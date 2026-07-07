तीसरे टी20 में भारत के सामने 202 का लक्ष्य, प्रिंस यादव चमके; श्रेयस अय्यर को मिलेगी पहली जीत?

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तीसरे टी20 में भारत के सामने 202 रनों का लक्ष्य, प्रिंस यादव चमके; क्या श्रेयस अय्यर को मिलेगी पहली जीत?
England vs India 3rd T20I: रवि बिश्नोई की जगह टीम में आए प्रिंस यादव ने दो विकेट झटके. वहीं इंग्लैंड के लिए फिल साल्ट ने 44 गेंद में 70 और सैम कर्रन ने 24 गेंद में नाबाद 41 रनों की पारी खेली.
नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेले जा रहे तीसरे टी20 में इंग्लैंड ने पहले खेलने के बाद भारत के सामने 202 रनों का लक्ष्य रखा है. टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. एक समय इंग्लैंड के 111 रनों पर चार विकेट गिर गए थे, लेकिन अंत में सैम कर्रन ने तूफानी बैटिंग की, और स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया. इंग्लैंड ने 20 ओवर में सात विकेट पर 201 रन बनाए. अब सवाल यह है कि क्या श्रेयस अय्यर अपनी पहली जीत दर्ज कर पाएंगे?
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