SA T20: साउथ अफ्रीका की टी20 लीग SA20 के 2025-26 सीजन में एक ऐसी पारी देखने को मिली, जिसने टूर्नामेंट का इतिहास ही बदल दिया. वेस्टइंडीज के अनुभवी बल्लेबाज शे होप ने प्रिटोरिया कैपिटल्स के लिए खेलते हुए डरबन सुपर जायंट्स के खिलाफ ऐसी विस्फोटक पारी खेली, जिसने फैन्स के साथ-साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया.



SA T20 में शे होप का तूफान

डरबन के किंग्समीड स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में शे होप ओपनिंग के लिए उतरे और आखिर तक क्रीज पर डटे रहे. उन्होंने 69 गेंदों में नाबाद 118 रन बनाए और अपनी टीम को 20 ओवर में 4 विकेट पर 201 रनों के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. यह SA20 के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है. इस दौरान शे होप ने चौकों-छक्कों की बारिश कर दी. उनके बल्ले से 9 चौके और 9 छक्के निकले. यानी 90 रन सिर्फ बाउंड्री से आए, जो उनकी बल्लेबाजी की ताकत साफ दिखाता है.

टूटा पुराना रिकॉर्ड

इससे पहले SA20 में सबसे बड़ी पारी खेलने का कारनाम काइल वेरेयने ने किया था. उन्होंने पिछले सीजन 116 रन बनाए थे. हालांकि शे होप ने दो रन ज्यादा बनाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. खास बात यह रही कि यह मुकाबला उनके टी20 करियर का 200वां मैच था और उन्होंने इस यादगार दिन को शतक के साथ और भी खास बना दिया. टी20 क्रिकेट में अब तक शे होप 195 पारियों में 5,350 से ज्यादा रन बना चुके हैं. उनके नाम अब 4 शतक और 27 अर्धशतक दर्ज हो चुके हैं.

खराब शुरुआत के बाद दमदार वापसी

यह पारी इसलिए भी खास मानी जा रही है, क्योंकि मौजूदा सीजन में शे होप का बल्ला इससे पहले खामोश ही रहा था. शुरुआती 5 मैचों में उनके बल्ले से सिर्फ 88 रन ही निकले. वो अभी तक एक अर्धशतक भी नहीं लगा सके थे. ऐसे में उन पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने आलोचकों को करारा जवाब दिया.

IPL में नहीं मिला मौका SA T20 में छाए

दिलचस्प बात यह भी है कि शे होप को आईपीएल 2025 की नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिला था. जहां एक तरफ आईपीएल फ्रेंचाइजी ने उन पर भरोसा नहीं जताया, वहीं SA20 में उन्होंने अपनी क्लास दिखा दी. उनकी यह पारी प्रिटोरिया कैपिटल्स के लिए भी बेहद अहम रही, क्योंकि टीम को शुरुआती मैचों में संघर्ष करना पड़ा था.