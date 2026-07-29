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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशुभमन गिल ने लगाई लंबी छलांग, बने दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज

शुभमन गिल ने लगाई लंबी छलांग, बने दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज

Shubman Gill: शुभमन गिल दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल के पछाड़ दिया. गिल के साथ टॉप-5 में रोहित शर्मा और विराट कोहली भी मौजूद हैं.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 29 Jul 2026 02:04 PM (IST)
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ICC ODI Rankings, Shubman Gill: शुभमन गिल वनडे के नंबर वन बल्लेबाज बन गए. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार (29 जुलाई) को ताजा रैंकिंग जारी की, जिसमें गिल को नंबर वन का ताज मिला. गिल ने एक पायदान की छलांग लगाई. इससे पहले वह दूसरे पायदान पर थे. गिल ने न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल को पछाड़ दिया. टॉप-5 में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी मौजूद हैं. 

नंबर वन होने के साथ भारत के वनडे कप्तान शुभमन गिल की रेटिंग 801 हो गई. लिस्ट में दूसरे पायदान पर मौजूद मिचेल 794 की है. 

टॉप-5 में रोहित-विराट भी मौजूद 

अगर रैंकिंग के टॉप-5 बल्लेबाजों पर नजर डालें, विराट कोहली तीसरे और रोहित शर्मा चौथे पायदान पर नजर आते हैं. कोहली की रेटिंग 767 की है, वहीं हिटमैन के पास 758 रेटिंग की है. अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान 712 रेटिंग के साथ पांचवें पायदान पर हैं. 

अफगानिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ गिल का कमाल 

जून में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली थी, जिसमें गिल का बल्ला जमकर बोला था. उन्होंने 3 मैचों की 2 पारियों में 238 की औसत से 238 रन बनाए थे. पहले मैच में उन्होंने 84* रन और दूसरे में 154 रन बनाए थे. वह सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे.

इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में भी गिल का बल्ला चला था. उन्होंने 3 मैचों की 3 पारियों में 94 की औसत से 188 रन बनाए थे, जिसके साथ वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज थे. तीनों मैच में गिल ने क्रमश: 80*, 31 और 77 रन स्कोर किए थे. 

शुभमन गिल का वनडे करियर 

नजर डालें गिल के वनडे करियर पर, तो अब तक उन्होंने फॉर्मेट में 67 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 66 पारियों में बैटिंग करते हुए 60.33 की औसत से 3379 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 9 शतक और 20 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 208 रनों का रहा.

 

यह भी पढे़ं: उम्र से बड़े वैभव सूर्यवंशी के संस्कार, एयरपोर्ट पर किसके छुए पैर? देखें वीडियो

Published at : 29 Jul 2026 01:48 PM (IST)
Tags :
ODI ICC Rankings INDIAN CRICKET TEAM SHUBMAN GILL
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