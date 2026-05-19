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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सवनडे में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ दी मैच का सम्मान अपने नाम करने वाले 5 क्रिकेटर्स कौन? टॉप पर ये भारतीय खिलाड़ी

वनडे में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ दी मैच का सम्मान अपने नाम करने वाले 5 क्रिकेटर्स कौन? टॉप पर ये भारतीय खिलाड़ी

आज हम आपको दुनिया के पांच महान वनडे क्रिकेट प्लेयर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके नाम सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ दी मैच का अवॉर्ड है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अंश राघव | Updated at : 19 May 2026 12:23 PM (IST)
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क्रिकेट के खेल में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ी को हर मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुना जाता है. आज हम आपको दुनिया के पांच महान वनडे क्रिकेट प्लेयर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके नाम सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ दी मैच का अवॉर्ड है. इस लिस्ट में टॉप 2 प्लेयर्स भारतीय ही हैं. 

1. सचिन तेंदुलकर

टॉप भारतीय क्रिकेटर की बात करें जिनके नाम सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ दी मैच का खिताब है तो सबसे पहले सचिन तेंदुलकर का नाम आता है. जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है. सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में 100 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए हैं. उन्होंने अपने करियर में कुल 34,357 रन बनाए हैं. जिनमे से 18,426 सिर्फ वनडे मैच में बनाए हैं. सचिन तेंदुलकर के नाम 76 बार प्लेयर ऑफ दी मैच का सम्मान है. 


2. विराट कोहली

सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे स्थान पर भारत के एक और क्रिकेट के सितारे का नाम है, जिन्हें हम सब विराट कोहली के नाम से जानते हैं. वनडे इंटरनेशनल में उनके नाम 18,000 रन है.  T20 फॉर्मेट में 14,000 और ODI में 10,000 सबसे तेज रन बनाने का मुकाम हासिल किया है. विराट कोहली को 550 मैचों में 69 बार प्लेयर ऑफ दी मैच का खिताब हासिल हुआ है. विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल में 51 सबसे तेज शतक लगाए हैं.

3.सनथ जयसूर्या

तीसरे स्थान पर श्रीलंकाई खिलाड़ी सनथ जयसूर्या आते है. जिन्होंने 586 मैचों में 58 बार प्लेयर ऑफ दी मैच का खिताब अपने नाम किया है. सनथ जयसूर्या ने 445 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में 13,430 रन बनाए हैं. जिसमें 28 शतक और 68 अर्धशतक शामिल है.  सनथ जयसूर्या अपनी बल्लेबाजी के लिए तो जाने जाते थे. साथ ही गेंदबाजी के लिए भी मशहूर थे. उन्होंने टेस्ट मैच में 98 और वनडे अंतरराष्ट्रीय मैच में 323 विकेट लिए हैं.

4.जैक कालिस

चौथे स्थान पर साउथ अफ्रिका के जैक कालिस आते हैं. जैक कालिस महान ऑलराउंडर में से एक थे. उन्होंने 519 मैचों में 57 बार प्लेयर ऑफ दी मैच खिताब अपने नाम किया है. जैक कालिस ने टेस्ट मैच और वनडे अंतरराष्ट्रीय मैच में कुल 13,000 रन बनाए और 292 विकेट भी अपने नाम किए.


5. कुमार संगाकारा

इस लिस्ट में पांचवे स्थान पर श्रीलंकाई खिलाड़ी कुमार संगाकारा आते हैं.  कुमार संगाकारा श्रीलंका टीम के कप्तान भी रह चुके हैं. उन्होंने 594 मैचों में 50 बार प्लेयर ऑफ दी मैच का खिताब अपने नाम किया है. उनके नाम 404 वनडे अंतरराष्ट्रीय मैच में 14,234 रन है. 

 

Published at : 19 May 2026 12:21 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Jacques Kallis Kumar Sangakkara Sanath Jayasuriya VIRAT KOHLI
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