वेस्टइंडीज से मिली हार के बाद ये क्या बोल गए बाबर आजम, किसकी लगाई क्लास

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज और कप्तान बाबर आजम की टेस्ट क्रिकेट में वापसी अच्छी नहीं रही. पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 90 रन से हार का सामना करना पड़ा. चौथी पारी में टीम को जीत के लिए 211 रन चाहिए थे, लेकिन बाबर आजम को छोड़कर बाकी बल्लेबाज ज्यादा देर टिक नहीं सके. बाबर ने अकेले संघर्ष करते हुए नाबाद 58 रन बनाए, लेकिन उन्हें दूसरे बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला. आखिरकार पाकिस्तान की पूरी टीम 120 रन पर ऑलआउट हो गई.

हार के बाद बाबर ने बल्लेबाजी यूनिट पर उठाए सवाल

मैच के बाद बाबर ने कहा, 'हां, परिणाम हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन पिछले दो दिनों में हमने अच्छी क्रिकेट खेली. हालांकि, आज एक बल्लेबाजी यूनिट के रूप में हम उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे. हम लगातार अपने विकेट खोते रहे और हमारी बल्लेबाजी पूरी तरह फेल रही.'





पिच को नहीं ठहराया हार का जिम्मेदार

जब बाबर से पूछा गया कि क्या चौथी पारी में पिच ने भी हार में भूमिका निभाई, बाबर ने कहा, 'पिच अच्छी थी. हमें नई गेंद से थोड़ी मूवमेंट की उम्मीद थी क्योंकि यहां यह स्वाभाविक है और हम इसके लिए तैयार भी थे. लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और परिस्थितियों का शानदार इस्तेमाल किया. चौथे दिन गेंद थोड़ी नीची रह रही थी और असमान उछाल ले रही थी. हम पार्टनरशिप नहीं बना सके और इसीलिए मैच हार गए.'

शान मसूद की चोट पर भी बोले बाबर

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शान मसूद उंगली में फ्रैक्चर के बावजूद आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे. उन्होंने 15 गेंदों में तीन रन बनाए. इस पर बाबर ने कहा, 'शान मसूद के चोटिल होने का असर हम पर पड़ा, क्योंकि दुर्भाग्य से उनकी उंगली की स्थिति अच्छी नहीं है. उसमें फ्रैक्चर है, इसलिए निश्चित रूप से हमें उनकी कमी खली.'

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अब दूसरे टेस्ट में वापसी की चुनौती

पहला टेस्ट गंवाने के बाद पाकिस्तान दो मैचों की सीरीज में 0-1 से पीछे हो गया है. अब बाबर आजम की टीम के सामने दूसरे टेस्ट में जीत दर्ज कर सीरीज बराबर करने की चुनौती होगी. इसके लिए पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अपनी बल्लेबाजी में सुधार करना होगा, क्योंकि पहले टेस्ट में यही उसकी हार की सबसे बड़ी वजह बनी.

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