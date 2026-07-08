क्रिस्टियानो रोनाल्डो से नेमार तक, ये 5 दिग्गज नहीं जीत सके फीफा वर्ल्ड कप का खिताब

फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब तक रोमांच से भरपूर नजर आया है. लेकिन साथ ही साथ टूर्नामेंट फैंस का दिल तोड़ने वाला भी रहा. पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बगैर कोई खिताब जीते ही करियर का आखिरी वर्ल्ड कप खेल लिया. इसके अलावा ब्राजील के नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया. तो आइए जानते हैं कि उन 5 दिग्गज खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं जो बगैर वर्ल्ड कप जीते ही रिटायर हो गए या फिर विश्व कप से दूर हो गए.

1- क्रिस्टियानो रोनाल्डो (पुर्तगाल)

पुर्तगाल के 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर का आखिरी वर्ल्ड कप 2026 फीफा विश्व कप के जरिए खेला. 2006 से 2026 तक उन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले, लेकिन खिताब जीतने से महरूम रहे. आखिरी यानी 2026 के वर्ल्ड कप में पुर्तगाल राउंड ऑफ 16 में स्पेन के खिलाफ 0-1 से हारकर एलिमिनेट हो गई.

2- नेमार जूनियर (ब्राजील)

ब्राजील के 34 वर्षीय नेमार जूनियर ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप के बीच इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का एलान कर दिया. उन्होंने अपने करियर में 4 वर्ल्ड कप खेले, लेकिन खिताब नहीं जीत सके. मौजूदा वर्ल्ड कप में ब्राजील ने राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे के खिलाफ 1-2 से हार का सामना किया और टीम एलिमिनेट हो गई.

3- जोहान क्रूफ (नीदरलैंड्स)

नीदरलैंड्स के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर जोहान क्रूफ भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं. उन्हें फुटबॉल के सबसे बड़े इनोवेटर्स में से एक माना जाता है. उनकी कप्तानी में नीदरलैंड्स ने 1974 फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन वेस्ट जर्मनी के खिलाफ टीम को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. उन्होंने अपने करियर में कई बैलोन डी'ओर खिताब जीते, लेकिन वर्ल्ड कप का टाइटल उनसे दूर रहा.

4- यूसेबियो (पुर्तगाल)

क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ग्लोबल स्टार बनने से पहले पुर्तगाल में यूसेबियो ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी. उन्होंने अपने करियर में 700 से ज्यादा गोल दागे और 1966 के FIFA वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें पुर्तगाल तीसरे स्थान पर रहा. वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे, लेकिन उनके खेलने के दौरान पुर्तगाल की टीम कभी फाइनल में भी नहीं पहुंच सकी.

5- फेरेन्क पुस्कास (हंगरी)

हंगरी के दिग्गज फुटबॉलर फेरेन्क पुस्कास को खेल दिग्गजों में शुमार किया जाता है. उन्होंने अपने करियर में 600 से ज्यादा गोल किए. उनकी कप्तानी में हंगरी 1954 के वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंची, लेकिन टीम को वेस्ट जर्मनी के खिलाफ 2-3 से हार का सामना करना पड़ा. बाद में FIFA ने पुस्कास की विरासत को सम्मान देते हुए अपने सालाना 'बेस्ट-गोल अवॉर्ड' का नाम उनके नाम पर रखा.

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