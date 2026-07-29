IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्रिकेट में चीटिंग का अनोखा मामला, भारतीय कंपनी ने तोड़ी स्पॉन्सरशिप

क्रिकेट में चीटिंग का अनोखा मामला, भारतीय कंपनी ने तोड़ी स्पॉन्सरशिप

Clicky Ponting Cheating Scandal: इंग्लिश क्लब क्रिकेट में खिलाड़ी की मैदान पर की गई धोखाधड़ी के मामले ने हड़कंप मचा दिया है. नॉर्थ यॉर्कशायर और साउथ डरहम क्रिकेट लीग इस मामले की जांच कर रही है.

Written By : शिवम |  Updated at : 29 Jul 2026 02:05 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर वायरल इंग्लिश क्लब क्रिकेट के एक वीडियो से हड़कंप मच गया, जिसमें खिलाड़ी को मैदान पर धोखे से विरोधी टीम के बल्लेबाज को आउट करते हुए देखा गया. ये कुछ नया तरीका था, जिसमें गेंद या किसी अन्य चीज से छेड़छाड़ नहीं किया गया, बल्कि खिलाड़ी अपनी उंगली चटकाकर आवाज निकालता और भ्रम पैदा करता कि गेंद बल्ले पर लगी है. वीडियो वायरल होने के बाद नॉर्थ यॉर्कशायर और साउथ डरहम क्रिकेट लीग इस मामले की जांच कर रही है. भारतीय रेस्टोरेंट ने अपनी स्पॉन्सरशिप डील खत्म कर ली है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आरोपी खिलाड़ी बल्लेबाज के पास फील्डिंग करता दिख रहा है. जैसे ही गेंद बल्ले के करीब आती है, वो अपनी उंगलियों से ऐसी आवाजें निकालता जिससे भ्रम पैदा हो कि गेंद बल्ले के किनारे पर लगी हो. अंपायर ने इसे आउट दिया, हालांकि बल्लेबाज हैरान रह गया। वैसे ऐसा खिलाड़ी ने कई बार किया, जिसकी अब जांच हो रही है. मिडलसब्रा क्रिकेट क्लब की दूसरी टीम के कप्तान ने भी इस पर बात की और आरोप लगाया कि ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं और इससे युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन और आत्मविश्वास पर भी असर पड़ा है.

ये विवाद बढ़ता जा रहा है. खबर है कि स्थानीय स्पॉन्सर 'स्पाइसेस' नाम के एक भारतीय रेस्तरां ने भी उनका समर्थन वापस ले लिया है. टीवी होस्ट पियर्स मॉर्गन ने 'एक्स' पर लिखा, "अविश्वसनीय! क्लिकी पोंटिंग क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा धोखेबाज़ हो सकता है."

यह भी पढ़ें- SL के खिलाफ पहले Test में भारत की प्लेइंग 11, अश्विन ने चुने ये खिलाड़ी

ब्रायन की विरोधी टीम में खेल रहे एक खिलाड़ी के हवाले से 'द सन' ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, "ये सिर्फ एक मैच की बात नहीं है. मैं दूसरे छोर पर था, हमारे एक खिलाड़ी को आउट दिया गया जबकि हमारा खिलाड़ी पक्का था कि गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ ही नहीं. उस दिन हमारी टीम के 3 बल्लेबाजों को स्टंप के पीछे कैच आउट दिया गया, सभी को लगता था कि गेंद तो बल्ले से लगी नहीं थी."

क्रिकेट में चीटिंग का अनोखा मामला, भारतीय कंपनी ने तोड़ी स्पॉन्सरशिप

यह भी पढ़ें- उम्र से बड़े वैभव सूर्यवंशी के संस्कार, एयरपोर्ट पर किसके छुए पैर? देखें वीडियो 

लीग ने जानकारी दी कि के पास जैसे ही औपचारिक शिकायत आई, उन्होंने जांच शुरू कर दी है. हालांकि उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी."

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 29 Jul 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
Cricket Viral Video Cricket News VIRAL VIDEO Cricket Controversy Clicky Ponting
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
क्रिकेट में चीटिंग का अनोखा मामला, भारतीय कंपनी ने तोड़ी स्पॉन्सरशिप
क्रिकेट में चीटिंग का अनोखा मामला, भारतीय कंपनी ने तोड़ी स्पॉन्सरशिप
क्रिकेट
शुभमन गिल ने लगाई लंबी छलांग, बने दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज
शुभमन गिल ने लगाई लंबी छलांग, बने दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज
क्रिकेट
वेस्टइंडीज से मिली हार के बाद ये क्या बोल गए बाबर आजम, किसकी लगाई क्लास
वेस्टइंडीज से मिली हार के बाद ये क्या बोल गए बाबर आजम, किसकी लगाई क्लास
क्रिकेट
उम्र से बड़े वैभव सूर्यवंशी के संस्कार, एयरपोर्ट पर किसके छुए पैर? देखें वीडियो 
उम्र से बड़े वैभव सूर्यवंशी के संस्कार, एयरपोर्ट पर किसके छुए पैर?
Advertisement

वीडियोज

Bentley Continental GT S hybrid India first look and details | #bentley #autolive
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Cryptic Post के बाद बढ़ीं Separation की चर्चाएं
सड़क पर गर्लफ्रेंड के साथ दरिंदगी!
Ram Kapoor का दर्दनाक खुलासा: Father ने पूछा
USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पहले हाथ जोड़कर की रिक्वेस्ट, फिर किरेन रिजिजू ने लोकसभा में राहुल गांधी को खड़े होकर दी चेतावनी
पहले हाथ जोड़कर की रिक्वेस्ट, फिर किरेन रिजिजू ने लोकसभा में राहुल गांधी को खड़े होकर दी चेतावनी
हिमाचल प्रदेश
'भौंडापन करना है तो...', Gen-Z पर विवादित बयान देने के बाद बोलीं कंगना रनौत
'भौंडापन करना है तो...', Gen-Z पर विवादित बयान देने के बाद बोलीं कंगना रनौत
इंडिया
अंधभक्त कौन? लोकसभा में राहुल गांधी ने किया एक्सप्लेन, मचा हंगामा
अंधभक्त कौन? लोकसभा में राहुल गांधी ने किया एक्सप्लेन, मचा हंगामा
क्रिकेट
उम्र से बड़े वैभव सूर्यवंशी के संस्कार, एयरपोर्ट पर किसके छुए पैर? देखें वीडियो 
उम्र से बड़े वैभव सूर्यवंशी के संस्कार, एयरपोर्ट पर किसके छुए पैर?
बॉलीवुड
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर? जानकर नम हो जाएंगी आखें
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर?
इंडिया
अचानक संसद क्यों पहुंचे NSA अजीत डोभाल, क्या है बड़ी वजह?
अचानक संसद क्यों पहुंचे NSA अजीत डोभाल, क्या है बड़ी वजह?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या फिर मारेंगे पलटी? ओम प्रकाश राजभर ने कर दी राहुल गांधी की तारीफ
क्या फिर मारेंगे पलटी? ओम प्रकाश राजभर ने कर दी राहुल गांधी की तारीफ
शिक्षा
ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है? यहां मिल रही स्कॉलरशिप
ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है? यहां मिल रही स्कॉलरशिप
ENT LIVE
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: गांव घूमने पहुंचे... सेल्फी के चक्कर में गई जान!
Viral Video: गांव घूमने पहुंचे... सेल्फी के चक्कर में गई जान!
ABP NEWS
Viral Video: घूमने पहुंचे थे वॉटरफॉल... फिर जो हुआ, देखकर रह जाएंगे हैरान!
Viral Video: घूमने पहुंचे थे वॉटरफॉल... फिर जो हुआ, देखकर रह जाएंगे हैरान!
Embed widget