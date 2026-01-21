हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सU19 World Cup Highlights: विल मलाजुक कौन जिन्होंने सिर्फ 51 गेंद में जड़ा शतक, U19 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड की सबसे तेज सेंचुरी लगाई

U19 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के युवा बल्लेबाज विल मलाजुक ने इतिहास रच दिया.उन्होंने जापान के खिलाफ सिर्फ 51 गेंदों में शतक ठोककर टूर्नामेंट का सबसे तेज शतक लगाया अपनी टीम को 8 विकेट से आसान जीत दिलाई

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 21 Jan 2026 07:02 AM (IST)
U19 World Cup Highlights: नामीबिया के क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए अंडर-19 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने जापान को बेहद आसानी से 8 विकेट से करारी शिकस्त दी. इस मैच का सबसे बड़ा आकर्षण रहे युवा बल्लेबाज विल मलाजुक, जिन्होंने इतिहास रचते हुए टूर्नामेंट का सबसे तेज शतक जड़ दिया. मलाजुक की इस विस्फोटक पारी ने मुकाबले को पूरी तरह एकतरफा बना दिया.

विल मलाजुक का रिकॉर्डतोड़ शतक

ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करने उतरे विल मलाजुक ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए. उन्होंने सिर्फ 51 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो अंडर-19 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक है. इससे पहले यह रिकॉर्ड 2022 में पाकिस्तान के कासिम अकरम ने 63 गेंदों में शतक जड़कर बनाया था. मलाजुक ने अपनी पारी में शानदार टाइमिंग और ताकत का बेहतरीन मिश्रण दिखाया.

जापान की संघर्षपूर्ण बल्लेबाजी

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जापान की टीम बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सकी. हालांकि हुगो तावी केली ने एक छोर संभाले रखा और 135 गेंदों पर नाबाद 79 रनों की पारी खेली. उनके अलावा निहार परमान ने 33, मोंटोगोमेरी हारा हिंजे ने 29 और चार्ली हारा-हिंजे ने 24 रन जोड़े. अतिरिक्त 30 रनों की मदद से जापान की टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 201 रन बोर्ड पर लगा दिए. ऑस्ट्रेलिया की ओर से नादेन कोरे सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3 विकेट चटकाए.

ऑस्ट्रेलिया की आसान जीत

202 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को विल मलाजुक और नितेश सैमूएल ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 15.3 ओवर में 135 रनों की मजबूत साझेदारी की, जिससे मैच लगभग ऑस्ट्रेलिया की मुट्ठी में आ गया. मलाजुक ने 55 गेंदों में 102 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 5 छक्के शामिल थे. उनके आउट होने के बाद भी नितेश सैमूएल ने संयम नहीं छोड़ा और 60 रन बनाकर नाबाद रहे. ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 29.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया और 125 गेंद पहले मैच जीत लिया.

अन्य मुकाबले का हाल

वहीं ग्रुप के एक अन्य मैच में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच खेला गया मुकाबला बारिश की भेंट चढ गया. न्यूजीलैंड 10 ओवर में 51 रन पर खेल रही थी, लेकिन लगातार बारिश के कारण खेल आगे नहीं हो सका. 

Published at : 21 Jan 2026 07:02 AM (IST)
U19 World Cup 2026 Will Malajuk Australia Vs Japan
