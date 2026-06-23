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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सरार टाइगर्स ने पहली बार बंगाल टी20 लीग का खिताब जीत रचा इतिहास, शहबाज अहमद ने भी मचाई धमाल

रार टाइगर्स ने पहली बार बंगाल टी20 लीग का खिताब जीत रचा इतिहास, शहबाज अहमद ने भी मचाई धमाल

रार टाइगर्स ने अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी करके बंगाल टी20 लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है. दरअसल, उन्होंने स्मैशर्स माल्दा को 9 रनों से हराकर बंगाल टी20 लीग 2026 का खिताब जीत लिया.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Amisha Pathak |  Updated at : 23 Jun 2026 10:46 AM (IST)
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रार टाइगर्स की टीम ने अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी करके बंगाल टी20 लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है. दरअसल, उन्होंने स्मैशर्स माल्दा को 9 रनों से हराकर बंगाल टी20 लीग 2026 का खिताब जीत लिया. हालांकि, बारिश के कारण मैच को दो बार रोकना पड़ा. पहले मैच 15 ओवर का था, लेकिन बारिश के कारण दूसरी पारी में मैच को नौ ओवर का करना पड़ा.

यह मैच 21 जून 2026 को रात में कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया, इस फाइनल मैच में रार टाइगर्स की टीम  ने 9 रनों से स्मैशर्स माल्दा को हराकर जीत हासिल कर ली. यह जीत सिर्फ टीम के लिए ही नहीं बल्कि कप्तान  शहबाज अहमद के लिए भी थास रही. उन्होंने अहम भूमिका निभाई. शहबाज ने अपनी पारी आने पर 46 गेंद में 7 चौके और 6 धुआंधार छक्के बरसाए, उन्होंने 7 चौके और 6 छक्के की मदद से 88 रन की नाबाद पारी खेली. यहीं नहीं उनकी इतनी अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी देखकर उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया. उनके अलावा गौरव चौहान ने 30 गेंद में 1 चौके और 5 छक्के की मदद से 55 रन बनाए.

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इस मैच को बारिश के कारण दो बार रोकना भी पड़ा. पहली बार मैच रोकने पर मुकाबला 15-15 का किया गया था. पहली पारी में बल्लेबाजी का मौका मिलने पर रार टाइगर्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 165 रन बनाए. दूसरी पारी में स्मैशर्स माल्दा की टीम की बल्लेबाजी के दौरान बारिश फिर आ गई. जिस वजह से मैच को 15 ओवर से घटाकर नौ ओवर का कर दिया गया और स्मैशर्स माल्दा को जीत के लिए 107 रन का लक्ष्य मिला. लेकिन स्मैशर्स माल्दा नौ ओवर में 5 विकेट पर 97 रन ही बना पाई. 

रार टाइगर्स के सुखमीत  सिंह ने दो विकेट लिए. राजू हल्दर और रोहित कुमार भी 1-1 विकेट लेने में सफल रहे. स्मैशर्स माल्दा की ओर से अभिमन्यु ईश्वरन ने 22 गेंदो में 38 रनों की पारी खेली. रार टाइगर्स के कप्तान शहबाज अहमद का बंगाल टी20 लीग में बेहतरीन प्रदर्शन रहा.

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Published at : 23 Jun 2026 10:46 AM (IST)
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Abhimanyu Easwaran Rar Tigers Smashers Malda Sukhmeet Singh
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