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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs IRE: भारत-आयरलैंड सीरीज का अनोखा शेड्यूल, कब और कितने बजे शुरू होंगे मुकाबले? जानकर चौंक जाएंगे

IND vs IRE: भारत-आयरलैंड सीरीज का अनोखा शेड्यूल, कब और कितने बजे शुरू होंगे मुकाबले? जानकर चौंक जाएंगे

इस महीने के अंत में टीम इंडिया आयरलैंड का दौरा करेगी. इस दौरे पर टीम को 2 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. इस मैच के लिए ऐसा अनोखा समय तय किया गया है, जो कि सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: Amisha Pathak |  Updated at : 18 Jun 2026 09:12 AM (IST)
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इस महीने के अंत में टीम इंडिया आयरलैंड का दौरा करेगी. इस दौरे पर टीम को 2 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. इस सीरीज के मैचों के लिए तय किया गया समय सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है.

26 जून से शुरू होने वाली टी20 सीरीज में दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. इस दौरे के लिए बीसीसीआई पहले ही भारतीय स्क्वॉड का ऐलान कर चुकी है, जिसमें स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को टीम की कमान सौंपी गई है. इसी बीच, सीरीज के मैचों की टाइमिंग को लेकर एक दिलचस्प खबर सामने आई है.

वैसे तो सामान्य तौर पर भारत और विदेशों में होने वाले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे या 7:30 बजे खेले जाते हैं. ब्रॉडकास्टर्स और क्रिकेट बोर्ड की हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैचों का समय ऐसा रखा जाए, जिससे भारत में बैठे करोड़ों क्रिकेट प्रशंसक प्राइम टाइम में आसानी से टीवी या मोबाइल पर मैच का आनंद ले सकें.

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लेकिन इस बार क्रिकेट फैंस को एक बिल्कुल नया और अनोखा टाइमिंग शेड्यूल देखने को मिलेगा. आमतौर पर टी20 मैचों की तुलना में ये मुकाबले थोड़े पहले शुरू होंगे, क्योंकि दोनों मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से खेले जाएंगे.

भारतीय फैंस के लिए यह टाइमिंग काफी अलग है, क्योंकि आमतौर पर इस समय मैच शुरू नहीं होते हैं. दोनों देशों के बीच 26 जून और 28 जून को दो टी20 मैच खेले जाएंगे और दोनों मुकाबले बेलफास्ट में आयोजित होंगे.

हालांकि शाम 6 बजे का समय थोड़ा अनोखा है, लेकिन यह भारतीय फैंस के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है. मैच जितनी जल्दी शुरू होंगे, उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाएंगे. मुकाबले जल्दी शुरू होने की वजह से रात करीब 9:30 से 10:00 बजे तक समाप्त हो सकते हैं. ऐसे में फैंस को देर रात तक जागे बिना पूरे मैच का आनंद लेने का मौका मिलेगा.

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Published at : 18 Jun 2026 09:12 AM (IST)
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