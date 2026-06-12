महिला टी-20 विश्वकप 2026 का आज से आगाज, जानिए कब-कब टीम इंडिया का मैच

महिला टी20 विश्व कप 2026 की तैयारियां तेज हो चुकी हैं, और अब क्रिकेट प्रेमियों की नजरें टूर्नामेंट के पूरे कार्यक्रम पर टिकी हुई हैं. इंग्लैंड की मेजबानी में खेले जाने वाले इस बड़े टूर्नामेंट में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महिला टीमें खिताब के लिए मुकाबला करेंगी. हालांकि भारतीय दर्शकों के लिए सिर्फ मुकाबलों की तारीख जानना काफी नहीं है. मैच किस समय शुरू होंगे, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है.



इंग्लैंड और भारत के समय में करीब साढ़े चार घंटे का अंतर है. यही वजह है कि कई मुकाबले भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे शुरू होंगे. वहीं कुछ मैच दोपहर 3 बजे और शाम 7 बजे भी खेले जाएंगे. अच्छी बात यह है कि भारतीय टीम के सभी ग्रुप मुकाबले भारतीय दर्शकों के लिए सुविधाजनक समय पर रखे गए हैं.



टीम इंडिया को ग्रुप ए में रखा गया है. इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और नीदरलैंड जैसी टीमें शामिल हैं. भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 14 जून को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ करेगी. यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा और टूर्नामेंट के सबसे चर्चित मैचों में शामिल रहेगा.

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इसके बाद भारत का सामना 17 जून को नीदरलैंड से होगा. 21 जून को टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैदान में उतरेगी. 25 जून को बांग्लादेश और 28 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का आखिरी ग्रुप मुकाबला खेला जाएगा. खास बात यह है कि भारत के सभी ग्रुप मैच शाम 7 बजे शुरू होंगे, जिससे फैंस आराम से इन मुकाबलों का आनंद ले सकेंगे.



टूर्नामेंट की शुरुआत 12 जून को मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबले से होगी. यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे शुरू होगा. वहीं ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज बनाम न्यूजीलैंड और इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड जैसे कई बड़े मुकाबले भी क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान खींचेंगे.



नॉकआउट चरण की बात करें तो पहला सेमीफाइनल 30 जून को भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे खेला जाएगा. दूसरा सेमीफाइनल 2 जुलाई को रात 11 बजे होगा. वहीं विश्व चैंपियन का फैसला 5 जुलाई को ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर होने वाले फाइनल मुकाबले से होगा. यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा.



भारतीय फैंस के लिए यह राहत की बात है कि टीम इंडिया के मुकाबले प्राइम टाइम में खेले जाएंगे. इससे दर्शकों को देर रात तक जागने की परेशानी नहीं होगी. दूसरी ओर रात 11 बजे शुरू होने वाले मुकाबले उन क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास होंगे जो टूर्नामेंट का हर मैच देखना चाहते हैं. अब महिला टी20 विश्व कप 2026 की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. दुनिया की दिग्गज टीमें खिताब जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकेंगी और भारतीय टीम भी लंबे समय से इंतजार कर रही आईसीसी ट्रॉफी जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी.



महिला टी20 विश्व कप 2026 में रोमांचक मुकाबलों की भरमार रहने वाली है. भारत और पाकिस्तान की टक्कर से लेकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़े मुकाबले तक, हर मैच फैंस के लिए खास होगा. ऐसे में अभी से अपनी पसंदीदा तारीखें नोट कर लीजिए, क्योंकि जून और जुलाई में क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर रहने वाला है.

Womens T20 World Cup 2026 Schedule: भारतीय समय के अनुसार

12 जून इंग्लैंड बनाम श्रीलंका रात 11:00 बजे एजबेस्टन

13 जून स्कॉटलैंड बनाम आयरलैंड दोपहर 3:00 बजे ओल्ड ट्रैफर्ड

13 जून ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका शाम 7:00 बजे ओल्ड ट्रैफर्ड

13 जून वेस्टइंडीज बनाम न्यूजीलैंड रात 11:00 बजे हैम्पशायर

14 जून बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड दोपहर 3:00 बजे एजबेस्टन

14 जून भारत बनाम पाकिस्तान शाम 7:00 बजे एजबेस्टन

16 जून न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका शाम 7:00 बजे हैम्पशायर

16 जून इंग्लैंड बनाम आयरलैंड रात 11:00 बजे हैम्पशायर

17 जून ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश दोपहर 3:00 बजे हेडिंग्ले

17 जून भारत बनाम नीदरलैंड शाम 7:00 बजे हेडिंग्ले

17 जून दक्षिण अफ्रीका बनाम पाकिस्तान रात 11:00 बजे एजबेस्टन

18 जून वेस्टइंडीज बनाम स्कॉटलैंड रात 11:00 बजे हेडिंग्ले

19 जून न्यूजीलैंड बनाम आयरलैंड रात 11:00 बजे हैम्पशायर

20 जून ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड दोपहर 3:00 बजे हैम्पशायर

20 जून पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश शाम 7:00 बजे हैम्पशायर

20 जून इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड रात 11:00 बजे हेडिंग्ले

21 जून वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका दोपहर 3:00 बजे ब्रिस्टल

21 जून दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत शाम 7:00 बजे ओल्ड ट्रैफर्ड

23 जून न्यूजीलैंड बनाम स्कॉटलैंड दोपहर 3:00 बजे ब्रिस्टल

23 जून श्रीलंका बनाम पाकिस्तान शाम 7:00 बजे ब्रिस्टल

23 जून ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान रात 11:00 बजे हेडिंग्ले

24 जून इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज रात 11:00 बजे लॉर्ड्स

25 जून भारत बनाम बांग्लादेश शाम 7:00 बजे ओल्ड ट्रैफर्ड

25 जून दक्षिण अफ्रीका बनाम नीदरलैंड रात 11:00 बजे ब्रिस्टल

26 जून श्रीलंका बनाम स्कॉटलैंड रात 11:00 बजे ओल्ड ट्रैफर्ड

27 जून पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड दोपहर 3:00 बजे ब्रिस्टल

27 जून वेस्टइंडीज बनाम आयरलैंड शाम 7:00 बजे ब्रिस्टल

27 जून इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड रात 11:00 बजे द ओवल

28 जून दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश दोपहर 3:00 बजे लॉर्ड्स

28 जून ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत शाम 7:00 बजे लॉर्ड्स

30 जून सेमीफाइनल 1 शाम 7:00 बजे द ओवल

2 जुलाई सेमीफाइनल 2 रात 11:00 बजे द ओवल

5 जुलाई फाइनल शाम 7:00 बजे लॉर्ड्स

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