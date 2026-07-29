क्रिकेट में चीटिंग का अनोखा मामला, भारतीय कंपनी ने तोड़ी स्पॉन्सरशिप

सोशल मीडिया पर वायरल इंग्लिश क्लब क्रिकेट के एक वीडियो से हड़कंप मच गया, जिसमें खिलाड़ी को मैदान पर धोखे से विरोधी टीम के बल्लेबाज को आउट करते हुए देखा गया. ये कुछ नया तरीका था, जिसमें गेंद या किसी अन्य चीज से छेड़छाड़ नहीं किया गया, बल्कि खिलाड़ी अपनी उंगली चटकाकर आवाज निकालता और भ्रम पैदा करता कि गेंद बल्ले पर लगी है. वीडियो वायरल होने के बाद नॉर्थ यॉर्कशायर और साउथ डरहम क्रिकेट लीग इस मामले की जांच कर रही है. भारतीय रेस्टोरेंट ने अपनी स्पॉन्सरशिप डील खत्म कर ली है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आरोपी खिलाड़ी बल्लेबाज के पास फील्डिंग करता दिख रहा है. जैसे ही गेंद बल्ले के करीब आती है, वो अपनी उंगलियों से ऐसी आवाजें निकालता जिससे भ्रम पैदा हो कि गेंद बल्ले के किनारे पर लगी हो. अंपायर ने इसे आउट दिया, हालांकि बल्लेबाज हैरान रह गया। वैसे ऐसा खिलाड़ी ने कई बार किया, जिसकी अब जांच हो रही है. मिडलसब्रा क्रिकेट क्लब की दूसरी टीम के कप्तान ने भी इस पर बात की और आरोप लगाया कि ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं और इससे युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन और आत्मविश्वास पर भी असर पड़ा है.

ये विवाद बढ़ता जा रहा है. खबर है कि स्थानीय स्पॉन्सर 'स्पाइसेस' नाम के एक भारतीय रेस्तरां ने भी उनका समर्थन वापस ले लिया है. टीवी होस्ट पियर्स मॉर्गन ने 'एक्स' पर लिखा, "अविश्वसनीय! क्लिकी पोंटिंग क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा धोखेबाज़ हो सकता है."

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ब्रायन की विरोधी टीम में खेल रहे एक खिलाड़ी के हवाले से 'द सन' ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, "ये सिर्फ एक मैच की बात नहीं है. मैं दूसरे छोर पर था, हमारे एक खिलाड़ी को आउट दिया गया जबकि हमारा खिलाड़ी पक्का था कि गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ ही नहीं. उस दिन हमारी टीम के 3 बल्लेबाजों को स्टंप के पीछे कैच आउट दिया गया, सभी को लगता था कि गेंद तो बल्ले से लगी नहीं थी."

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लीग ने जानकारी दी कि के पास जैसे ही औपचारिक शिकायत आई, उन्होंने जांच शुरू कर दी है. हालांकि उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी."