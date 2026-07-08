हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलक्रिस्टियानो रोनाल्डो से नेमार तक, ये 5 दिग्गज नहीं जीत सके फीफा वर्ल्ड कप का खिताब

क्रिस्टियानो रोनाल्डो से नेमार तक, ये 5 दिग्गज नहीं जीत सके फीफा वर्ल्ड कप का खिताब

FIFA World Cup: क्रिस्टियानो रोनाल्डो से लेकर नेमार तक हम आपको ऐसे 5 दिग्गज फुटबॉलरों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने अपने करियर में वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 08 Jul 2026 05:10 AM (IST)
Preferred Sources

फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब तक रोमांच से भरपूर नजर आया है. लेकिन साथ ही साथ टूर्नामेंट फैंस का दिल तोड़ने वाला भी रहा. पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बगैर कोई खिताब जीते ही करियर का आखिरी वर्ल्ड कप खेल लिया. इसके अलावा ब्राजील के नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया. तो आइए जानते हैं कि उन 5 दिग्गज खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं जो बगैर वर्ल्ड कप जीते ही रिटायर हो गए या फिर विश्व कप से दूर हो गए. 

1- क्रिस्टियानो रोनाल्डो (पुर्तगाल)

पुर्तगाल के 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर का आखिरी वर्ल्ड कप 2026 फीफा विश्व कप के जरिए खेला. 2006 से 2026 तक उन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले, लेकिन खिताब जीतने से महरूम रहे. आखिरी यानी 2026 के वर्ल्ड कप में पुर्तगाल राउंड ऑफ 16 में स्पेन के खिलाफ 0-1 से हारकर एलिमिनेट हो गई. 

2- नेमार जूनियर (ब्राजील)

ब्राजील के 34 वर्षीय नेमार जूनियर ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप के बीच इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का एलान कर दिया. उन्होंने अपने करियर में 4 वर्ल्ड कप खेले, लेकिन खिताब नहीं जीत सके. मौजूदा वर्ल्ड कप में ब्राजील ने राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे के खिलाफ 1-2 से हार का सामना किया और टीम एलिमिनेट हो गई. 

3- जोहान क्रूफ (नीदरलैंड्स)

नीदरलैंड्स के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर जोहान क्रूफ भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं. उन्हें फुटबॉल के सबसे बड़े इनोवेटर्स में से एक माना जाता है. उनकी कप्तानी में नीदरलैंड्स ने 1974 फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन वेस्ट जर्मनी के खिलाफ टीम को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. उन्होंने अपने करियर में कई बैलोन डी'ओर खिताब जीते, लेकिन वर्ल्ड कप का टाइटल उनसे दूर रहा. 

4- यूसेबियो (पुर्तगाल)

क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ग्लोबल स्टार बनने से पहले पुर्तगाल में यूसेबियो ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी. उन्होंने अपने करियर में 700 से ज्यादा गोल दागे और 1966 के FIFA वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें पुर्तगाल तीसरे स्थान पर रहा. वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे, लेकिन उनके खेलने के दौरान पुर्तगाल की टीम कभी फाइनल में भी नहीं पहुंच सकी. 

5- फेरेन्क पुस्कास (हंगरी)

हंगरी के दिग्गज फुटबॉलर फेरेन्क पुस्कास को खेल दिग्गजों में शुमार किया जाता है. उन्होंने अपने करियर में 600 से ज्यादा गोल किए. उनकी कप्तानी में हंगरी 1954 के वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंची, लेकिन टीम को वेस्ट जर्मनी के खिलाफ 2-3 से हार का सामना करना पड़ा. बाद में FIFA ने पुस्कास की विरासत को सम्मान देते हुए अपने सालाना 'बेस्ट-गोल अवॉर्ड' का नाम उनके नाम पर रखा. 

 

यह भी पढ़ें: FIFA World Cup 2026: USA, मेक्सिको, कनाडा...तीनों मेजबान देश टूर्नामेंट से बाहर, किन देशों ने कटाया क्वार्टर फाइनल का टिकट, जानिए

रोनाल्डो का आखिरी मैच देखने पहुंचे एमएस धोनी और विराट कोहली! वायरल तस्वीर से मचा हंडकप; जानें हकीकत

Published at : 08 Jul 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Cristiano Ronaldo Neymar FIFA World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फ़ुटबॉल
क्रिस्टियानो रोनाल्डो से नेमार तक, ये 5 दिग्गज नहीं जीत सके फीफा वर्ल्ड कप का खिताब
क्रिस्टियानो रोनाल्डो से नेमार तक, ये 5 दिग्गज नहीं जीत सके फीफा वर्ल्ड कप का खिताब
फ़ुटबॉल
OMG! मेस्सी यह क्या कर दिया? फुटबॉल के दिग्गज से हुई सबसे बड़ी चूक; बन गया अनचाहा इतिहास
OMG! मेस्सी यह क्या कर दिया? फुटबॉल के दिग्गज से हुई सबसे बड़ी चूक; बन गया अनचाहा इतिहास
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026: लियोनेल मेसी के चमत्कार से अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल में, अंतिम मिनटों में पलट गया पूरा मैच
लियोनेल मेसी के चमत्कार से अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल में, अंतिम मिनटों में पलट गया पूरा मैच
फ़ुटबॉल
रोनाल्डो का आखिरी मैच देखने पहुंचे एमएस धोनी और विराट कोहली! वायरल तस्वीर से मचा हंडकप; जानें हकीकत
रोनाल्डो का आखिरी मैच देखने पहुंचे एमएस धोनी और विराट कोहली! वायरल तस्वीर से मचा हंडकप
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Ram Mandir Chori Update | Janhit: चंपत ने बताया..चढ़ावा किसने चुराया? | UP News | Ayodhya | SIT
Rain Fury : मानसून की मार,सैलाब ही सैलाब!| Mumbai Weather Red Alert | Flood News | Delhi | China
Ram Mandir Donation | Bharat Ki Baat : चंपत के अहंकार में आस्था की लूट! | Champat Rai
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हॉर्मुज के पास हुए ड्रोन हमले पर आया बड़ा अपडेट! गुजरात जा रहे LNG जहाज में सवार थे चार भारतीय
हॉर्मुज के पास हुए ड्रोन हमले पर आया बड़ा अपडेट! गुजरात जा रहे LNG जहाज में सवार थे चार भारतीय
बिहार
भरत भूषण तिवारी मौत मामले में BHRC का बड़ा फैसला, माता-पिता को अंतरिम मुआवजा देने के निर्देश
भरत भूषण तिवारी मौत मामले में BHRC का बड़ा फैसला, माता-पिता को अंतरिम मुआवजा देने के निर्देश
क्रिकेट
बर्थडे पर टीम इंडिया को सपोर्ट करने स्टेडियम पहुंचे एमएस धोनी, नॉटिंघम से आई दिल खुश करने वाली तस्वीर
बर्थडे पर टीम इंडिया को सपोर्ट करने स्टेडियम पहुंचे एमएस धोनी, नॉटिंघम से आई दिल खुश करने वाली तस्वीर
बॉलीवुड
'ये किसने कहा...' सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस के दावे पर हेमा मालिनी बोलीं- हमें बहुत कम पैसे मिलते थे
'ये किसने कहा...' सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस के दावे पर हेमा मालिनी बोलीं- हमें बहुत कम पैसे मिलते थे
विश्व
PoK में इंकलाब, चूर हुआ आसिम मुनीर का ख्वाब…, 29 दिनों के आंदोलन के बाद अब आजादी का काउंटडाउन शुरू!
PoK में इंकलाब, चूर हुआ आसिम मुनीर का ख्वाब…, 29 दिनों के आंदोलन के बाद अब आजादी का काउंटडाउन शुरू!
बिजनेस
Explained: जून 2026 में 3.6 लाख EV गाड़ियां बिकीं! जबकि पूरे देश में सिर्फ 27 हजार चार्जिंग स्टेशन, क्या बढ़ेगा 'चार्जिंग संकट'?
जून 2026 में 3.6 लाख EV गाड़ियां बिकीं! देश में सिर्फ 27,737 स्टेशन, क्या बढ़ेगा चार्जिंग संकट?
इंडिया
खत्म नहीं हो रहे विजय थलापति की राह में बिछे कांटे, अब हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका! क्या जाएगी CM की कुर्सी?
विजय थलापति की जाएगी CM पद की कुर्सी? मद्रास हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका!
ट्रेंडिंग
बच्चों जैसी जिद्दी है ये भैंस! बिना TV देखे नहीं देती एक बूंद दूध, नखरे देख पकड़ लेंगे सिर- वीडियो वायरल
बच्चों जैसी जिद्दी है ये भैंस! बिना TV देखे नहीं देती एक बूंद दूध, नखरे देख पकड़ लेंगे सिर
ENT LIVE
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
ENT LIVE
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
Embed widget