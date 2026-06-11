हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहॉस्पिटल के बेड से रियान पराग ने शेयर की तस्वीर, हुई बड़ी सर्जरी; फील्ड पर कब लौटेंगे वापस?

हॉस्पिटल के बेड से रियान पराग ने शेयर की तस्वीर, हुई बड़ी सर्जरी; फील्ड पर कब लौटेंगे वापस?

Riyan Parag Shoulder Surgery News: रियान पराग ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं. उनके दाएं कंधे की सर्जरी हुई.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 11 Jun 2026 11:36 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करने वाले भारतीय ऑलराउंडर रियान पराग (Riyan Parag) ने अचानक हॉस्पिटल के बेड से एक तस्वीर शेयर की और बताया कि उनके कंधे की सफल सर्जरी हो गई है. पराग के दाहिने कंधे की सर्जरी डॉक्टर दिनशॉ परदीवाला की निगरानी में हुई. यह सर्जरी कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में हुई. अब सवाल यह उठ रहा है कि उनकी वापसी कब होगी?

बता दें कि रियान को इन दिनों श्रीलंका में खेली जा रही ट्रॉई सीरीज के लिए इंडिया-ए का उपकप्तान बनाया गया था, लेकिन फिर ऋतुराज गायकवाड़ ने उन्हें रिप्लेस कर दिया. 

सर्जरी को लेकर क्या बोले रियान पराग?

भारतीय ऑलराउंडर ने सोशल मीडिया पर सर्जरी से जुड़ी तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "खैर, कंधे की आखिरकार जीत हो गई. जो लोग भी पूछ रहे थे, उन्हें बता दूं कि सर्जरी हो गई है और सब ठीक रहा."

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Riyan💫 (@riyanhparag)

उन्होंने आगे लिखा, "पिछले दो सालों ने मुझे ऐसे टेस्ट किया है जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी. अच्छे दिन भी थे, झुंझलाहट भरे दिन भी थे और ऐसे दिन भी थे जब सिर्फ एक गेम पूरा करना ही एक चुनौती थी."

आगे रिहैब को लेकर रियान पराग ने लिखा, "अब एक अलग चुनौती सामने है- रिकवरी, रिहैब और धैर्य. मैं जल्द ही वह काम फिर से करने लगूंगा जो मुझे पसंद है. आपसे जल्द ही मुलाकात होगी."

कब होगी वापसी?

बीसीसीआई के एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा, "फिलहाल उनकी वापसी को लेकर कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं है, क्योंकि ध्यान उनके पूरी तरह ठीक होने पर है."

रियान पराग का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

भारत के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने वाले रियान पराग ने अब तक अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 1 वनडे और 9 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. इकलौते वनडे में बैटिंग करते हुए उन्होंने 15 रन बनाए और 3 विकेट लिए. वहीं टी20 इंटरनेशनल में उनके बल्ले से 106 रन निकल चुके हैं और गेंदबाजी करते हुए पराग ने 4 विकेट अपनी झोली में डाले हैं. 

 

यह भी पढ़ें: नाहिद राणा ने तोड़ दिया शोएब अख्तर की सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड? जानिए वायरल दावे की सच्चाई

Published at : 11 Jun 2026 11:31 PM (IST)
Tags :
Surgery Riyan Parag INDIAN CRICKET TEAM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
हॉस्पिटल के बेड से रियान पराग ने शेयर की तस्वीर, हुई बड़ी सर्जरी; फील्ड पर कब लौटेंगे वापस?
हॉस्पिटल के बेड से रियान पराग ने शेयर की तस्वीर, हुई बड़ी सर्जरी; फील्ड पर कब लौटेंगे वापस?
क्रिकेट
नाहिद राणा ने तोड़ दिया शोएब अख्तर की सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड? जानिए वायरल दावे की सच्चाई
नाहिद राणा ने तोड़ दिया शोएब अख्तर की सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड? जानिए वायरल दावे की सच्चाई
क्रिकेट
28 की उम्र, 64 टेस्ट का अनुभव, करियर के चरम पर अचानक इस खिलाड़ी ने लिया ब्रेक; क्रिकेट जगत हैरान
28 की उम्र, 64 टेस्ट का अनुभव, करियर के चरम पर अचानक इस खिलाड़ी ने लिया ब्रेक
क्रिकेट
'ताकत से बिल्कुल अलग...', वैभव सूर्यवंशी की पारी ने जीता अश्विन का दिल, जानिए क्या बोले पूर्व क्रिकेटर
'ताकत से बिल्कुल अलग...', वैभव सूर्यवंशी की पारी ने जीता अश्विन का दिल, जानिए क्या बोले पूर्व क्रिकेटर
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Donation Scam | Sandeep Chaudhary: करोड़ों का चढ़ावा 'गोरख धंधा' बन गया है?
Mahadev & Sons: Mahadev का मौन या गहरा राज? अपनों के बीच शुरू हुई जंग से बिखरा पूरा परिवार
Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Indians Dead in Hormuz: महायुद्ध में 3 नागरिकों की मौत पर गुर्राया भारत ! अब क्या होगा? ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सत्ता छूटी, बिखरा साम्राज्य, सयोनी से काकोली तक छूटा साथ… क्यों ममता की पार्टी में बगावत की ऐसी आंधी?
सत्ता छूटी, बिखरा साम्राज्य, सयोनी से काकोली तक छूटा साथ… क्यों ममता की पार्टी में बगावत की ऐसी आंधी?
राजस्थान
अशोक गहलोत बोले, 'अगर सचिन पायलट मेरी बात का मर्म समझ जाते तो आज हालात दूसरे होते'
अशोक गहलोत बोले, 'अगर सचिन पायलट मेरी बात का मर्म समझ जाते तो आज हालात दूसरे होते'
बॉलीवुड
बॉलीवुड में शोक की लहर, नहीं रहे दिग्गज एक्टर दिनयार तीरंदाज, चित्रांगदा सिंह समेत इन्होंने जताया दुख
बॉलीवुड में शोक की लहर, नहीं रहे दिग्गज एक्टर दिनयार तीरंदाज, चित्रांगदा सिंह समेत इन्होंने जताया दुख
क्रिकेट
राहुल द्रविड़ के बेटे को टीम इंडिया में मिली जगह, कितनी है उम्र और कैसे हुआ चयन; जानें पूरी कहानी
राहुल द्रविड़ के बेटे को टीम इंडिया में मिली जगह, कितनी है उम्र और कैसे हुआ चयन; जानें पूरी कहानी
ट्रेंडिंग
Husband Wife Cute Fight: फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
विश्व
होर्मुज में जिस जलवीर पर सवार थे भारतीय, अमेरिका ने ऐसे बरसाईं हेलफायर मिसाइल, शेयर किया Video
होर्मुज में जिस जलवीर पर सवार थे भारतीय, अमेरिका ने ऐसे बरसाईं हेलफायर मिसाइल, शेयर किया Video
इंडिया
अगले 3 घंटों में आपके जनपद....तेज आंधी तूफान को लेकर आया मोबाइल पर अलर्ट, भर्रा उठे फोन
अगले 3 घंटों में आपके जनपद....तेज आंधी तूफान को लेकर आया मोबाइल पर अलर्ट, भर्रा उठे फोन
बिहार
TMC में मची भगदड़ पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'भाजपा के जो मुख्यमंत्री बनाए गए वे…'
TMC में मची भगदड़ पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'भाजपा के जो मुख्यमंत्री बनाए गए वे…'
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget