्रदर्शन भी साधारण रहा है. शुरूआती कई मैचों में तो वह एक भी विकेट नहीं ले पाए थे. हालांकि दुनिया के सबसे शानदार गेंदबाज की फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आई है. भारत में तो फैंस उन्हें पसंद करते ही हैं, विदेशों में भी उनके चाहने वाले कम नहीं है. WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर ने बुमराह के लिए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया.

WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर ने इंस्टाग्राम पर जो वीडियो शेयर किया, उसमें उन्होंने टीम इंडिया की जर्सी पहनी हुई है. वीडियो में रेसलर एक्सरसाइज कर रहे हैं. बाइसेप्स की एक्सरसाइज करके वह पीछे मुड़ते हैं और अपने बाइसेप्स दिखाते हैं, टीम इंडिया की जर्सी पर जसप्रीत बुमराह और उनका नंबर 93 लिखा हुआ होता है. रेसलर ने इसके साथ कैप्शन में लिखा, "बाइसेप्स बना रहा हूं, गो बूम बूम."

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Drew McIntyre (@dmcintyrewwe)

जसप्रीत बुमराह को बूम बूम बुमराह भी कहते हैं. बता दें कि ड्रू मैकइंटायर WWE में में मैकइंटायर मेन रोस्टर के रेसलर हैं. उन्हें द स्कॉटिश वॉरियर भी कहा जाता है. वह 3 बार WWE चैंपियन और 1 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं. बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने टीम इंडिया की जर्सी में कोई पोस्ट शेयर किया है.

यह भी पढ़ें- 'मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो खेलें या नहीं...', एमएस धोनी को लेकर ये क्या बोल गए संजय मांजरेकर

इससे पहले ड्रू मैकइंटायर ने 2023 में हुए ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया को शुभकामनाएं भेजी थी. उन्होंने भारतीय टीम की जर्सी में वीडियो शेयर किया था. इस संस्करण में टीम इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची थी, जहां ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी.

यह भी पढ़ें- अब प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, जानिए CSK के सभी समीकरण

32 वर्षीय जसप्रीत बुमराह ने IPL 2026 में खेले 12 मैचों में सिर्फ 3 विकेट लिए हैं, जो उनके लिए एक बुरा सीजन कहा जा सकता है. हालांकि उन्होंने इकॉनमी में नियंत्रण रखा, लेकिन विकेट लेने को तरसते हुए नजर आए. उन्होंने IPL के पिछले साल 12 मैचों में 18 विकेट लिए थे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 19 May 2026 11:14 AM (IST)
Tags :
Indian Cricketer Drew Mcintyre WWE JASPRIT BUMRAH IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
WWE रेसलर जसप्रीत बुमराह का फैन, कुछ इस तरह दिखाया सपोर्ट; शेयर किया वीडियो
WWE रेसलर जसप्रीत बुमराह का फैन, कुछ इस तरह दिखाया सपोर्ट; शेयर किया वीडियो
क्रिकेट
CSK Playoff Qualification Scenarios: अब प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, जानिए CSK के सभी समीकरण
अब प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, जानिए CSK के सभी समीकरण
क्रिकेट
CSK Vs SRH IPL 2026: 'ईशान-क्लासेन की साझेदारी टर्निंग प्वाइंट रही, पिच बल्लेबाजी के लिए...', पैट कमिंस का बयान वायरल
'ईशान-क्लासेन की साझेदारी टर्निंग प्वाइंट रही, पिच बल्लेबाजी के लिए...', पैट कमिंस का बयान वायरल
क्रिकेट
CSK Vs SRH IPL 2026: 'मुझे टीम पर गर्व है...', CSK की हार पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का इमोशनल बयान वायरल
'मुझे टीम पर गर्व है...', CSK की हार पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का इमोशनल बयान वायरल
Advertisement

वीडियोज

ट्रंप के बयान से दुनिया में भौचाल!
यहां जानिए पेट्रोल-डीजल के नए दाम
फिर बढ़ी पेट्रोल-डीजल की कीमत! जानिए अब आपके बजट पर कितना पड़ेगा असर?
CBSE OSM Controversy | Sandeep Chaudhary: CBSE के OSM पैटर्न का सटीक विश्लेषण! | NEET Paper Leak
'ऐसी सोच शर्मनाक है', कान्स में आलिया को ट्रोल करने वालों की अमीषा पटेल ने लगाई क्लास
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में नमाज बैन पर खुलकर बोले CM शुभेंदु अधिकारी, कहा- 'मैं AC में बैठकर तमाशा नहीं देखूंगा'
बंगाल में नमाज बैन पर खुलकर बोले CM शुभेंदु अधिकारी, कहा- 'मैं AC में बैठकर तमाशा नहीं देखूंगा'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा-BJP के बीच फंसी रायबरेली की इन 3 सीटों पर राहुल गांधी का फोकस, क्या 2027 में बदलेंगे हालात?
सपा-BJP के बीच फंसी रायबरेली की इन 3 सीटों पर राहुल गांधी का फोकस, क्या 2027 में बदलेंगे हालात?
क्रिकेट
SRH के खिलाफ 'करो या मरो' मैच में हार के बाद क्या बोले कप्तान ऋतुराज गायकवाड़? किसे ठहराया जिम्मेदार
SRH के खिलाफ 'करो या मरो' मैच में हार के बाद क्या बोले कप्तान ऋतुराज गायकवाड़? किसे ठहराया जिम्मेदार
बॉलीवुड
सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसा सांप, मची अफरा-तफरी, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम
सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसा सांप, मची अफरा-तफरी, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम
विश्व
इस्लामपुर अब कृष्ण नगर, बाबरी मस्जिद चौक हुआ जैन मंदिर चौक... पाकिस्तान में बदले गए इन जगहों के नाम 
इस्लामपुर अब कृष्ण नगर, बाबरी मस्जिद चौक हुआ जैन मंदिर चौक... PAK में बदले गए इन जगहों के नाम 
ट्रेंडिंग
Video: जिम कॉर्बेट में हथिनी ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म, जंगल में दिखा दुर्लभ नजारा- वीडियो वायरल
जिम कॉर्बेट में हथिनी ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म, जंगल में दिखा दुर्लभ नजारा- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
इस शहर में मरना है कानूनी अपराध, आखिरी सांस लेने से पहले ही लोगों को खदेड़ देता है प्रशासन
इस शहर में मरना है कानूनी अपराध, आखिरी सांस लेने से पहले ही लोगों को खदेड़ देता है प्रशासन
टेक्नोलॉजी
माउस का बीच वाला बटन इतने काम आता है? जानकर यकीन ही नहीं होगा!
माउस का बीच वाला बटन इतने काम आता है? जानकर यकीन ही नहीं होगा!
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
Embed widget