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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFIFA World Cup 2026: लियोनेल मेसी के चमत्कार से अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल में, अंतिम मिनटों में पलट गया पूरा मैच

FIFA World Cup 2026: लियोनेल मेसी के चमत्कार से अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल में, अंतिम मिनटों में पलट गया पूरा मैच

FIFA World Cup 2026 Argentina vs Egypt: अर्जेंटीना ने अंतिम मिनटों में शानदार खेल दिखाते हुए मिस्र को 3-2 से हरा दिया. अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल में जाने वाली सातवीं टीम बन गई है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 07 Jul 2026 11:55 PM (IST)
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अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टरफाइनल में प्रवेश पा लिया है. आखिरी मिनटों में अर्जेंटीना ने पूरा मैच ही पलट कर रख दिया. लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना के अन्य खिलाड़ियों ने आखिरी मिनटों में शानदार खेल दिखाया. मोहम्मद सलाह की मिस्र टीम ने एक बार के लिए अर्जेंटीनी फैंस की सांसे रोक थी थीं, लेकिन वह अंतिम-8 में जगह नहीं बना सका.

अर्जेंटीना की टीम आखिरी बार साल 2018 में क्वार्टरफाइनल से पहले ही बाहर हो गई थी. मिस्र ने भी 2026 के विश्व कप में मेसी की टीम को धूल चटा ही दी थी, लेकिन वह लियोनेल मेसी, क्रिश्चियन रोमेरो और एंजो फर्नांडेज का कमाल था, जिन्होंने अर्जेंटीना की मैच में वापसी करवाई.

अर्जेंटीना की चमत्कारी जीत

मुकाबले का पहला गोल मिस्र की तरफ से आया जब यासिर इब्राहिम ने 15वें मिनट में अपनी टीम को 1-0 से बढ़त दिलाई. 67वें मिनट में मुस्तफा जीको ने दूसरा गोल कर मिस्र को 2-0 से आगे ले जाने का काम किया. 78वें मिनट तक मिस्र 2-0 से आगे चल रहा था. वर्ल्ड कप जैसे दबाव भरे मैचों में गोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अर्जेंटीना की उम्मीद तब जगी जब 79वें मिनट में क्रिश्चियन रोमेरो ने गोल दागा.

उसके 4 मिनट बाद ही लियोनेल मेसी का वर्ल्ड कप में 21वां गोल आया. हालांकि मेसी इसी मुकाबले में 19वें मिनट में पेनल्टी पर गोल करने से चूक गए थे. उस वक्त माहौल ऐसा था कि पूरा मैदान सन्न रह गया था. खैर फुल-टाइम तक मुकाबला 2-2 से बराबरी पर रहा. एक्स्ट्रा टाइम शुरू होने के बाद 93वें मिनट में एंजो फर्नांडेज ने अर्जेंटीना के लिए तीसरा और मैच का निर्णायक गोल किया.

लगातार दूसरी ट्रॉफी की ओर अर्जेंटीना

अर्जेंटीना बतौर गत चैंपियन फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आई है. मेसी की यह टीम अपने लगातार दूसरे और कुल चौथे खिताब से अब सिर्फ तीन जीत दूर रह गई है. अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली सातवीं टीम बनी है. उससे पहले फ्रांस, मोरक्को, स्पेन, बेल्जियम, इंग्लैंड और नॉर्वे अंतिम-8 के राउंड में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं. अब अर्जेंटीना का क्वार्टरफाइनल में सामना स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के राउंड ऑफ 16 मैच के विजेता से होगा.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 07 Jul 2026 11:36 PM (IST)
Tags :
Lionel Messi Argentina Egypt FIFA World Cup 2026 Argentina Vs Egypt
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