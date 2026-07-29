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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स20वें एशिआई गेम्स के लिए इंडियन हॉकी टीम की घोषणा, जानिए कौन है कप्तान

20वें एशिआई गेम्स के लिए इंडियन हॉकी टीम की घोषणा, जानिए कौन है कप्तान

हॉकी इंडिया ने एशियाई खेलों के लिए हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में 20 सदस्यीय टीम की घोषणा आज कर दी है.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 29 Jul 2026 02:51 PM (IST)
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20TH AISAN GAMES: 20वें एशिआई गेम्स में भारतीय हॉकी टीम की घोषणा आज यानि बुधवार, 29 जुलाई को हो गई है. यह मुकाबला जापान के आइची-नागोया में होने वाला है. इस मुकाबले के लिए 20 सदस्यीय टीम चुनी गई हैं. 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले इस टूर्नामेंट में स्टार डिफेंडर हरमनप्रीत मौजूदा चैंपियन टीम की कप्तानी करेंगे. भारत के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले अनुभवी मिडफील्डर मनप्रीत सिंह भी टीम में शामिल हैं. इस टीम में अनुभवी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों और उभरती हुई प्रतिभाओं का मिश्रण है, क्योंकि भारत हरमनप्रीत की कप्तानी में 2023 के हांगझोऊ एशियाई खेलों में जीते गए गोल्ड मेडल को बरकरार रखने के लिए मैदान पर उतर रहा है. 

इस टूर्नामेंट गोल कीपर मोहित एचएस और सूरज करकेरा भी टीम में होंगे. डिफेंस यूनिट की कामन संभालने की  जिम्मेदारी जरमनप्रीत सिंह , हरमनप्रीत सिंह, अमिट रोहिदास, गुजराज सिंह, संजय, सुमित और यशदीप सिवाच को दी गई है. 

भारत की मिडफील्ड में राजिंदर सिंह, राज कुमार पाल, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलाकांता शर्मा और विवेक सागर प्रसाद शामिल हैं. वहीं फॉरवर्ड लाइन में दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह, मनदीप सिंह और अभिषेक को जगह मिली है. भारत को पूल A में मेजबान जापान, कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया के साथ रखा गया है. इस टूर्नामेंट की विजेता टीम सीधे LA 2028 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगी.

मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने कहा कि टीम में अनुभवी खिलाड़ियों को चुना गया है और सभी का लक्ष्य एशियाई खेल जीतकर LA 2028 ओलंपिक का टिकट हासिल करना है. उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा, 'एशियाई खेलों के लिए चुनी गई भारतीय टीम बहुत अनुभवी है. हम जापान में खेलने की चुनौती के लिए तैयार हैं, जहां जीतने वाली टीम LA 2028 ओलंपिक के लिए क्वालिफ़ाई करेगी और एक टीम और एक देश के तौर पर यही हमारा मुख्य लक्ष्य है.'

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एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय टीम:

गोलकीपर: मोहित एचएस, सूरज करकेरा

डिफेंडर: जरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित, यशदीप सिवाच

मिडफील्डर: राजिंदर सिंह, राज कुमार पाल, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलकंठ शर्मा, विवेक सागर प्रसाद

फॉरवर्ड: दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह, मंदीप सिंह, अभिषेक

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 29 Jul 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
Hockey Aisan Games 2026
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