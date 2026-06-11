हॉस्पिटल के बेड से रियान पराग ने शेयर की तस्वीर, हुई बड़ी सर्जरी; फील्ड पर कब लौटेंगे वापस?

आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करने वाले भारतीय ऑलराउंडर रियान पराग (Riyan Parag) ने अचानक हॉस्पिटल के बेड से एक तस्वीर शेयर की और बताया कि उनके कंधे की सफल सर्जरी हो गई है. पराग के दाहिने कंधे की सर्जरी डॉक्टर दिनशॉ परदीवाला की निगरानी में हुई. यह सर्जरी कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में हुई. अब सवाल यह उठ रहा है कि उनकी वापसी कब होगी?

बता दें कि रियान को इन दिनों श्रीलंका में खेली जा रही ट्रॉई सीरीज के लिए इंडिया-ए का उपकप्तान बनाया गया था, लेकिन फिर ऋतुराज गायकवाड़ ने उन्हें रिप्लेस कर दिया.

सर्जरी को लेकर क्या बोले रियान पराग?

भारतीय ऑलराउंडर ने सोशल मीडिया पर सर्जरी से जुड़ी तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "खैर, कंधे की आखिरकार जीत हो गई. जो लोग भी पूछ रहे थे, उन्हें बता दूं कि सर्जरी हो गई है और सब ठीक रहा."

View this post on Instagram A post shared by Riyan💫 (@riyanhparag)

उन्होंने आगे लिखा, "पिछले दो सालों ने मुझे ऐसे टेस्ट किया है जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी. अच्छे दिन भी थे, झुंझलाहट भरे दिन भी थे और ऐसे दिन भी थे जब सिर्फ एक गेम पूरा करना ही एक चुनौती थी."

आगे रिहैब को लेकर रियान पराग ने लिखा, "अब एक अलग चुनौती सामने है- रिकवरी, रिहैब और धैर्य. मैं जल्द ही वह काम फिर से करने लगूंगा जो मुझे पसंद है. आपसे जल्द ही मुलाकात होगी."

कब होगी वापसी?

बीसीसीआई के एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा, "फिलहाल उनकी वापसी को लेकर कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं है, क्योंकि ध्यान उनके पूरी तरह ठीक होने पर है."

रियान पराग का अंतर्राष्ट्रीय करियर

भारत के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने वाले रियान पराग ने अब तक अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 1 वनडे और 9 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. इकलौते वनडे में बैटिंग करते हुए उन्होंने 15 रन बनाए और 3 विकेट लिए. वहीं टी20 इंटरनेशनल में उनके बल्ले से 106 रन निकल चुके हैं और गेंदबाजी करते हुए पराग ने 4 विकेट अपनी झोली में डाले हैं.

यह भी पढ़ें: नाहिद राणा ने तोड़ दिया शोएब अख्तर की सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड? जानिए वायरल दावे की सच्चाई