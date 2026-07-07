तीसरे टी20 में भारत के सामने 202 का लक्ष्य, प्रिंस यादव चमके; श्रेयस अय्यर को मिलेगी पहली जीत?

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटतीसरे टी20 में भारत के सामने 202 रनों का लक्ष्य, प्रिंस यादव चमके; क्या श्रेयस अय्यर को मिलेगी पहली जीत?

तीसरे टी20 में भारत के सामने 202 रनों का लक्ष्य, प्रिंस यादव चमके; क्या श्रेयस अय्यर को मिलेगी पहली जीत?

England vs India 3rd T20I: रवि बिश्नोई की जगह टीम में आए प्रिंस यादव ने दो विकेट झटके. वहीं इंग्लैंड के लिए फिल साल्ट ने 44 गेंद में 70 और सैम कर्रन ने 24 गेंद में नाबाद 41 रनों की पारी खेली.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 07 Jul 2026 11:57 PM (IST)
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नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेले जा रहे तीसरे टी20 में इंग्लैंड ने पहले खेलने के बाद भारत के सामने 202 रनों का लक्ष्य रखा है. टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. एक समय इंग्लैंड के 111 रनों पर चार विकेट गिर गए थे, लेकिन अंत में सैम कर्रन ने तूफानी बैटिंग की, और स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया. इंग्लैंड ने 20 ओवर में सात विकेट पर 201 रन बनाए. अब सवाल यह है कि क्या श्रेयस अय्यर अपनी पहली जीत दर्ज कर पाएंगे?

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 07 Jul 2026 11:57 PM (IST)
Tags :
India Vs England Sam Curran Philip Salt SHREYAS IYER IND Vs ENG 3rd T20 Prince Yadav
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