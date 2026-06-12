अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का भारत दौरा 13 जून से शुरू हो रहा है. एकमात्र टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को पारी और 300 रनों से हराकर इतिहास रच दिया था. वनडे सीरीज का पहला मैच 13 जून को धर्मशाला में खेला जाएगा. रोहित शर्मा एक बार फिर टीम इंडिया जर्सी में दिखेंगे, लेकिन विराट कोहली चोट के कारण सीरीज से बाहर हो चुके हैं.

प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़ और हर्ष दुबे को पहली बार टीम इंडिया में चुना गया है. कप्तान शुभमन गिल के अलावा उपकप्तान श्रेयस अय्यर और केएल राहुल भी बल्ले से दम दिखाना चाहेंगे. बताते चलें कि भारतीय टीम धर्मशाला पहुंच चुकी है. इससे पहले दोनों टीम मैदान में जद्दोजहद करने उतरें, उससे पहले जान लीजिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन कैसी दिख सकती है, पिच का हाल कैसा होगा और आंकड़ों के आधार पर किसे जीत मिल सकती है?

पिच रिपोर्ट

धर्मशाला के मैदान पर तेज गेंदबाज बहुत घातक सिद्ध होते ये हैं, लेकिन इस मैदान पर बड़े-बड़े स्कोर भी बनते रहे हैं, लेकिन यहां अच्छी-अच्छी टीम भी वनडे मैचों में 200 से कम स्कोर पर धराशाई हो चुकी हैं. शुरुआत में तेज गेंदबाज हावी रह सकते हैं, लेकिन एक बार सेट होकर बल्लेबाज आसानी से शॉट्स भी लगा सकते हैं.

इस मैदान पर कोई आखिरी वनडे 2023 ODI वर्ल्ड कप में खेला गया था. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उस मैच में कुल 771 रन बने थे. इस मैदान पर सबसे बड़ा रन चेज 274 रनों का है, जो 2023 वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था.

मैच प्रिडिक्शन

धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान के बीच कभी कोई टी20 मैच नहीं खेला गया है. कुल हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक भारत और अफगानिस्तान के बीच 4 टी20 मैच खेले गए हैं, जिनमें 3 बार टीम इंडिया ने बाजी मारी है और एक मुकाबला टाई रहा था. अफगानिस्तान कभी वनडे में भारत को हरा नहीं पाया है.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह

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