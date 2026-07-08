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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ENG Highlights: तीसरे टी20 में टीम इंडिया को मिली इतिहास की सबसे बड़ी हार, इंग्लैंड ने रचा इतिहास; वैभव-अभिषेक सब फ्लॉप

IND vs ENG Highlights: तीसरे टी20 में टीम इंडिया को मिली इतिहास की सबसे बड़ी हार, इंग्लैंड ने रचा इतिहास; वैभव-अभिषेक सब फ्लॉप

IND vs ENG 3rd T20 Highlights: इंग्लैंड ने भारत को तीसरे टी20 मैच में 125 रनों से हरा दिया है. यह टी20 में टीम इंडिया की इतिहास की सबसे बड़ी हार है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 08 Jul 2026 01:12 AM (IST)
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इंग्लैंड ने तीसरे टी20 मैच में भारत को 125 रनों से हरा दिया है. यह अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया की सबसे बड़ी हार है. इस ऐतिहासिक जीत के बाद इंग्लैंड ने सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है. नॉटिंघम में खेले गए इस मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201 रन बनाए थे. जवाब में भारत के सभी खिलाड़ी 76 के स्कोर पर आउट हो गए.

भारत की टी20 में सबसे बड़ी हार

इससे पहले टी20 क्रिकेट के इतिहास में भारत को कभी 100 रन या उससे बड़ी हार नहीं मिली थी. इंग्लैंड यह कीर्तिमान रचने वाला पहला देश बन गया है. वैभव सूर्यवंशी से लेकर अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर भी बुरी तरह फ्लॉप  हो गए. श्रेयस अय्यर का बतौर कप्तान लगातार कोई मैच ना जीत पाने का सिलसिला चलता ही जा रहा है.

इससे पहले टीम इंडिया की टी20 में सबसे बड़ी हार 80 रन की थी, जो साल 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ आई थी. वहीं 76 रन टी20 क्रिकेट के इतिहास में भारतीय टीम का दूसरा सबसे कम स्कोर है. भारत का सबसे कम स्कोर 74 रन है, जो 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आया था.

सारे धुरंधर फ्लॉप

भारतीय टीम ने लगातार दूसरे मैच में संजू सैमसन को ड्रॉप करके वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया था. सूर्यवंशी अपने डेब्यू मैच की तरह 2 छक्के लगाकर चलते बने. उन्होंने 5 गेंद में 13 रन बनाए. अभिषेक शर्मा ने 10 रन और ईशान किशन 13 रन बनाकर आउट हो गए. देखते ही देखते 41 के स्कोर तक 4 विकेट हो चुके थे.

कप्तान श्रेयस अय्यर केवल 5 रन बना सके. अक्षर पटेल ने जोफ्रा आर्चर की गेंद पर शानदार छक्का जरूर लगाया, लेकिन वो भी सिर्फ 10 रन ही बना पाए. भारतीय टीम के लिए पहले 5 विकेट ने 52 रन बनाए, जबकि आखिरी 5 विकेट केवल 16 रन के अंतराल में गिर गए.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 08 Jul 2026 01:05 AM (IST)
Tags :
India Vs England IND VS ENG IND Vs ENG 3rd T20
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