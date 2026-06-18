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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सSHUBMAN GILL: शुभमन गिल ने क्यों जानबूझकर छोड़ा दोहरा शतक लगाने का मौका, जानिए वजह

SHUBMAN GILL: शुभमन गिल ने क्यों जानबूझकर छोड़ा दोहरा शतक लगाने का मौका, जानिए वजह

शुभमन गिल 200 रन बनाना चाहते थे, लेकिन टीम इंडिया को 430 के करीब पहुंचाने की कोशिश में लगातार बड़े शॉट खेलते रहे और 154 रन पर आउट हो गए.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: Anshu Kumar Singh |  Updated at : 18 Jun 2026 08:09 AM (IST)
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अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया. उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में 154 रन की बेहतरीन पारी खेली और टीम इंडिया को विशाल स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. हालांकि मैच के बाद उनके बयान ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी.

गिल की पारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं रही. इस दौरान उन्होंने दिखाया कि टीम का लक्ष्य उनके लिए व्यक्तिगत रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है. यही वजह रही कि दोहरे शतक के करीब पहुंचने की संभावना होने के बावजूद उन्होंने अपनी बल्लेबाजी की रफ्तार कम नहीं की.

अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. इस विशाल स्कोर की नींव शुभमन गिल और ईशान किशन ने रखी. गिल ने 154 रन बनाए जबकि ईशान किशन ने भी शतकीय पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

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मैच के बाद प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए शुभमन गिल ने बताया कि उनके मन में दोहरा शतक बनाने का लक्ष्य जरूर था. लेकिन उस समय उनकी प्राथमिकता टीम को 430 रन के आसपास पहुंचाने की थी. इसी वजह से उन्होंने लगातार आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और बड़े शॉट लगाने की कोशिश करते रहे.

गिल ने कहा कि बल्लेबाजी के दौरान उनका आत्मविश्वास काफी ऊंचा था और वह गेंद को उसी दिशा में मार पा रहे थे जहां चाहते थे. उन्होंने यह भी बताया कि सीरीज शुरू होने से पहले उनका लक्ष्य लंबे समय तक क्रीज पर टिककर मैच को नियंत्रित करना था.

इस पारी की खास बात यह भी रही कि गिल ने तेज गर्मी और शरीर में ऐंठन की परेशानी के बावजूद बल्लेबाजी जारी रखी. लंबे समय तक क्रीज पर रहने के कारण उन्हें काफी शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा. यही कारण रहा कि अफगानिस्तान की पारी के दौरान वह मैदान पर फील्डिंग के लिए नहीं उतर सके और कप्तानी की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर ने संभाली.

भारत ने 403 रन का लक्ष्य रखा और अफगानिस्तान की टीम 232 रन पर सिमट गई. इस जीत के साथ भारतीय टीम ने सीरीज में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली.

शुभमन गिल की 154 रन की पारी सिर्फ एक बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी. यह उस सोच का उदाहरण भी थी जिसमें खिलाड़ी अपने रिकॉर्ड से पहले टीम की जरूरत को रखता है. शायद यही वजह है कि यह पारी स्कोरबोर्ड से कहीं ज्यादा लोगों के दिलों में जगह बना गई.

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Published at : 18 Jun 2026 08:09 AM (IST)
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