हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सMUSHFIQUR RAHIM: 39 की उम्र में भी नहीं थमा जलवा, मुशफिकुर रहीम ने फिर जीता बड़ा आईसीसी सम्मान

MUSHFIQUR RAHIM: 39 की उम्र में भी नहीं थमा जलवा, मुशफिकुर रहीम ने फिर जीता बड़ा आईसीसी सम्मान

पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन का मुशफिकुर रहीम को बड़ा इनाम मिला, 39 वर्षीय बल्लेबाज दूसरी बार आईसीसी 2026 प्लेयर ऑफ द मंथ बने.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: Anshu Kumar Singh |  Updated at : 23 Jun 2026 08:31 AM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश के अनुभवी बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम को मई 2026 के लिए 'आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ' चुना गया है. मुशफिकुर ने अपने ही देश के साथी खिलाड़ी तैजुल इस्लाम और नेपाल के ऑलराउंडर दीपेंद्र सिंह ऐरी को पछाड़कर करियर में दूसरी बार यह अवॉर्ड जीता है. इससे पहले उन्होंने मई 2021 में यह खिताब अपने नाम किया था.

मुशफिकुर रहीम ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र के तहत पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश को 2-0 से टेस्ट सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. 39 वर्षीय मुशफिकुर ने दो टेस्ट मुकाबलों में 63.25 की औसत से 253 रन बनाए. इससे बांग्लादेशी टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की स्टैंडिंग में ऊपर आने में मदद मिली.

ये भी पढ़े-न विराट, न रोहित... जोफ्रा आर्चर ने इस भारतीय बल्लेबाज को बताया सबसे मुश्किल; चौंका देगा नाम

मुशफिकुर ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में 71 रन बनाए थे, जिसके बाद 22 रन की पारी खेली. इसके बाद उन्होंने सिलहट में खेले गए दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 137 रन बनाए थे.

अवॉर्ड मिलने के बाद मुशफिकुर ने कहा, "फिर से आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाना बहुत सम्मान की बात है. मुझे इसकी बहुत खुशी है कि यह सम्मान मुझे टेस्ट क्रिकेट में मेरे प्रदर्शन के लिए मिला है. पाकिस्तान के खिलाफ हमारी यादगार सीरीज जीत में मेरे साथी खिलाड़ी तैजुल ने अहम भूमिका निभाई. यह जीत हम सभी लंबे समय तक याद रखेंगे. हमारी जीत से हमें आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की स्टैंडिंग में ऊपर आने में भी मदद मिली, जिससे टीम के लिए यह उपलब्धि और भी खास हो गई है. मैं अपने साथी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ का उनकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करता हूं. मैं आगामी महीनों में बांग्लादेश की सफलता में और योगदान देने के लिए उत्सुक हूं."

मुशफिकुर रहीम के लगातार अच्छे प्रदर्शन, लीडरशिप और दबाव में खेलने की काबिलियत की वजह से उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड मिला और बांग्लादेश ने 2-0 से शानदार जीत दर्ज की.

यह नया सम्मान बांग्लादेश क्रिकेट के लिए मुशफिकुर की अहमियत को दिखाता है. मुशफिकुर अपने इंटरनेशनल करियर के आखिरी पड़ाव पर होने के बावजूद टीम की सफलता में अहम भूमिका निभा रहे हैं. पाकिस्तान के खिलाफ उनके प्रदर्शन ने न सिर्फ सीरीज में यादगार जीत दिलाई, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की दौड़ में बांग्लादेश की उम्मीदों को भी मजबूत किया है.

'राजा जी के दिलवा टूट जाए', भोजपुरी गाने पर जमकर नाचे आकाश दीप; अपने ही तिलक पर ढाया कहर

Published at : 23 Jun 2026 08:33 AM (IST)
Tags :
Mushfiqur Rahim BANGLADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
रोहित शर्मा ने एयरपोर्ट पर अपने ही बॉडीगार्ड को क्यों दिया धक्का? वजह जानकर यकीन करना मुश्किल
रोहित शर्मा ने एयरपोर्ट पर अपने ही बॉडीगार्ड को क्यों दिया धक्का? वजह जानकर यकीन करना मुश्किल
स्पोर्ट्स
FIFA WORLD CUP 2026 के बीच जर्मनी को बड़ा झटका, यब खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर, जानिए वजह
FIFA WORLD CUP 2026 के बीच जर्मनी को बड़ा झटका, यब खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर, जानिए वजह
स्पोर्ट्स
LIONEL MESSI: अब मेसी के लिए बचा ही क्या है? वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी कर लिया अपने नाम
LIONEL MESSI: अब मेसी के लिए बचा ही क्या है? वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी कर लिया अपने नाम
स्पोर्ट्स
ICC ने जारी की नई मदरहुड पॉलिसी, जानिए अब महिला खिलाड़ियों को मिलेगी राहत या बढ़ेंगी मुश्किलें
ICC ने जारी की नई मदरहुड पॉलिसी, जानिए अब महिला खिलाड़ियों को मिलेगी राहत या बढ़ेंगी मुश्किलें
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: लखनऊ अग्निकांड...15 बच्चों का कातिल कौन ? | Lucknow Coaching Fire
Lucknow Coaching Center Fire: लखनऊ अग्निकांड पर योगी का सबसे बड़ा फैसला | Yogi | Latest News
Lucknow Coaching Center Fire: दिल्ली से लखनऊ तक...आग का खेल कब रुकेगा? | Yogi | Aliganj News
Lucknow Coaching Fire Tragedy: परिजनों के आंसूओं' का हिसाब कौन देगा ? | CM Yogi | UP News | ABP News
Lucknow Coaching Center Fire | Sandeep Chaudhary: लखनऊ अग्निकांड...15 मासूमों का हत्याकांड? | Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: 22 राज्यों में आंधी और तूफानी बारिश की चेतावनी, UP- बिहार, दिल्ली-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल, जानें
22 राज्यों में आंधी और तूफानी बारिश की चेतावनी, UP- बिहार, दिल्ली-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल, जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ अग्निकांड: शीशे पर पत्थर फेंके और दीवारें तोड़ीं, इस हालत में निकाले गए शव, डरा देंगी ये Photos
लखनऊ अग्निकांड: शीशे पर पत्थर फेंके और दीवारें तोड़ीं, इस हालत में निकाले गए शव, डरा देंगी ये Photos
विश्व
अमेरिका के न्यूक्लियर वाले दावे को ईरान ने किया खारिज, डोनाल्ड ट्रंप का आया रिएक्शन, कहा- 'भविष्य में परमाणु...'
अमेरिका के न्यूक्लियर वाले दावे को ईरान ने किया खारिज, डोनाल्ड ट्रंप का आया रिएक्शन
स्पोर्ट्स
ICC ने जारी की नई मदरहुड पॉलिसी, जानिए अब महिला खिलाड़ियों को मिलेगी राहत या बढ़ेंगी मुश्किलें
ICC ने जारी की नई मदरहुड पॉलिसी, जानिए अब महिला खिलाड़ियों को मिलेगी राहत या बढ़ेंगी मुश्किलें
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Day 4: ‘कॉकेटल 2’ मंडे टेस्ट में हुई पास, शाहिद कपूर की बनी 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, कृति के करियर का भी बना ये रिकॉर्ड
‘कॉकेटल 2’ मंडे टेस्ट में हुई पास, शाहिद कपूर की बनी 8वीं सबसे बड़ी फिल्म
महाराष्ट्र
'500 करोड़ खर्च किए तब जाकर 6 तंदरुस्त गद्दार पैदा हुए... इनका मां-बाप कौन?' बागी सांसदों पर संजय राउत का हमला
'500 करोड़ खर्च किए तब जाकर 6 तंदरुस्त गद्दार पैदा हुए... इनका मां-बाप कौन?' संजय राउत का हमला
ट्रेंडिंग
ऑस्ट्रेलिया से आए एंडरसन का आगरा में सामान चोरी, अब भट्टे पर उठा रहा ईंटें! वीडियो वायरल
ऑस्ट्रेलिया से आए एंडरसन का आगरा में सामान चोरी, अब भट्टे पर उठा रहा ईंटें! वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
क्या है Loop Engineering, जानें यह कैसे बदल देगा AI इस्तेमाल करने का तरीका?
क्या है Loop Engineering, जानें यह कैसे बदल देगा AI इस्तेमाल करने का तरीका?
ENT LIVE
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
Embed widget