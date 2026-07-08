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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलOMG! मेस्सी यह क्या कर दिया? फुटबॉल के दिग्गज से हुई सबसे बड़ी चूक; बन गया अनचाहा इतिहास

OMG! मेस्सी यह क्या कर दिया? फुटबॉल के दिग्गज से हुई सबसे बड़ी चूक; बन गया अनचाहा इतिहास

Lionel Messi Missed Penalty ARG vs EGY: फीफा वर्ल्ड कप में करो या मरो के मैच में लियोनेल मेसी पेनल्टी पर गोल करने से चूक गए. उनके नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 08 Jul 2026 12:10 AM (IST)
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दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक होने के साथ-साथ वर्ल्ड कप का दबाव हो, तो अच्छे-अच्छे दिग्गज धरे रह जाते हैं. यह कहावत लियोनेल मेसी पर सटीक बैठती है. 7 जुलाई को अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से हुआ और क्वार्टरफाइनल का क्वालीफिकेशन दांव पर था. इस मुकाबले में लियोनेल मेसी से एक ऐसी गलती हुई, जिसपर कोई भरोसा नहीं कर पाया. दरअसल मेसी इतने महत्वपूर्ण मुकाबले में पेनल्टी को गोल में तब्दील नहीं कर पाए.

क्रिकेट की भाषा में समझें तो विराट कोहली या रोहित शर्मा के स्तर का कोई खिलाड़ी आसान नो-बॉल पर छक्का लगाने से चूक जाए, लगभग वही स्थिति फुटबॉल में पेनल्टी की होती है. मिस्र 15वें मिनट में 1-0 की बढ़त बना चुका था, लेकिन 19वें मिनट में अर्जेंटीना को पेनल्टी मिली. मगर मेसी पेनल्टी को गोल में तब्दील करने से चूक गए.

इसी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रिया के खिलाफ मैच में भी मेसी पेनल्टी पर गोल करने से चूक गए थे. जब मिस्र के खिलाफ भी ऐसा ही हुआ तो मैदान सन्न रह गया और हर किसी के मुंह से यही निकला OMG मेसी! ये क्या कर दिया. बता दें कि यह मेसी के 6 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में चौथा मौका रहा जब वो पेनल्टी को गोल में तब्दील नहीं कर पाए.

बन गया अनचाहा रिकॉर्ड

लियोनेल मेसी ने 2006 में अपना वर्ल्ड कप डेब्यू किया था. 2026 में वो अपना छठा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और पिछले 20 सालों में यह चौथा मौका रहा जब मेसी पेनल्टी पर गोल नहीं दाग पाए. उन्होंने 6 वर्ल्ड कप में चार पेनल्टी मिस की हैं. एक तरफ मेसी ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन चार पेनल्टी मिस होने का अनचाहा रिकॉर्ड भी उनके करियर पर कभी ना मिटने वाले दाग की तरह याद किया जाएगा.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 08 Jul 2026 12:05 AM (IST)
Tags :
Lionel Messi Argentina Egypt FIFA World Cup 2026 Argentina Vs Egypt
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