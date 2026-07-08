OMG! मेस्सी यह क्या कर दिया? फुटबॉल के दिग्गज से हुई सबसे बड़ी चूक; बन गया अनचाहा इतिहास

दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक होने के साथ-साथ वर्ल्ड कप का दबाव हो, तो अच्छे-अच्छे दिग्गज धरे रह जाते हैं. यह कहावत लियोनेल मेसी पर सटीक बैठती है. 7 जुलाई को अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से हुआ और क्वार्टरफाइनल का क्वालीफिकेशन दांव पर था. इस मुकाबले में लियोनेल मेसी से एक ऐसी गलती हुई, जिसपर कोई भरोसा नहीं कर पाया. दरअसल मेसी इतने महत्वपूर्ण मुकाबले में पेनल्टी को गोल में तब्दील नहीं कर पाए.

क्रिकेट की भाषा में समझें तो विराट कोहली या रोहित शर्मा के स्तर का कोई खिलाड़ी आसान नो-बॉल पर छक्का लगाने से चूक जाए, लगभग वही स्थिति फुटबॉल में पेनल्टी की होती है. मिस्र 15वें मिनट में 1-0 की बढ़त बना चुका था, लेकिन 19वें मिनट में अर्जेंटीना को पेनल्टी मिली. मगर मेसी पेनल्टी को गोल में तब्दील करने से चूक गए.

इसी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रिया के खिलाफ मैच में भी मेसी पेनल्टी पर गोल करने से चूक गए थे. जब मिस्र के खिलाफ भी ऐसा ही हुआ तो मैदान सन्न रह गया और हर किसी के मुंह से यही निकला OMG मेसी! ये क्या कर दिया. बता दें कि यह मेसी के 6 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में चौथा मौका रहा जब वो पेनल्टी को गोल में तब्दील नहीं कर पाए.

Lionel Messi missed the penalty in Argentina vs Egypt FIFA World Cup Round of 16 game pic.twitter.com/atv7ykBkvo — Daily Foot Vibes (@dailyfootvibes) July 7, 2026

बन गया अनचाहा रिकॉर्ड

लियोनेल मेसी ने 2006 में अपना वर्ल्ड कप डेब्यू किया था. 2026 में वो अपना छठा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और पिछले 20 सालों में यह चौथा मौका रहा जब मेसी पेनल्टी पर गोल नहीं दाग पाए. उन्होंने 6 वर्ल्ड कप में चार पेनल्टी मिस की हैं. एक तरफ मेसी ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन चार पेनल्टी मिस होने का अनचाहा रिकॉर्ड भी उनके करियर पर कभी ना मिटने वाले दाग की तरह याद किया जाएगा.

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